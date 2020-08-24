Коронавирус — LIVE

3 сентября

21:37 В мире на сегодняшний день заражено 26 072 551 человек. В России - 1 006 923.

21:16 Министр здравоохранения США Алекс Азар: намеченный график начала вакцинации от коронавируса «не имеет никакого отношения к выборам» и был установлен официальными лицами в сфере здравоохранения.

21:03 ​Минобрнауки РФ Валерий Фальков: Российские вузы в регионах будут сами принимать решение о возврате дистанционного обучения.

20:47 Краснодарский край: два игрока женского гандбольного клуба "Кубань" заразились коронавирусной инфекцией.

20:33 Страны G20 провели внеочередную встречу, чтобы обсудить расширение международного сотрудничества для восстановления после последствий пандемии COVID-19, а также повышения готовности к будущим пандемиям.

20:20 Рязанский областной театр драмы отменил показ спектаклей в сентябре в связи с недостаточной продажей билетов. В администрации учреждения связывают ситуацию, в том числе, с боязнью зрителей заразиться коронавирусом.

20:07 Москва: проведение конгрессов и выставок с соблюдением антикоронавирусных мер возобновляют с 4 сентября.

19:43 Великобритания: число новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки составило 1 735, что стало самым большим показателем с конца мая.

19:14 Энтони Фаучи, главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям: ученым вряд ли удастся получить вакцину от коронавируса к октябрю этого года.

18:32 Антитела к коронавирусу выявили у 16,7% проверенных жителей Ростовской области

18:22 Чувашия: около 900 техсотрудников скорой помощи получили выплаты во время пандемии

18:19 "Нефтехимик" сыграет в матче КХЛ против СКА неосновным составом из-за коронавируса

18:18 Ставрополье: продлили на две недели режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

18:15 Два матча воронежского "Бурана" в ВХЛ перенесены из-за коронавируса. Также клуб проинформировал, что первые домашние игры команды пройдут без зрителей.

18:08 Москва: Более 41 тыс. компаний получили антикризисную поддержку

18:03 Борисов не ожидает второй волны ограничений из-за пандемии

17:57 В Минздраве рассказали, кто вошел в приоритетную группу вакцинации от коронавируса: студенты, призывники, полицейские, работники торговли и сферы услуг.

17:45 Минздрав решил не исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

17:41 Чувашия: власти с начала пандемии трудоустроили около 13 тыс. безработных

17:39 Россияне составили большинство туристов, приехавших в Анталью в августе

17:27 Москва потратила на борьбу с коронавирусом порядка 300 млрд рублей

17:13 В кабмине сообщили, что предприятия ОПК не допустят срывов гособоронзаказа из-за пандемии

17:05 Чувашия: объем промышленного производства в условиях пандемии сохранен на уровне 98% от прошлого года.

17:01 Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов готов сделать прививку от коронавируса российской вакциной.

16:58 Москва: число обращений в службу "112" в связи с коронавирусом уменьшилось в пять раз с мая.

16:48 Свердловский государственный академический театр драмы не поедет на гастроли в Магадан этой осенью из-за пандемии коронавируса.

16:45 Авиакомпания "Аэрофлот" с 11 сентября 2020 года возобновит полеты в Дубай.

16:43 Росстат: число разводов в России после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса, не выросло.

16:38 КХЛ подтвердила информацию о том, что один из судей матча в Риге между местным "Динамо" и "Барысом" имеет положительный тест на коронавирус.

16:01 Мальдивы: все въезжающие на территорию обязаны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, карантин по прибытии не требуется.

15:31 Москва: возможную заполняемость театральных залов разрешат увеличить до 70% с середины сентября.

14:44 Титов: Около половины российских предпринимателей будут вынуждены завершить свою деятельность в случае второй волны пандемии коронавируса, которая может привести к очередному этапу введения ограничительных мер.

14:31 Выручка "Уральских авиалиний" от грузоперевозок в пандемию составила 1,4 млрд рублей.

14:19 Михаил Мамута, член совета директоров Центрального Банка: Кредитные каникулы стали самой востребованной мерой поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии и распространения коронавируса.

14:14 Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что переболел коронавирусом.

14:02 Екатеринбург: вторая школа закрыта на карантин из-за подозрения о заражении коронавирусом.

13:49 Большинство компаний из сегмента и малого и микробизнеса не стали менять бизнес-модель после снятия ограничений. Следует из опроса Райффайзенбанка.

13:45 Премьер-министр Белоруссии Головченко заявил, что испытает на себе российскую вакцину от коронавируса.

13:10 Бизнес-омбудсмен Борис Титов: пандемия коронавируса обозначила новые вызовы для банковской сферы в части создания новых финансовых технологий для оценки существующих рисков.

12:32 По прибытии в Египет, граждане России не должны будут проходить обязательный карантин.

12:26 Дагестан: организатор акции "Слава врачам" Магомед Магомедов призвал всех неравнодушных меценатов подхватить и продолжить запущенный им проект, который завершится в середине сентября.

12:09 Вакцина: 76 стран присоединились к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся.

12:07 У всех добровольцев привитых вакциной "Вектора" выработались антитела к коронавирусу.

12:05 Авиасообщение: россиянам, желающим посетить Дубай после возобновления авиасообщения с РФ, будет необходимо иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, а также сдать еще один анализ по прилете в ОАЭ.

12:03 Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" планируется завершить до конца 2022 года.

12:01 Великобритания выделит $667 млн на расширение тестирования населения на коронавирус.

11:48 На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в мире превысило 26 миллионов человек.

10:45 Все добровольцы, принявшие участие в 1 этапе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", получили препарат двукратно и покинули стационар без жалоб и побочных эффектов.

10:41 Французская фармакологическая корпорация Sanofi и британская компания GlaxoSmithKline приступили в США к клиническим испытаниям совместно разрабатываемой вакцины от коронавируса.

10:38 Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,01.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4995 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 5766. Число летальных исходов - 114. В Петербурге — 191 новых заболевших. В Москве - 690.

2 сентября

21:59 В России зафиксировано 1 005 000 случаев заражения. В мире на сегодняшний день более 25,7 млн случаев заражения.

21:45 Турция может в ближайшее время выдать разрешение на испытание российской вакцины от коронавируса.

21:43 Татарстан: власти приняли решение разрешить с 3 сентября проводить спортивные мероприятия при заполняемости зрительских мест на 50%. Также владельцам кафе и ресторанов разрешили увеличить число гостей на летних верандах и террасах во время банкетов с 50 до 100 человек.

21:42 Африка: количество заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 1 259 817.

21:38 Турция проходит второй пик первой волны коронавируса.

21:24 Франция: врачи зарегистрировали 7 017 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Это один из самых высоких показателей суточного прироста с начала эпидемии.

21:20 Удмуртия: школьные классы в связи с ситуацией с коронавирусом будут уходить на карантин при выявлении признаков респираторных заболеваний у 10% учащихся, а не при 20%, как это было ранее.

21:18 Ставропольский край: власти планируют дополнительно перевести пять больниц под прием пациентов с коронавирусом. Это необходимо для создания резерва на случай осложнения ситуации.

21:11 Германия: медики обнаружили, что коронавирусная инфекция может вызывать диабет первого типа у здоровых молодых людей. Это произошло с 19-летним пациентом одной из клиник Киля.

20:39 Кузбасс получит ещё 550 млн на доплаты работающим с коронавирусом медикам и соцработникам.

20:04 Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом.

20:02 Пермский край: власти продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

19:48 Курганская область: жители области с 3 сентября смогут проводить банкеты на предприятиях общественного питания, посещать читальные залы и спортивные мероприятия.

19:20 Москва: в столичных школах могут ввести регулярные уроки по профилактике коронавируса.

19:07 Ставропольский край: власти региона ожидают, что вакцина от коронавируса поступит в октябре 2020 года.

18:42 Футбол: тест на коронавирусную инфекцию у Тибо Куртуа, игрока испанского футбольного клуба "Реал", дал положительный результат.

18:30 Футбол: Неймар заразился коронавирусом. Как сообщает издание L'Équipe, тесты показали наличие COVID-19 у троих футболистов: Неймара, Леандро Паредеса и Анхеля ди Марии. Все игроки вернулись в расположение клуба с отдыха на Ибице.

18:09 Карелия: власти обязали общественные помещения - магазины, торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы, музеи и прочие - с 10 сентября устанавливать дозатор для антисептика, обязательно указав состав обеззараживающей жидкости.

17:53 Хоккей: Хабаровский "Амур" проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой "Северстали" в неоптимальном составе из-за случаев коронавируса в команде.

17:45 ВОЗ вынуждена перенести сроки реализации международного механизма COVAX с целью обеспечения на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса из-за позиции богатых стран.

17:06 Екатеринбург: карантин ввели в школе № 148 из-за подозрения на коронавирус у одного из сотрудников учреждения. Детей перевели на дистанционное обучение уже 2 сентября.

16:54 Новак: спрос на нефть на текущий момент восстановился на 90%, на докризисный уровень он может выйти в I или II полугодии 2021 года.

16:16 Казань: регулярные рейсы авиакомпании "Победа" в Анталью будут возобновлены 17 сентября.

15:56 Краснодарский край: режим повышенной продлен на 2 недели, до 18 сентября.

15:54 Роспотребнадзор: сотрудники вузов старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в обычном режиме, несмотря на ограничения из-за коронавируса.

15:52 Курганская область: медали "За самоотверженность в борьбе с пандемией", учрежденные Всероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил РФ, были вручены десяти медикам.

15:49 Развивающиеся страны рискуют остаться без минимально необходимого количества вакцин от коронавируса на первом этапе их глобального распределения из-за того, что более состоятельные государства уже заключили контракты на покупку большинства будущих препаратов. Сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.

15:40 Удмуртия: Треть оставшихся без работы из-за коронавируса жителей были трудоустроены неофициально. Сообщил первый вице-премьер региона Александр Свинин.

15:37 Центр Гамалеи, Александр Гинцбург: около 10 тыс. из 40 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V", получат вместо нее плацебо.

15:26 Евросоюз продолжит международное сотрудничество с США по созданию и производству вакцины от коронавируса, несмотря на отказ Вашингтона присоединиться к международной инициативе COVAX.

14:18 Мишустин: агропромышленный комплекс РФ в период пандемии не допустил срывов поставок продовольствия на внутренний рынок.

14:15 Песков назвал регионы РФ, где популяционный иммунитет к коронавирусу превышает 20%: "Это Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская область, Астраханская, Санкт-Петербург, Тюменская область и Москва".

14:13 Постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов: Реформирование ВОЗ должно реализовываться только после победы над пандемией коронавируса.

13:44 Глава МИД Сергей Лавров заявил о наличии понимания между Россией и Белоруссией в вопросе постепенного возобновления регулярного транспортного сообщения.

13:15 Резидент "Сколково", дочерняя компания "НекстГен", получила регистрационные удостоверения на новые тест-системы SARS-CoV-2-CoronaPass для определения суммарных антител к новому коронавирусу.

13:09 Континентальная хоккейная лига подумает над тем, чтобы рассмотреть опыт НХЛ в плане проведения соревнований в случае второй волны коронавируса.

13:02 Россия-Греция: гражданам России, прибывающим в Грецию, не нужно будет проходить карантин при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию.

13:00 Переговоры между Белоруссией и Россией о поэтапном возобновлении транспортного сообщения будут продолжены в ближайшее время в режиме видеоконференции.

12:51 Свердловская область: правительство региона оказало поддержку в размере 5 000 рублей, установленную в связи с пандемией малоимущим и многодетным семьям и семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, более чем 72 000 человек.

12:48 Пекин: столица Китая с 3 сентября откроет направление в 8 стран. Таиланд, Камбоджа, Пакистан, Греция, Дания, Австрия, Швеция, Канада.

12:45 Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился в среду до отметки 1,03.

12:40 Брюссель: Россия не вошла в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы.

12:13 Москва: Столичное управление Роспотребнадзора не ожидает резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за начала учебного года.

12:10 Центр Гамалеи, Федор Лисицын: никаких серьезных осложнений у добровольцев, которым уже была введена вакцина против коронавируса "Спутник V", до сих пор не обнаружено.

12:06 Китай: фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса , которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам мира.

12:05 ЯНАО: Количество заразившихся коронавирусом жителей населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа превысило 10 тысяч человек.

11:57 Трамп утверждает, что в Китае значительно занижают данные о смертности от COVID-19.

11:51 Роспотребнадзор: российские специалисты провели в общей сложности более 37 млн тестов на коронавирус.

11:49 Владивосток: приморский океанариум и бассейны края могут вернуться к работе после проверки на соблюдение санитарных норм.

11:42 Глава "Сибура" Дмитрий Конов вакцинировался от коронавируса отечественным препаратом "Спутник-V".

11:38 Япония: правительство намерено организовать бесплатную вакцинацию от нового коронавируса всех граждан страны.

11:20 Бийск: стационар в центральной городской больнице закрыли из-за заражения 24 врачей коронавирусом.

11:15 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса.

11:12 Минпромторг Денис Мантуров: Российские фармацевтические компании смогут производить на своих мощностях иностранные вакцины от коронавируса.

11:10 Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 115 против 123 днем ранее.

11:04 Владимир Жириновский стал добровольцем и испытал на себе вакцину "Спутник V".

10:44 Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей.

10:42 Минздрав: Россияне старше 60 лет смогут принять участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V".

10:33 Петербург: Александр Беглов разрешил работу фуд-кортов, фуд-холлов и островных павильонов в торговых центрах Петербурга с 12 сентября. Также снимаются запреты на проведение любых спортивных, культурных, массовых и иных публичных мероприятий для граждан старше 18 лет.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4952 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 5464. Число летальных исходов - 115. В Петербурге — 189 новых заболевших. В Москве - 625.

1 сентября

21:48 Россия стала четвертой страной, где подтвердили больше миллиона случаев заражения коронавирусом. На первом месте США, Бразилия и Индия.

21:34 Великобритания: школьникам запретили шутить на тему коронавируса и намеренно кашлять.

21:25 Москва: 5,5 тысяч сотрудников школ заражены коронавирусом, данные других регионов неизвестны.

21:23 Роспотребнадзор: "Мы находимся на фазе стабильного распространения инфекции, или стабильного эпидпроцесса", - сказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

20:57 Замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева: число заразившихся коронавирусом в России во вторник превысило миллион, но это не является каким-то "рубежом" или "маркером".

20:53 Карелия: вспышка коронавируса среди артистов оперной труппы Музыкального театра привела к отмене двух спектаклей и переносу программы, запланированной как открытие сезона, с сентября на октябрь.

20:44 Коми: все образовательные учреждения, детские сады, школы, вузы и профессиональные образовательные учреждения заработали в традиционном формате, приняв 191 тысячу учеников.

20:26 Турецкие медики забили тревогу из-за русских туристов. Они боятся всплеска коронавируса.

20:08 Маски: американские физики выяснили, что маски с клапаном или защитные экраны для лица никак не мешают распространению коронавируса. В отличие от обычных респираторов или хирургических масок. Исследование Physics of Fluids.

20:00 Колумбия: международный аэропорт Эль-Дорадо, расположенный в Боготе во вторник возобновил свою работу после пандемии.

19:38 Екатеринбург: началась продажа билетов в кино и на концерты. Сервисы начали продавать билеты не дожидаясь официального объявления о снятии ограничений, связанных с коронавирусом.

19:36 Исследование ТАСС: число открытых кафе и ресторанов почти достиглоуровня до пандемии.

19:32 Александр Гинцбург, глава центра Гамалеи: российскую вакцину от коронавируса не планируется поставлять за рубеж в течение года - пока не будет привито население. При этом идут переговоры о передаче технологии разработки в три-пять стран.

19:30 Центр Гамалеи: вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции на этапе пострегистрационных исследований начнется 5-7 сентября.

18:58 Центр Гамалеи: прививка от коронавируса необходима тем, кто перенес коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме.

18:27 Тверская область: правительство направило более 80 млн рублей на закупку для колледжей, школ и детсадов рециркуляротов воздуха - по одному прибору на три-четыре класса.

18:02 Мексика: тату-мастер бесплатно набивает татуировки всем желающим, переболевшим коронавирусом. Он придумал специальный эскиз, которым предлагает увековечить на теле победу над COVID-19.

18:00 Ямал: благодаря ослаблению ограничений из-за распространения коронавируса представители главы региона возобновили рабочие поездки по муниципалитетам.

17:54 Футбол: тесты на коронавирусную инфекцию игроков сборной России по футболу дали отрицательный результат.

17:39 ФНС: из-за фоне пандемии коронавируса оказала российскому бизнесу поддержку в виде списаний налогов, а также отсрочек и рассрочек по их уплате на общую сумму 294 млрд рублей.

17:07 Липецкая область: число жителей, которые выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией, выросло и составляет 90,43% от общего числа заразившихся.

16:53 Великобритания: британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину от нового коронавируса, расширяет производство одного из наиболее перспективных препаратов AZD1222.

16:47 Краснодарский край: получит из федерального бюджета в качестве компенсации выпадающих доходов 11,6 млрд рублей.

16:46 Москва: Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом в ходе летней кампании 2020 года в Москве, а также других инфекционных заболеваний среди детей и персонала летних лагерей.

16:38 Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19.

16:00 Лавров: борьба с пандемией расширила сферу взаимодействия России с государствами Латинской Америки, с которыми сейчас ведутся переговоры о налаживании совместного производства российских препаратов и вакцины от коронавируса.

15:57 Свердловская область: более 3,1 млрд рублей направлено семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с мая 2020 года в период пандемии коронавируса.

15:18 Астраханская область: министр образования и науки Виталий Гутман выздоровел и вышел на работу после перенесенного коронавируса.

15:00 Алтай, форум: масштабный молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" пройдет в Алтайском крае впервые в онлайн-режиме 12 и 13 сентября.

14:56 Белоруссия и Россия договорились о согласовании поэтапного возобновления транспортного сообщения.

14:23 Германия: в Берлине тридцать с лишним тысяч человек вышли на улицы столицы выразить недовольство требованиями профилактики коронавируса.

14:20 Минздрав предупредил о фейковых объявлениях в интернете о продаже вакцины от коронавируса.

13:33 Смоленская область: количество мест в инфекционных госпиталях, работающих на базе больниц, увеличат до 1,1 тысяч в случае подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в предстоящем эпидсезоне.

13:30 Путин: выразил надежду, что крупнейшие российские детские лагеря отдыха возобновят работу до конца года.

13:28 Путин: Пандемия коронавируса показала, что Россия является государством с передовыми технологиями, а не просто "страной-бензоколонкой", как ее часто пытаются представить.

12:36 Липецкая область: власти разрешили возобновить работу кинотеатров с 1 сентября.

12:25 Россия находится на 56-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией в пересчете на 100 тысяч жителей.

12:11 Собянин: все школы и детсады приступили к работе.

12:10 Подмосковье: антитела к коронавирусу обнаружили у 6,9% учителей.

12:07 ВОЗ: победа над коронавирусом произойдет не в тот момент, когда будет проведена повсеместная вакцинация населения, а когда люди научатся жить с вирусом.

11:13 Крым: очаг коронавируса зафиксировали в госпитале для ветеранов в Симферополе, ежедневно там регистрируют около 20 случаев инфицирования.

11:11 Крым: власти ожидают пик заражаемости коронавирусом в регионе в течение ближайших двух недель.

11:09 Новосибирская область: власти разработали и запустили интерактивную карту лабораторий, в которых можно пройти тестирование на коронавирус.

11:07 ВОЗ: вакцины от коронавируса должны показывать эффективность как минимум в 50% случаев.

11:06 Белиз: с 1 октября возобновляет обслуживание международных авиарейсов.

11:03 Калининградская область: режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет завершается 1 сентября.

11:01 Минобрнауки: российские вузы имеют достаточно средств для обеспечения соблюдения санитарных требований в общежитиях во время пандемии.

11:00 Мурашко: поблагодарил студентов-медиков за помощь в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

10:58 Шойгу: образовательные учреждения министерства обороны прошли испытание в условиях борьбы с коронавирусом.

10:57 Молдавия: открывает границу для граждан России после почти полугодового перерыва.

10:56 Трамп: уровень заболеваемости новым коронавирусом в США за август сократился на 38%.

10:55 Камчатка: отменено обязательное наличие электронных пропусков для граждан без местной прописки, прибывающих в регион.

10:54 США: Белый дом публично преуменьшал угрозу пандемии, несмотря на то что некоторые штаты находились в красной зоне и в частном порядке власти были предупреждены американской администрацией высокого ранга.

10:49 ВОЗ: Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.

10:48 ВОЗ: пандемия коронавируса вызвала сбои в работе медицинских служб в мире.

10:47 Япония: планирует принять участие в работе международного механизма по обеспечению равного доступа для всех стран к вакцинам от коронавируса - COVAX.

10:45 Россия: Более 211,2 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением.

10:44 Россия: Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник опустился до 1,04.

10:43 Москва: количество выздоровевших от коронавируса пациентов возросло до 215 383.

10:42 Башкирия: детские развлекательные центры, игровые комнаты, а также фудкорты начинают работу во вторник.

10:40 Крым: коронавирус за все время пандемии был подтвержден у 269 медиков, при этом 73% из них уже выздоровели.

10:39 Крым: работа хостелов и проведение конференций останутся приостановлены до 1 октября.

10:33 Минздрав США выделит $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе из-за коронавируса.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4729 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6318. Число летальных исходов - 123. В Петербурге — 185 новых заболевших. В Москве - 641.

31 августа

21:56 Россия: всего зафиксировано 995 319 случаев заражения. Летальных исходов за весь период — 17 176.

21:51 Мордовия: театры, кинотеатры, зоопарки и дома творчества в Мордовии, закрытые из-за пандемии коронавируса, получили разрешение возобновить работу.

21:50 В Роспотребнадзоре опровергли слухи о дистанционном обучении в школах с 20 сентября.

21:30 Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым быть готовыми к "самым разным вариантам" развития ситуации с коронавирусом.

21:19 Анна Попова (Глава Роспотребнадзора): ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очной форме.

21:12 Футбол: два футболиста французского "Пари Сен-Жермен" могут быть заражены коронавирусом.

21:09 Чувашия: власти решили отменить Чебоксарский международный кинофестиваль в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом.

21:00 Курская область: количество официально зарегистрированных безработных жителей сократилось впервые с начала пандемии коронавируса и к концу августа составило 19,9 тысяч.

20:53 Музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет…" пройдет в Екатеринбурге в ноябре 2020 года.

20:47 Тульская область: власти в понедельник продлили действие масочного режима, а также запрет на проведение массовых мероприятий и работу развлекательных и досуговых организаций.

20:44 Мордовия: власти отменияют обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.

20:43 Ставропольский край: губернатор подписал постановление, определяющее очное посещение университетов, колледжей и техникумов в регионе.

20:37 Ярославская область: власти с 1 сентября разрешили проведение в регионе массовых культурных, досуговых и образовательных мероприятий при соблюдении необходимых требований Роспотребнадзора.

20:34 Тверская область: власти региона предоставили возможность школам провести 1 сентября линейки для учеников 2-10-х классов с разницей во времени.

19:23 США: Согласно отчету, опубликованному Центрами по контролю и профилактике заболеваний CDC, у большинства умерших от коронавируса были сопутствующие заболевания. Лишь у 6% в качестве причины смерти указан только COVID-19. Сопутствующие заболевания - грипп, пневмония, гипертоническая болезнь, диабет, сосудистая деменция, почечная и сердечная недостаточность, травмы и отравления.

19:21 США: Число людей, заразившихся коронавирусом достигло в понедельник 6 002 615.

19:17 Washingtom Post: один из новых советников президента США Дональда Трампа активно продвигает в Белом доме идею перехода к шведской модели борьбы с коронавирусом.

19:15 Футбол: Трое игроков итальянской "Аталанты" заразились коронавирусом.

19:12 Конькобежный спорт: четыре стартовых этапа предстоящего сезона Кубка мира отменены из-за пандемии коронавируса.

19:06 Баскетбол: главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис, который перенес коронавирусную инфекцию, вернулся в Москву.

19:03 Калужская область: власти области продлили режим повышенной готовности до 30 сентября из-за пандемии.

19:02 Кабардино-Балкария: медики и волонтеры региона, участвующие в оказании медицинской и благотворительной помощи пациентам с коронавирусом, до конца 2021 года смогут бесплатно посещать тренировки и занятия для сохранения здоровья и активности.

18:59 Москва: отбор добровольцев на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса продолжается, уже более 3 тысяч человек подали заявления.

18:16 Севастополь: школы в период пандемии планируют обеспечить "умными" терминалами, с помощью которых дети и учителя смогут дезинфицировать руки и измерять температуру тела в автоматическом режиме.

18:07 "Герофарм" выступил партнером Фонда Инносоциум во всероссийской акции #МыВместе. В рамках акции была организована круглосуточная горячая линия по поддержке и координации помощи всем людям, попавшим в группу риска и находящимся в самоизоляции в период пандемии COVID-19.

18:04 Все учителя Ставропольского края приступят к работе с 1 сентября 2020 года. Педагоги края прошли тестирование на наличие коронавируса, случаев инфицирования не обнаружено

17:44 "Вестник АТОР": Российские туристы меньше бронируют поездки на зиму из-за страха второй волны нового коронавируса.

17:41 Москва: уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская рекомендовала родителям выдерживать 10 дней после возвращения детей из региона с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и воздержаться от посещения школы.

17:38 Свердловская область: власти продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 7 сентября.

17:37 Россия: специалисты института биоорганической химии РАН вывели культуру мышиных клеток, которые могут в больших количествах производить антитела к одному из ключевых белков коронавируса нового типа. Потенциально их можно использовать для лечения COVID-19 и в системах диагностики.

17:34 Производителем второй в РФ вакцины от коронавируса будет компания "Биокад".

16:48 Краснодар: мэр города Евгений Первышов госпитализирован с COVID-19.

16:47 Горнолыжный спорт: Зимняя Универсиада, которая должна была пройти с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне, перенесена из-за пандемии коронавируса.

16:44 Австралия: клинические испытания вакцины против коронавируса начались в Канберре. 80 добровольцев получат препарат, разработанный американской компанией Novavax, и еще столько же - плацебо.

16:42 Правительство РФ дополнительно прорабатывает вопрос об оказании помощи медикам, работающим на участках, где койки для пациентов с коронавирусом выделены, но не используются.

16:39 Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, перенесший коронавирусную инфекцию, вернулся к работе в Белом доме.

16:37 Мурашко: Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября - декабря текущего года.

16:03 Крым: линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе. Обязательными условиями являются соблюдение социальной дистанции и масочный режим для родителей.

16:02 Ярославская область: Заместитель губернатора Андрей Шабалин, ранее заразившийся коронавирусом, выздоровел и вышел на работу.

16:00 Роспотребнадзор: штамм коронавируса, обнаруженный в Индии оказался не новым.

15:58 Коллективный иммунитет россиян к коронавирусной инфекции по итогам первого этапа исследований Роспотребнадзора в 11 регионах превышает 20%.

15:51 Италия: ВВП Италии во втором квартале текущего года снизился на 12,8% что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.

14:53 Красноярск: оркестр под управлением Гергиева дал концерт, посвященный врачам.

14:52 Минобрнауки: вузы РФ должны быть готовы ввести ограничения при ухудшении эпидобстановки.

14:21 Курганская областная дума приняла закон, согласно которому в регионе возобновятся льготные проезды, приостановленные из-за пандемии.

14:18 Индия: приостановка международных пассажирских авиарейсов продлена до 30-го сентября.

14:13 Хоккей: Среди игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выявлен 131 случай заражения коронавирусом.

14:00 Песков: Российским властям предстоит работа по минимизации потерь экономики от коронавируса, несмотря на оптимистичные цифры Минэкономразвития.

13:56 Минздрав: планирует в ближайшие дни опубликовать восьмую версию методических рекомендаций по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

13:52 Петербург: Смольный планирует открыть кинотеатры с 12 сентября. Но при одном условии.

13:51 Москва: всех работников сферы образования проверили на коронавирус. У 13,3% из них обнаружили антитела к вирусу.

13:48 Иркутская область: быстрое реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции, в том числе своевременное перепрофилирование медучреждений, позволило Иркутской области минимизировать последствия от распространения заболевания.

12:59 Новгородская область: коронавирус подтвержден у заместителя председателя правительства области Тимофея Гусева и министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Владимира Королева, они госпитализированы.

12:57 Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения столицы: жители Москвы смогут сделать прививки от гриппа и коронавируса, но лучше, чтобы между вакцинациями прошел месяц.

12:48 Москва: в августе выявили больше заразившихся коронавирусом, чем в июле.

12:45 Россия: родственники более 200 российских медицинских работников получили страховые выплаты по факту смерти от новой коронавирусной инфекции.

11:51 Минздрав Мурашко: подрядчиков, занимающихся строительством и ремонтом объектов здравоохранения, необходимо жестко контролировать для того, чтобы все работы выполнялись в срок. От этого зависит объем оказываемой медицинской помощи в период нехватки коечного фонда из-за пандемии коронавируса.

11:46 Ингушетия: имам центральной мечети города Назрани Хизир-хаджи Цолоев госпитализирован после заражения коронавирусом.

11:44 Великобритания: министерство финансов разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина.

11:41 Южная Осетия: республика Южная Осетия планирует 15 сентября открыть границу с Россией.

11:40 Мурашко: первые поставки большими партиями вакцины от коронавируса начнутся в сентябре.

11:37 Россия: число смертей из-за коронавируса в августе сократилось на 30,8%.

11:35 Дальний Восток: школы начнут новый учебный год очно и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

11:33 Число заболевших коронавирусом в мире превысило 25 миллионов человек.

11:28 Волгоградская область: власти региона возобновят работу бассейнов, а также разрешат тренироваться профессиональным спортсменам и оказывать спортивно-оздоровительные услуги населению со 2 сентября.

11:25 Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,03. Это стало максимальным значением с 3 июня.

11:21 Великобритания: полиция Лондона оштрафовала на $13 тысяч старшего брата бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина Пирса за организацию в субботу в центре британской столицы манифестации сторонников конспирологической версии причин появления коронавируса.

11:13 Минздрав дал рекомендации родителям о том, как подготовить детей к школе: риск заражения коронавирусной инфекцией сохраняется, поэтому родители перед началом учебного года должны рассказать детям об опасности вируса и важности соблюдения мер его профилактики.

11:11 Казахстан: власти с понедельника приступят ко второму этапу смягчения карантинных мер.

10:52 Московские врачи вылечили от коронавируса более 214 тысяч человек.

10:50 Канада: в Оттаве прошла крупная акция протеста против связанных с коронавирусом ограничений.

10:48 Франция: начался выпуск защитных масок из конопли. Такие маски не загрязняют окружающую среду.

10:44 Индонезия: Около 15 млн жителей в этом году получат вакцину от коронавируса.

10:44 Индонезия: ученые обнаружили в стране измененный штамм нового коронавируса, получивший в научных кругах название "Мутация D614G".

10:43 Азербайджан: продление особого карантинного режима до 30 сентября.

10:42 Перу: Мэр города Куско Рикардо Вальдеррама умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

10:41 Хабаровский край: врио губернатора Михаил Дегтярев подписал постановление о снятии с 4 сентября ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса.

10:39 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отмечает желание властей США и Великобритании следовать процедуре ускоренной регистрации вакцин против COVID-19 по примеру России.

10:38 Министр энергетики России Александр Новак вернулся на работу в министерство, вылечившись от коронавирусной инфекции.

10:37 Индия: по числу летальных исходов от коронавируса вышла на третье место.

10:35 Россия: почти 212 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4993 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 2405. Число летальных исходов - 83. В Петербурге — 188 новых заболевших. В Москве - 685.

28 августа

22:02 Молдавия снимет запрет на въезд в страну для граждан России и ряда других стран с 1 сентября.

21:59 Более 10 стран - партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) изучают опыт РФ для ускоренной регистрации вакцин и препаратов от коронавируса.

21:25 Футбол: Главный тренер узбекистанского футбольного клуба "Навбахор" россиянин Андрей Канчельскис вместе с группой игроков команды получили положительный результат теста на коронавирус.

21:22 Краснодарский край: федеральные и региональные меры поддержки малого и среднего предпринимательства во время пандемии коронавируса позволили сохранить рабочие места в Краснодарском крае.

21:10 Президентские гранты будут выделены на 900 проектов некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и последствиями пандемии, они стали победителями внепланового специального конкурса Фонда президентских грантов.

20:19 Формула-1: еженедельное тестирование на коронавирус выявило новый случай заражения в одной из команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

19:56 Псковская область: власти продлили карантин до 30 сентября.

19:45 Венгрия: правительство решило с 1 сентября ограничить въезд для борьбы с распространением коронавируса.

19:43 Хоккей: Большая часть игроков подольского "Витязя" были заражены коронавирусной инфекцией в межсезонье.

18:51 Япония и Россия провели в пятницу очередное заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

18:20 Путин оценил меры в Татарстане по борьбе с коронавирусом.

18:07 Ивановская область: кинотеатры, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса с 1 сентября возобновляют работу.

18:04 ТАСС Наука: организм детей, которые заразились коронавирусом нового типа, продолжает вырабатывать множество вирусных частиц на протяжении двух-трех недель, даже если видимых симптомов болезни у них нет.

17:58 Музыкантов и певцов призвали исполнять свои композиции тише. По мнению исследователей из Бристоля, новая манера исполнения поможет им сократить риски заболевания коронавирусом.

17:06 Росрыбаловство: дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, в российских магазинах не ожидается, сообщения о росте цен искусственно нагнетают обстановку.

17:02 Курганская область: получит из федерального бюджета более 26 млн рублей на организацию общественных работ для поддержки населения в пандемию.

17:00 Лукашенко о вакцине от COVID-19: Я Путину верю, он на своей семье испытал эту вакцину.

16:53 Чувашия: власти Чувашии готовятся к переходу на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, это решение уже согласовано Роспотребнадзором.

16:40 Новгородская область: восемь новых лабораторий для строящейся технической школы откроют до конца 2021 года на базе Новгородского госуниверситета, который участвует в создании объекта.

16:37 Хоккей: тесты представителей хоккейного клуба "Нефтехимик", взятые в начале этой недели, показали отрицательный результат.

16:29 Пять судей Континентальной хоккейной лиги из 13, заразившихся коронавирусом, выздоровели на данный момент.

16:23 Мэр Москвы Сергей Собянин: вручил награды сотрудникам управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве, внесшим личный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

16:20 Москва: инспекторы при проверке соблюдения противоэпидемических мер в магазинах и транспорте за несколько месяцев столкнулись только с десятком случаев, когда жители столицы принципиально отказывались надеть маску.

16:15 Северная Осетия: все массовые мероприятия в школах отменят из-за угрозы распространения коронавируса.

16:11 Архангельская область: пандемия новой коронавирусной инфекции не повлияла существенно на экономику области, пострадал, в основном, добывающий сектор и предприятия малого и среднего бизнеса.

16:09 Карелия: начало учебного года в училище олимпийского резерва в карельском городе Кондопога, где в начале недели выявили вспышку коронавируса, пройдет в дистанционном формате.

16:02 Экономика: Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Соединенные Штаты намерены активизировать сотрудничество для смягчения экономических последствий глобальной пандемии коронавируса.

15:47 Витамин, способный блокировать размножение коронавируса. Как говорится в опубликованном в журнале IUBMB Life исследовании, на это способен витамин B12. Исследование проводили Индийские ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий.

15:13 Смертность от коронавируса стала ниже: в Великобритании и других странах Европы несколько недель растет количество новых случаев COVID-19. При этом число госпитализаций и смертность от болезни увеличиваются не так быстро, как было весной. В Великобритании и еще нескольких государствах эти показатели вообще на минимуме с начала пандемии. Обзор ТАСС и Financial Times.

14:55 Южная Корея: после начала пандемии коронавируса главным источником инфекции в стране стала христианская секта "Синчхончжи". Ее руководство и адепты продолжали проводить службы, игнорировать введенные правительством меры социального дистанцирования, отказывались проходить тесты и всячески противодействовали властям.

14:53 Вакцина: Россия и Белоруссия наладили взаимодействие по вопросу проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которые планируется начать в сентябре.

14:41 Меркель: канцлер рассказала, что во время пандемии больше всего ей недостает спонтанных встреч со знакомыми.

14:34 Тюменская область: режим повышенной готовности продлен до 14 сентября.

13:35 Лукашенко: Белоруссия первой среди других стран получит российскую вакцину от коронавируса.

13:12 МИД: Под санкции США попали российские ученые и специалисты, которые занимались разработкой вакцины от коронавируса - Мария Захарова.

13:09 Школьным учебникам сделают электронные копии. В издательстве «Просвещение» сообщили о том, что во время карантина по коронавирусу родители часто обращались с просьбой объяснить, как преподавать ребёнку материал. Учебники дополнят методическими рекомендациями и электронной версией.

13:04 Роспотребнадзор: родительские собрания в школах в новом учебном году будут проходить в дистанционном формате.

12:58 В Госдуме предложили представить к госнаградам разработчиков вакцины от коронавируса.

12:57 Орловская область: власти продлили режим повышенной готовности до 30 сентября, введенный в регионе для борьбы с распространением коронавируса.

12:53 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не будет делать себе прививку от коронавируса.

12:51 Собянин: учеников столичных школ переведут на дистанционное обучение в случае заражения коронавирусом на две недели.

12:19 Екатеринбург: "Коляда-театр" планирует начать новый театральный сезон на открытом воздухе в шатре в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского 28 августа.

11:47 Мурашко: вакцинация детей от коронавирусной инфекции начнется в России только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм.

11:43 Собянин: коронавирус в Москве будет побежден к весне 2021-го года.

11:42 ООН: В Ливии ситуация с пандемией коронавируса нового типа выходит из-под контроля, число заражений неуклонно растет.

11:38 ВОЗ: Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей.

11:16 Якутск: приезд иностранных студентов и преподавателей Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) перенесли на ноябрь из-за пандемии коронавируса.

11:15 Гавана: власти приняли решение ужесточить ограничительные меры в городе с сентября из-за увеличения числа заражений коронавирусом в последние две недели. Вводится комендантский час.

11:14 Россия: Единый звонок в школах будет отменен, поскольку у каждого класса в целях соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом будет собственный график перемен.

11:12 Роспотребнадзор: с 1 сентября запускает мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией среди студентов, чтобы выявлять заразившихся без симптомов.

11:08 Чукотка: ограничительные меры, введенные для профилактики коронавируса нового типа, продлены до 14 сентября включительно.

11:03 Саратовская область: власти направили заявку на выделение дополнительных средств из федерального бюджета на соцвыплаты, положенные жителям, в условиях пандемии.

10:52 Япония: правительство намеревается обеспечить вакциной от коронавируса всех жителей страны до середины 2021 года.

10:50 Спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть.

10:47 Продажи новых автомобилей в России в августе могут вырасти на 2-3% относительно прошлогодних результатов, однако есть риск, что в сентябре динамика рынка начнет ухудшаться и он снова окажется в "минусе". Опрос ТАСС.

10:46 Москва: число вылечившихся от коронавируса превысило 210 тысяч человек.

10:45 Роспотребнадзор: специалисты за минувшие сутки провели в России 327 тысяч тестов на коронавирус. Это максимум за два месяца.

10:44 Почти половина опрошенных россиян (47%) против ношения масок детей в школе. Исследования SuperJob. 37% родителей считают ношение маски нужным.

10:42 Глава Роспотребнадзора Анна Попова: иммунитет к коронавирусу нашли у 24-26% обследованных россиян.

10:40 Глава Роспотребнадзора Анна Попова: ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается как стабилизирующаяся и управляемая.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4829 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 5905. Число летальных исходов - 110. В Петербурге — 187 новых заболевших. В Москве - 654.

27 августа

21:52 В России зафиксировано 975 576 случаев заражения. В мире всего зафиксировано более 24,2 млн случаев заражения.

21:47 НАО: Режим повышенной готовности в Ненецком автономном округе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлен до 30 сентября.

21:43 Пациент, вылеченный китайскими врачами от COVID-19, выписан из больницы города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге КНР после семи месяцев терапии.

21:04 Сахалинская область стала одним из немногих российских регионов, где не зафиксировано ни одной смерти из-за коронавируса.

20:37 Минздрав Аргентины призвал быть осторожными со смехом и пением без маски из-за пандемии.

20:00 ВОЗ: мировой охват вакцинацией должен составлять 65-70% для выработки иммунитета к новому коронавирусу.

19:55 Минобрнауки: студентам и сотрудникам вузов не придется в обязательном порядке сдавать анализы на наличие коронавируса перед началом нового учебного года.

19:53 Краснодарский край: кубанские медики смогут получить дополнительные выплаты за работу с больными COVID-19. По поручению Президента, для региональных компенсаций медикам, работающим с коронавирусом, будет выделено еще 12 млрд рублей.

19:20 Футбол: матч первого квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между эстонским "Нымме Калью" и словенской "Мурой" перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в обоих клубах.

19:19 ВЦИОМ: более 40% россиян готовы поставить вакцину от коронавируса, а 58% опрошенных не исключают второй волны COVID-19 в стране.

19:17 Футбол: Поль Погба и Танги Ндомбеле заразились коронавирусом, а в клубе «Челси» сразу 8 игроков находятся на карантине.

19:15 Москва: власти опровергли слухи о "добровольно-принудительной" вакцинации в одной из поликлиник города.

19:13 Берлин: правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии введут минимальный штрафа в €50 за отсутствие защитной маски в общественном транспорте, магазинах, общественных учреждениях, на территории детских садов и школ.

18:31 Париж: обязательный масочный режим введен с 28 августа и будет действовать на всей территории города.

18:30 ЕС и фармацевтической компанией AstraZeneca подписали соглашение, которое заранее снимает с базирующейся в Великобритании компании любую юридическую ответственность за возможные побочные эффекты в результате применения вакцины от коронавируса, находящейся в разработке.

18:28 Роспотребнадзор: случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией являются единичными, поэтому пока нельзя сделать выводы о его возможности.

18:26 Новгородская область: власти разрешили проведение линеек для первых курсов в учреждениях среднего профессионального образования.

18:04 Якутия: ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса продлены до 18 сентября.

18:01 Воронежская область: разрешено возобновить работу кинотеатров с наполняемостью залов не более 50%.

17:32 Количество запросов в поисковой системе Google со словом "доставка" с начала пандемии коронавируса выросло в 4 раза.

17:31 МИД: порядка 4 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами за прошедшую неделю.

17:30 Ямал: количество безработных граждан в Ямало-Ненецком автономном округа за период пандемии коронавируса выросло в три раза.

17:24 Свердловская область: работу кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений планируется возобновить с 9 сентября.

16:47 Поставки вакцины "Спутник V" в медучреждения начались в рамках третьего этапа испытаний.

16:45 Исследования коронавируса: Канадские биологи обнаружили, что экспериментальные лекарства от вирусного перитонита кошек могут подавлять работу ключевого фермента SARS-CoV-2. Этот фермент нужен для вирусу для размножения.

16:43 Петербург: НИИ гриппа в Санкт-Петербурге планирует в середине сентября начать испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции китайского производства с участием добровольцев.

16:20 Музыка: крупные российские концертные агентства, которые в основном организовывают выступление артистов в Москве, обратились к Министерству культуры РФ и Роспотребнадзору с просьбой озвучить дальнейшие этапы снятия с индустрии ограничений.

16:19 Футбол: работавший в коронавирусной бригаде массажист футбольного клуба "Енисей" Нуретдин Аскеров был уволен с занимаемой должности на законных основаниях.

16:18 Новосибирская область: учебный процесс в некоторых школах будет смешанным в новом учебном году. Несколько дней в неделю дети будут заниматься дистанционно.

15:42 Псковская область: количество реальных случаев заражения коронавирусом в Псковской области примерно в семь раз выше официальных данных статистики, сообщил в четверг руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук

15:20 Глава Минздрава Мурашко: Россия благодаря созданию вакцины получила "достойное оружие" против коронавируса.

15:16 Минэкономразвития видит существенно более быстрое восстановление экономики РФ, чем ожидалось - глава ведомства Решетников.

15:12 Мурашко: в больницах сейчас находятся более 80 тыс. пациентов с коронавирусом.

14:45 Российская вакцина от коронавируса безвредна - Путин.

14:37 Омская область: эпидемиологическая ситуация в области позволила перейти региону к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

14:24 Краснодарский край: урок здоровья, посвященный мерам профилактики коронавируса, пройдет во всех школах края 2 сентября. Урок проведут педагоги совместно с медицинскими работниками.

14:23 Крым: "Авиакомпании "Руслайн" и Smartavia продлили программы полетов в Крым осенью. Рейсы из Курска, Тамбова и Брянска продолжатся до конца сентября, а из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода и Белгорода - до конца октября", - сообщили в пресс-службе аэропорта города Симферополь.

14:22 Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире.

14:21 Президент России Владимир Путин рассказал, что его дочь, испытавшая на себе вакцину от коронавируса, чувствует себя хорошо.

14:20 Путин: Вакцины против коронавируса от Центра им. Гамалеи и "Вектора" будут конкурировать между собой.

14:08 Путин надеется, что пик распространения коронавируса в России пройден.

13:55 Москва: власти за последние две недели выписали заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг около 3 тысяч предписаний примерно на 200 млн рублей за несоблюдение мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

13:51 Мишустин: Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась.

13:30 Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий не исключил, что обучение в вузе в новом учебном году в целях профилактики коронавируса может быть организовано в две или три смены.

13:00 Красноярский край: с 28 августа начинается третий этап снятия ограничений.

12:57 Свердловская область: кампания по оздоровлению и отдыху детей в Свердловской области охватила порядка 20% детей от запланированного числа.

12:55 Краснодарский край: власти края в период пандемии коронавируса направили почти 5 млрд рублей для сохранения сбалансированности бюджетов муниципальных образований.

12:53 Rolls-Royce получил $7,1 млрд убытков в первом полугодии 2020 года.

12:24 Треть детей в мире не смогла дистанционно учиться во время пандемии коронавируса. Всего из-за карантина проблемы с закрытием школ ощутили на себе около 1,5 млрд школьников.

12:17 Вакцина центра "Вектор": Антитела к коронавирусу выявлены у всех четырех добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки центра "Вектор".

12:15 Минздрав: вакцинация населения России от новой коронавирусной инфекции, в том числе школьных учителей, будет добровольной.

11:35 Крым: число выявленных за сутки в Крыму новых случаев заражения коронавирусом впервые достигло 56, это пятый с начала августа антирекорд.

11:21 Число заболевших коронавирусом в мире превысило 24 миллиона человек.

11:03 Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снизился до 0,97.

10:54 Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что спрос на вакцину от COVID-19 будет явно опережать предложение. "Повышенный спрос и соревнование за поставки уже приводят к "вакцинному национализму", и это вызывает риск сильного роста цен", — добавил он. Специалисты опасаются повторного закрытия границ и экономических отношений между странами.

10:53 Торговые отношения США и Япония: США пока не торопятся переходить ко второй фазе переговоров с Японией, направленных на заключение двустороннего торгового соглашения. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отметил, что пока важно преодолеть ситуацию с новым коронавирусом.

10:52 Бейрут: Высший совет обороны Ливана принял решение продлить до 31 декабря режим всеобщей гражданской мобилизации на борьбу с коронавирусом.

10:51 Москва: церемония вручения Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот", которая должна была в этом году пройти в 29-й раз, не состоится из-за пандемии коронавируса.

10:50 Якутия: кинотеатры и бассейны могут заработать с 15 сентября при стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе.

10:48 Россия: Более 211,4 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражением коронавирусной инфекцией.

10:47 Бурятия: власти продлили режим ограничительных мер из-за коронавируса до конца сентября.

10:46 Олимпийские игры в Токио: администрация японской столицы и организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио планируют с сентября начать обсуждение мер, которые будут приняты для предотвращения распространения коронавируса на соревнованиях.

10:45 Китай: власти южнокитайской провинции Хайнань провели в городе Санья симпозиум, на котором представители научных и деловых кругов КНР обсудили главные проблемы, возможности и перспективы развития круизного бизнеса в условиях пандемии нового коронавируса

10:43 Приморский край: Родители учеников первых, девятых и одиннадцатых классов смогут присутствовать на торжественных линейках 1 сентября.

10:42 США: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) санкционировало применение нового теста на коронавирусную инфекцию, который стоит $5 и выдает результат через 15 минут.

10:41 ЕАО: Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подписал постановление, возобновляющее на территории региона работу предприятий общественного питания.

10:39 Британия и США обсуждают возобновление безопасных перелетов без 14-дневной изоляции. Перелеты в Великобританию из США.

10:35 Сахалин: власти области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе возобновляют диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры населения.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4711 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6411. Число летальных исходов - 121. В Петербурге — 184 новых заболевших. В Москве - 637.

26 августа

21:54 В мире зафиксировано более 23,9 млн случаев заражения. В России всего зафиксировано 970 865 случаев заражения.

21:52 Австрия: руководство Венской оперы просит заменить крики «Браво!» на бурные аплодисменты, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

21:03 Антонио Бандерас вылечился от коронавируса.

21:01 НИИ Минобороны РФ, участвовавший в работе над вакциной от COVID, попал под санкции США.

20:45 Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз: США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса, так как считают, что «Спутник V» не соответствует «высочайшим в мире» американским стандартам в области здравоохранения и безопасности.

20:43 Ярославская область: проведение спортивных соревнований возобновляется.

20:39 Бразилия может стать одним из важнейших центров производства и распространения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканском регионе.

20:00 Пострегистрационные клинические исследования первой вакцины против коронавируса "Спутник V", начавшиеся в России, планируются еще в пяти странах.

19:54 Италия: число новых случаев заражения коронавирусом за сутки достигло майских показателей.

19:18 Отели и рестораны начали заказывать столько же продуктов, сколько до пандемии.

19:16 Убытки Росгосцирка из-за пандемии составляют 10 млн рублей в день, открытие цирков зависит от решения федеральных властей.

19:16 ХМАО: власти Ханты-Мансийского автономного округа разрешили работу кафе и ресторанов, а также прогулки жителей в парках и скверах.

19:05 Таиланд: власти отложат испытания своей вакцины против коронавируса на людях из-за ограниченных производственных мощностей на зарубежных объектах, но надеются возобновить их к концу года.

18:41 Голикова: Темп роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сократился в 54 раза с марта.

18:28 Вакцинация учителей от гриппа будет организована во всех регионах России с сентября.

18:23 Собянин: каждый москвич может подать заявку на участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса.

17:35 Вологодская область: до конца лета будет разработана первая в регионе математическая модель роста числа заразившихся коронавирусом. Это позволит региону оперативно изменять число коек для пациентов с этой инфекцией, а также количество врачей, привлекаемых для их лечения.

17:34 Вологодская область: власти разрешили работать кинотеатрам, театрам, аквапаркам.

17:33 Президент России Владимир Путин потребовал аккуратно принимать решения по снятию ограничений, связанных с коронавирусом.

17:32 Минпросвещения: специалисты при каждом случае выявления коронавируса у школьника или преподавателя будут тестировать всех контактировавших с ним учеников и сотрудников.

17:31 Вологодская область: Власти продлили до 14 сентября режим повышенной готовности.

17:20 Спектакли японского театра кабуки впервые стали доступны для просмотра онлайн. Билеты варьируются по стоимости от $28 до $30.

16:51 Ленинградская область: учителей перед началом учебного года протестируют на наличие коронавирусной инфекции за счет регионального бюджета.

16:49 Воронежская область: власти направили более 1 млрд рублей для поддержки людей, потерявших работу во время ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

16:41 Турция: власти курортной провинции Анталья в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа ввели запрет на проведение пенных вечеринок.

16:37 Псковская область: члены общественных организаций за счет участия в различных грантовых конкурсах за два года удвоили объем средств, привлеченный на развитие своих проектов.

16:34 Минпросвещения: все российские регионы выделили деньги на закупку необходимых средств защиты и дезинфекции для работы школ в условиях пандемии коронавируса.

16:29 Британские ученые выяснили, может ли репеллент Mosi-guard Natural служить средство борьбы против коронавируса нового типа. Оказалось, что если смешать его с частицами вируса в жидком виде, то спрей достаточно эффективно их уничтожает, а вот на синтетическом аналоге человеческой кожи он не смог до конца уничтожить частицы вируса.

15:14 Тульская область: более 250 тысяч человек посетили регион после снятия ограничений. Туристический поток увеличился на 30%.

15:07 Астраханская область: министр образования и науки Виталий Гутман подтвердил, что заразился коронавирусом.

15:04 Красноярски край: количество официально зарегистрированных безработных с начала года выросло в пять раз - до 73 тысяч человек.

15:02 Минобороны: четыре многофункциональных военных медцентра для борьбы с коронавирусной инфекцией будут введены в эксплуатацию в сентябре. В Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске.

14:48 Перед вакцинацией от коронавируса не нужно сдавать никаких анализов, в том числе на COVID-19 и антитела, пояснили в центре Гамалеи.

14:42 Ватикан: Папа Римский Франциск возобновит со 2 сентября коллективные аудиенции в присутствии верующих, приостановленные из-за распространения коронавируса.

14:35 Правительство Украины закрывает границы страны до 28 сентября из-за COVID-19.

14:34 Академик РАН Пальцев: Коронавирусная инфекция сойдет на нет не ранее лета 2021 года.

14:31 Украина: правительство продлило в стране карантин по 31 октября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

14:29 ВОЗ: повторное заражение коронавирусом возможно. Диагноз COVID-19 был вторично поставлен главе Тывы Шолбану Кара-оолу. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии выработки иммунитета переболевшими.

13:57 Калужская область: власти отменили введенную в марте для борьбы с распространением коронавируса обязательную самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет.

13:52 Московская область: тестирование педагогов на наличие новой коронавирусной инфекции началось 17 августа, к настоящему моменту тестирование прошли более 70% преподавателей.

13:50 Казахстан: правительство приняло решение о переходе с 31 августа ко второму этапу послабления карантинных мер.

13:47 Россия в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз.

13:44 Омская область: число официальных безработных увеличилось с начала пандемии в четыре раза с 13 тысяч до 53 тысяч.

13:43 Берлин: власти приняли решение отменить демонстрацию противников коронавирусных ограничений, которая была заявлена на ближайшую субботу.

13:09 Астраханская область: три министра правительства Астраханской области заразились коронавирусом.

12:56 Росреестр: по Москве зарегистрировано 40 ипотечных каникул и 22 соглашения об арендных каникулах с начала действия программ поддержки, введенных из-за ухудшения ситуации в экономике и распространения коронавируса.

12:20 Томская область: количество зарегистрированных безработных выросло с начала 2020 года в пять раз. Рост связан преимущественно с желанием жителей региона, которые ранее были заняты в теневом секторе экономики, легализовать свою деятельность и встать на биржу труда из-за пандемии коронавируса.

12:18 Первыми в армии от коронавируса привьют моряков на кораблях дальней морской зоны.

12:16 Южно-Сахалинск: открытие 90-го театрального сезона в Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова начнется с премьеры спектакля "Смешные деньги" российского режиссера из Липецка Сергея Бобровского. Первый спектакль состоится 28 августа после большого перерыва из-за пандемии.

12:04 Футбол: футболист "Валенсии" изолирован от команды из-за заражения коронавирусом.

11:45 Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") продлил до конца 2020 года удаленный режим работы, введенный из-за пандемии коронавируса.

11:42 Тюменская область: губернатор Александр Моор подписал постановление, согласно которому в больницах региона возобновляется проведение медицинских профилактических осмотров и диспансеризация населения.

11:37 Путин рассказал о намерении расширять сотрудничество с Китаем в борьбе с коронавирусом.

10:52 Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился ниже единицы - до 0,98.

10:50 Священный синод Русской православной церкви предложил епархиальным архиереям представлять к церковным наградам духовенство и врачей, которые взаимодействуют с заразившимися коронавирусом.

10:49 Глава Тувы: Шолбан Кара-оол, доставленный на обследование в Москву после сообщений о повторном заражении коронавирусом, находится в военном госпитале имени Вишневского. Предварительный диагноз - пневмония.

10:48 Число киберинцидентов в мире во втором квартале 2020 года увеличилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Говорится в квартальном отчете компании Positive Technologies.

10:47 Кембриджский университет проведет осенью клинические испытания собственной вакцины после получения на эти цели от правительства Великобритании $2,5 млн.

10:46 Кузбасс: заражение коронавирусом с начала пандемии подтвердилось уже более чем у 6 тысяч жителей Кемеровской области.

10:45 Астраханская область: тестирование на коронавирус перед 1 сентября пройдут более 20 тысяч сотрудников школ. На эти цели потребуется порядка 10 млн рублей.

10:43 Минприроды: пандемия коронавируса внесет корректировки в планы по загрузке Северного морского пути в этом году из-за влияния на добычные проекты компаний.

10:42 Казахстан: единый дистрибьютор лекарственных средств - компания "СК-Фармация" - подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V".

10:40 Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 35 млн человек.

10:39 Власти Самоа приостановили все международные перелеты из аэропортов страны из-за вспышки коронавируса в Новой Зеландии.

10:38 Хабаровск: школы в крае проведут торжественные линейки 1 сентября с соблюдением санитарных мер для 1 и 11 классов.

10:37 КНДР: Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения борьбы с распространением коронавируса и последствий тайфуна.

10:36 Владивосток: масочный режим будет действовать в новом учебном году на территории Дальневосточного федерального университета, работникам и студентам без масок будет запрещен доступ в корпуса.

10:35 Китай: Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента.

10:34 Парагвай: Министр внутренних дел Эуклидес Асеведо был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4676 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6403. Число летальных исходов - 115. В Петербурге — 181 новых заболевших. В Москве - 640.

25 августа

21:45 American Airlines намерена уволить 19 тысяч сотрудников. Компания понесла в первом квартале 2020 года убытки в размере $2,2 млрд на фоне пандемии коронавируса.

21:32 Компания Novavax планирует произвести 1 млрд доз вакцины от коронавируса в Чехии.

21:23 Директор центра Гамалеи заявил, что гражданская вакцинация от коронавируса может начаться 15–20 сентября.

21:22 Президент Турции собирает экстренное совещание в связи с коронавирусом.

21:19 ООН рекомендовала общавшимся в Женеве с делегатами Сирии журналистам обратиться к медикам.

21:16 Карелия: родителям первоклассников разрешат присутствовать на школьных линейках в День знаний, но для них будет действовать обязательный масочный режим.

20:44 Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата - порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения.

20:22 Авиасообщение: "Аэрофлот" с 27 августа будет выполнять полеты два раза в неделю из ереванского аэропорта Звартноц в московский аэропорт Шереметьево для пассажиров, летящих транзитными рейсами.

20:11 Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начнутся 4-5 сентября.

20:03 Власти Крыма сняли ограничения из-за пандемии нового коронавируса, распространявшиеся на спортивные игры и нормы ГТО, разрешив приводить их при 10% зрителей.

19:20 Минздрав разрешил центру им. Гамалеи проводить третий этап (пострегистрационный) исследований вакцины.

19:14 Кабардино-Балкария: обязательное тестирование на коронавирус не предусмотрено для учителей школ перед началом учебного года.

19:08 Тульская область: более 7 тысяч человек получили работу на предприятиях и в организациях с мая по август 2020 года, что соответствует показателям до пандемии коронавируса.

19:04 Дональд Трамп заявил, что растительный экстракт под названием олеандрин полезен в профилактике COVID-19. Эксперты говорят, что растение, из которого получен экстракт, олеандр, ядовито, и нет никаких доказательств того, что это соединение безопасно или эффективно для лечения или предотвращения коронавирусной инфекции.

18:23 Ростовская область: время уроков в отдельных классах школ сократят с 45 до 40 минут, чтобы организовать процесс питания детей с минимальным контактом друг с другом.

18:08 Авиакомпания Lufthansa позволяет пассажирам перебронировать авиабилеты без каких-либо сборов до конца текущего года, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

17:55 Американские медики выяснили, что постоянно высокий уровень сахара в крови и другие проявления преддиабетического состояния могут практически утроить вероятность гибели от COVID-19 даже если у пациента нет диабета.

17:09 Минпросвещения Кравцов: Все регионы России готовы к началу учебного года в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора.

17:03 Алтайский край: Минприроды зафиксировало рост числа желающих получить разрешение на охоту на лето - осень 2020 года на 30%. За 15 дней августа разрешения получили на 10 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, повышенный интерес связывают с пандемией коронавируса

16:52 Болгария: режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации будет продлен до конца сентября.

16:44 Робот-дезинфектор успешно прошел испытания с использованием живого образца коронавируса.

16:35 Две тысячи мексиканцев примут участие в испытаниях российской вакцины.

16:31 Таиланд: Кабмин продлил чрезвычайное положение до 30 сентября.

15:47 Азербайджан готов рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса после завершения процедур по ее признанию ВОЗ.

15:44 Мурашко: Национальный проект "Здравоохранение" получает финансирование в срок и реализуется в соответствии с поставленными задачами.

15:11 Украина: правительство намерено продлить в стране карантин до 1 ноября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

14:40 Дагестан: республиканская клиническая больница возобновила прием пациентов с коронавирусом.

14:32 Сегодня Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ; родные бывшего премьер-министра Украины переносят заболевание коронавирусом в лёгкой форме.

14:01 Петербург: в Красногвардейском районе установили «Памятник победе над коронавирусом».

14:00 В России после самоизоляции выросло количество разводов. За июнь в стране зарегистрировано 45 800 разводов — в 2,5 раза больше, чем в мае.

13:57 ВОЗ считает, что вопрос о повторном заражении коронавирусом нуждается в дополнительном изучении в том, что касается формирования иммунитета.

13:34 Свердловская область: власти объявили, что регион прошел плато по заражению коронавирусом.

13:33 Мурашко: Россия направила Беларуси необходимые документы для проведения совместного исследования вакцины против нового коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи.

13:31 Состояние Юлии Тимошенко, заболевшей COVID-19, остается тяжелым – пресс-секретарь.

13:27 Сотрудники МФЦ помогают разрабатывать новый стандарт работы администраторов поликлиник в Москве. Сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

13:26 Медики в школах будут заниматься в том числе профилактикой коронавирусной инфекции - Мурашко.

13:22 Мурашко: Набор добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться на следующей неделе.

13:20 Футбол: Три представителя французского клуба "Марсель" заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

13:19 Повторное заражение коронавирусной инфекцией встречается редко, но при ослабленной иммунной системе оно возможно. Сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

13:17 В Минпросвещения отказались от идеи перенести начало учебного года на 1 октября.

13:14 Минстрой: финансирование расселения аварийного жилья не уменьшится из-за коронавируса.

13:12 Глава Минздрава РФ Мурашко о заболевании главы Тувы: у нас нет данных о том, что это повторный коронавирус.

12:31 Хоккей: острых случаев заболевания COVID-19 в нижнекамском клубе Континентальной хоккейной лиги "Нефтехимик" нет. Сообщает главный тренер команды Вячеслав Буцаев.

12:17 Индекс промышленного производства в Карелии за семь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,8% при среднероссийском показателе в 95,8%.

12:03 Вакцина от коронавируса, разрабатываемая учеными британского Оксфордского университета, может быть отправлена на сертификацию уже в этом году, однако зависеть это будет от количества случаев заболевания среди населения.

11:34 Минздрав России получил все необходимые документы от ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи для получения разрешения на проведение третьего (пострегисрационного) этапа исследования вакцины против коронавируса.

11:07 Подмосковье: возобновлены диспансеризация и профосмотры.

11:04 Индия: начинается вторая фаза испытаний оксфордской вакцины от COVID-19. Разработана вакцина совместно с Оксфордским институтом.

10:53 Москва: Количество выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус составило 206 804.

10:51 Роспотребнадзор: Специалисты проводят масштабное исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих на территории России.

10:48 Забайкальский край: Правительство края из-за пандемии коронавируса до 18 октября продлило режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.

10:47 Приморский край: прокуроратура с 1 мая текущего года помогли найти работу и трудоустроиться 3 тысяч работников различных предприятий.

10:46 Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приступила к первому этапу испытаний в Великобритании препарата на основе моноклональных антител (mAb).

10:45 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 696 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6652. Число летальных исходов - 120. В Петербурге — 179 новых заболевших. В Москве - 681.

24 августа

22:00 Число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за минувшие выходные примерно на 400 тыс. Всего на планете коронавирус был диагностирован у 23,4 млн человек.

21:47 Теннис: Двух теннисистов сняли с «Мастерса» из-за коронавируса в команде. На следующей неделе стартует US Open.

21:44 Мэр Нью-Йорка: занятия в школах в сентябре могут проводиться на открытом воздухе.

21:39 НХЛ: новых случаев заражения коронавирусом не выявлено.

21:22 Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был выявлен коронавирус, вновь заразился этой инфекцией.

20:33 Ставрополье: около 34,5 тыс. медицинских работников получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, заразившимися коронавирусом.

20:06 Франция: власти зафиксировали новую вспышку коронавируса. Как раз в самой большой нудистской деревне страны. Теперь жителей деревни обязали носить маски.

19:25 Вакцина Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" показала высокую эффективность в ходе доклинических испытаний.

18:56 Усэйн Болт сдал положительный тест на коронавирус.

18:47 Петербург: действующие ограничения из-за коронавируса продлены до 20 сентября.

18:45 Москва: школы и отдельные классы не будут закрывать на карантин в случае, если один из педагогов заразится коронавирусом.

18:08 Екатеринбург: выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм – это я», которую продлили из-за пандемии коронавируса, завершает свою работу 30 августа.

18:06 ООН: Заседание группы Конституционного комитета Сирии в Женеве приостановлено после выявления коронавируса у участников дискуссий.

18:04 Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса. Сообщается после телефонного разговора Путина и Лукашенко.

17:12 Биржа: Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в понедельник выросли, причем индексы S&P 500 и Nasdaq в первые минуты достигли рекордных уровней. "Любая позитивная информация о методах борьбы с коронавирусом оборачивается ростом котировок", - заметила в интервью газете The Wall Street Journal руководитель департамента исследований компании Principal Global Investors Сима Шах.

17:07 ООН: коронавирус диагностирован у троих делегатов от сирийского правительства, прибывших в Женеву из Дамаска для участия в заседаниях редакционной группы Конституционного комитета Сирии.

17:05 Дагестан: наблюдается рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией. В республике разворачивают дополнительные инфекционные койки на случай ухудшения ситуации.

17:04 Минкульт: кинотеатральная отрасль в России потеряет из-за пандемии коронавируса порядка 15 млрд рублей, возможен дефицит новых отечественных картин в перспективе двух-трех лет.

17:02 Авиакомпания Utair увеличила частоту полетов на Юг России после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

16:27 Израиль-Россия: лидеры России и Израиля сегодня в телефонном разговоре подтвердили настрой на взаимодействие в борьбе с коронавирусом, включая клинические исследования и производство вакцин.

16:27 Ростовская область: более 7 тысяч медработников в Ростовской области получили стимулирующие выплаты из федерального бюджета на общую сумму более 1,2 млрд рублей за помощь пациентам с коронавирусом.

16:25 Авиасообщение: казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит пассажирские рейсы в Турцию с 29 августа.

16:24 Карачаево-Черкесия: глава региона Рашид Темрезов продлил режим обязательной самоизоляции для пожилых людей до 4 сентября включительно.

16:22 Краснодарский край: Справка об эпидемиологическом окружении для занятий в школах Краснодарского края понадобится только детям, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию или были в контакте с больным инфекционным заболеванием.

16:19 Гонконг: Медикам из Университета Гонконга удалось доказать факт повторного заражения коронавирусом мужчины, переболевшим COVID-19 четыре месяца назад.

16:13 Каталония: запрещено собираться группами более 10 человек.

15:14 Шереметьево: проводится экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус уже с 20 июля. Результаты проверки каждый желающий может получить через 60 минут, заплатив за это 2750 рублей с человека.

15:01 Бали: из-за ситуации с коронавирусом индонезийский остров Бали будет закрыт для туристов до конца 2020 года.

14:42 ВОЗ: 172 страны присоединились к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся.

14:42 ЯНАО: Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направили 744 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса.

14:39 Севастополь: до 30 сентября продлили веденный из-за пандемии режим повышенной готовности.

14:35 Иваново: режим самоизоляции для людей старше 65 лет, введенный из пандемии коронавируса, решено отменить с 31 августа.

14:32 Хоккей: тесты на коронавирус ряда игроков и сотрудников воронежского клуба Высшей хоккейной лиги "Буран" дали положительный результат.

14:23 ВОЗ не исключает, что коронавирусом можно заразится повторно, однако призывает не делать поспешные выводы.

14:15 В Германии состоялись экспериментальные «коронавирусные» концерты со зрителями. Немецкие ученые организовали три выступления в Лейпциге 22 августа с целью исследовать распространение коронавируса.

14:07 ВОЗ обсуждает с российскими властями разработанную в РФ вакцину.

14:04 Изучение SARS-CoV-2: ученые представили перечень 410 видов позвоночных, которые могут заразиться коронавирусом. Оказалось, самому высокому риску заражения коронавирусом подвержены человек и близкие к нему приматы.

13:31 Москва: только 8% детей школьного возраста, у которых был диагностирован коронавирус, потребовалась госпитализация, остальные болели в легкой форме.

13:27 ВОЗ и ЮНИСЕФ: детям необходимо носить маски с 12 лет. Малышам до 5 лет не нужно.

13:24 Петербург: кинотеатры и фуд-корты останутся закрытыми до 20 сентября.

12:51 Центр им. Гамалеи обратился за разрешением на третий этап испытаний вакцины "Спутник V".

12:49 Москва: ситуация с коронавирусом в столице стабильна, и школы города пока не планируется переводить на дистанционное обучение.

12:15 Петербург: впервые за долгое время никто не умер от коронавируса.

11:53 Алтайский край: возобновлено оказание плановой медицинской помощи.

11:02 Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся до 1,01.

10:57 Российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

10:56 Россия: более 217 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.

10:55 Камчатский край: врио губернатора Владимир Солодов подписал постановление о продлении масочного режима в регионе до 31 августа включительно.

10:53 Красноярский край: иммунитет к коронавирусу выявлен у 12,4% обследованных жителей.

10:51 Приморье: детские сады вернутся к обычному графику с 1 сентября.

10:49 Новосибирская область: продлен режим повышенной готовности до 30 сентября.

10:46 Забайкалье: оборудование для дезинфекции помещений в медицинских организациях поступило в Забайкальский край для борьбы с коронавирусом.

10:44 Комсомольск-на-Амуре: число заразившихся коронавирусом в интернате для престарелых и инвалидов увеличилось до 200 человек.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4744 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 2456. Число летальных исходов - 65. В Петербурге — 182 новых заболевших. В Москве - 625.

21 августа

21:33 США: Власти США выделили с начала пандемии нового коронавируса Украине $18,3 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи.

20:44 Формула-1: Еженедельное тестирование на коронавирус выявило новый случай заражения в командах чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

20:10 Украина: Первая леди Елена Зеленская рассказала на своей странице Facebook, как болела коронавирусом. Сейчас она уже здорова, в семье президента Украины переболели коронавирусной инфекцией жена и сын.

20:04 ВОЗ надеется на завершение пандемии COVID-19 менее чем за два года.

19:18 ВОЗ: Создание вакцины от нового коронавируса не приведет само по себе к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция.

19:05 Минпромторг: Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года.

18:23 Италия: зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. 947 человек за сутки.

17:53 Кубань окажет помощь Абхазии в подготовке волонтеров для работы в условиях коронавируса.

17:40 Футбол: в команде «Монако» зафиксирован случай заражения COVID-19. Один из футболистов сдал положительный тест на коронавирус.

17:37 Саратовская область: несколько ограничительных мер, в том числе режим самоизоляции для пожилых людей, введенный из-за пандемии коронавируса, продлили до 7 сентября.

16:53 Пермский край: Власти готовы помочь трудоустроиться гражданам, потерявшим работу во время пандемии коронавируса. До конца 2020 года планируется помочь еще 30 тысячам жителям.

16:50 Свердловская область: очаг коронавируса выявили в детском приюте в поселке Восточный. Заразились 20 детей.

16:45 Еврокомиссия завершила предварительные переговоры c германской компанией CureVac о предзаказе 225 млн доз вакцины от коронавируса.

16:43 Астрахань: принято решение провести праздничные мероприятия в школах региона для учеников 1-х и 11-х классов в качестве альтернативы традиционным линейкам.

16:40 Компания AstraZeneca получила разрешение провести третий этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса в РФ.

15:43 Челябинская область: режим повышенной готовности продлен до 6 сентября из-за пандемии коронавируса.

15:22 Роспотребнадзор рассказал о самочувствии участников испытаний вакцины «Вектора». Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», не отмечают никаких побочных реакций, шесть человек отмечали незначительную болезненность в месте укола в течение 1-2 суток.

15:06 В Минздраве опровергли информацию о возможности предзаказа вакцины против коронавируса.

14:23 Ученые выяснили, почему со временем количество антител снижается и иммунитет "забывает" вирус. Чрезмерная активация иммунитета и другие нарушения его работы, возникающие при тяжелых формах COVID-19, мешают формироваться клеткам, которые могут долгое время вырабатывать антитела к вирусу SARS-CoV-2.

14:20 Команда Массачусетского технологического института запустила сайт для путешественников Covid Control.

13:59 Нижний Новгород: почти 89% нижегородцев, которые перенесли коронавирус, выписаны.

13:56 Башкирия: до 1 ноября занятия в вузах смогут посещать студенты только 1 курсов.

13:05 Петербург: По требованиям Роспотребнадзора школьники из разных классов не должны контактировать. Теперь заход в школу может длиться около 2 часов.

13:02 Дети - особо опасны с точки зрения распространения коронавируса. К такому выводу пришли врачи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) и Массачусетской детской больницы (MGHfC), пишет Futurism.

12:55 Минспорт об изменениях в регламент о проведении официальных физкультурных мероприятий: согласованы с Роспотребнадзором изменения и дополнения в регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Теперь документ допускает проведение ПЦР-тестов только в случае необходимости, устанавливаемой санитарными врачами на местах. Кроме того, разрешено проведение официальных церемоний, пресс-конференций, но при условии соблюдения участниками масочного режима.

12:24 Авиасообщение: Возобновлены международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска.

12:18 Белгород: власти разрешили открыться театрам и кинотеатрам.

11:57 Иркутская область: власти разрешили с 24 августа открыться бассейнам, деятельность которых была приостановлена с конца марта из-за пандемии нового коронавируса.

11:54 Литва: с пятницы 21 августа обязала граждан вновь носить маски в общественных местах.

11:12 Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,96.

11:08 Урал: выздоровели около половины жителей, заразившихся коронавирусом. На сегодняшний день зараженных 11,5 тысяч.

11:05 Волейбол: Кубок Победы отменен из-за двух положительных результатов тестов на коронавирус в составе казанского волейбольного клуба "Зенит".

11:04 Роспотребнадзор: Клинические испытания вакцины против коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", планируется завершить в сентябре текущего года.

11:03 Челябинск: Новая инфекционная больница позволит решить вопрос с дефицитом коек в регионе.

11:02 Украина: Число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 100 тыс.

11:01 Более 222 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.

10:59 Более половины россиян - 52,2% - не готовы думать о поездках из-за ситуации с коронавирусом. Данные сервиса OneTwoTrip.

10:57 Венесуэла ввела ограничения на границе с Колумбией для граждан, возвращающихся на родину.

10:56 Хакасия: власти приняли решения перейти с 24 августа на третий этап снятия ограничений, действующих из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

10:55 Индия запросила у России данные об эффективности и безопасности вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V".

10:54 Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области превысило 16 тысяч человек.

10:52 Комсомольск-на-Амуре: Медики выявили коронавирусную инфекцию среди постояльцев дома-интерната для престарелых, 75 человек госпитализировали.

10:51 Китай: Замруководителя китайского Национального исследовательского центра респираторных заболеваний профессор Цао Бинь призвал не рассчитывать на универсальные средства против коронавируса, а использовать передовые стратегии для лечения инфицированных.

10:50 Мексика получит от России две тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения третьего этапа клинических исследований.

10:49 США: Руководитель Центра биологических оценок и исследований (CBER) Питер Маркс предположил, что данные о ходе испытаний вакцины от коронавируса могут стать доступны для интерпретации уже в октябре.

10:43 США: авиакомпания American Airlines из-за пандемии коронавируса временно приостановит авиасообщение с полутора десятками городов.

10:43 Япония: правительство со следующего месяца намерено ослабить ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, в отношении постоянно проживающих в стране иностранных граждан.

10:42 Бразилия: Число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось до 3 501 975 человек.

10:41 Американский сенатор-республиканец Билл Кэссиди (от штата Луизиана) заразился коронавирусом.

10:35 Молдавия: президент Игорь Додон сообщил, что собирается первым из жителей страны испытать российскую вакцину от коронавируса.

10:33 Тайланд: власти продлевают режим ЧП до 30 сентября.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4870 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 5817. Число летальных исходов - 90. В Петербурге — 181 новых заболевших. В Москве - 690.

20 августа

21:56 Всего зафиксировано 942 106 случаев заражения, из них новых — 4785. За сутки умерли 110 человек, за весь период — 16 099.

21:52 Москва: классы в школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.

21:21 Ярославль: в детском саду нашли коронавирус у одного из родителей. Но ни весь садик, ни даже группу, в которую ходили дети из семьи с ковидом, не закрыли на карантин.

20:44 Воронежская область: губернатор разрешил политическим партиям и кандидатам в депутаты областной думы и местных советов проводить агитационные мероприятия на улице, сняв запрет, действующий во время пандемии.

20:08 Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян лично координирует «антиагитационную кампанию» против российской вакцины от коронавируса COVID-19.

20:06 Кировская область: власти приняли решение разрешить с 1 сентября работу домов культуры, танцевальных, художественных и театральных студий, а также проведение тренингов и курсов при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

19:39 Бренды борются с пандемией: Маски, созданные по антимикробной технологии, представлены в двух цветах: классическом для Burberry песочном и бледно-голубом. Средства защиты украшены принтом в виде традиционной для бренда клетки.

19:33 Томская область: Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил в регионе до 6 сентября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

18:31 Италия: Число новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки достигло рекордных за месяцы после карантина 845.

18:29 Петербург: жители, перенесшие заражение коронавирусом, смогут получить путевки в санатории на территории города.

17:58 Владимирская область: запрет на проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры, введенный из-за коронавируса, снят.

17:54 Тамбов: Учеников первых классов тамбовских школ намерены оставить на очном обучении в случае второй волны коронавируса.

17:28 Вакцина "Спутник V", по словам специалистов-разработчиков из центра Гамалеи, противопоказана беременным и кормящим, а также людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту; тяжёлыми аллергическими реакциями в анамнезе; острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

17:19 Роспотребнадзора: группа специалистов Роспотребнадзора может в ближайшее время посетить Узбекистан для консультирования узбекистанских партнеров по вопросам организации мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

17:15 Подмосковье: режим самоизоляции для пожилых людей отменят с 24 августа.

16:20 ВОЗ: "Беспокойство по поводу безопасности существует не только в отношении российской вакцины, а в отношении всех разрабатываемых вакцин." Поспешности в принятии выводов не будет.

16:17 Европейское бюро ВОЗ призвало группы риска к вакцинации против гриппа.

16:16 Свердловская область: исследования Комитета музыкальной индустрии региона показали, что 83% опрошенных представителей сферы смогли перенести бизнес в онлайн.

16:13 Все применение вакцины "Спутник V" будет под жесточайшим контролем, заверил разработчик. Пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса пройдут на 40 тыс. добровольцах - разработчик.

15:51 В ряде европейских стран наблюдается резкий рост заражений коронавирусом, пишет «Интерфакс». В Испании за среду выявили 3 715 новых случаев COVID-19, что является самым высоким показателем за сутки с отмены мер по самоизоляции.

15:48 ХМАО: Режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями продлили до 6 сентября.

15:10 Кремль надеется на скорейшее выздоровление полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьера Юрия Трутнева, заразившегося коронавирусом.

15:08 Башкортостан: церковь под Стерлитамаком оштрафовали на 200 тысяч рублей за вспышку коронавируса.

15:03 Новосибирская область: учреждения здравоохранения, в которых после пандемии коронавируса возобновили плановую медицинскую помощь, намерены до конца года принять до 490 тыс. человек на диспансеризацию и профосмотр.

14:07 Замороженные продукты могут до 3 недель переносить коронавирус. "Эксперименты показали, что частицы коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) могут выживать при тех температурах и в те промежутки времени, которые обычно ассоциируются с транспортировкой и хранением замороженной и свежей еды.", - пишут сингапурские биологи. Результаты исследования опубликованы на bioRxiv.

14:00 ВОЗ не видит значительной мутации COVID-19, которая говорила бы о его ослаблении.

13:43 Тула: Празднование 640-летия Куликовской битвы проведут 20 сентября без ограничения числа гостей.

13:26 министр просвещения РФ: Готовимся к тому, что 1 сентября школы вернутся к традиционному режиму работы.

13:15 Минобрнауки не планирует переносить начало нового учебного года в российских вузах на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

13:11 Новосибирская область: все больницы, кроме двух возобновят плановую помощь.

13:09 Москва: шесть салонов закрыты по предписанию столичного управления Роспотребнадзора из-за нарушения мер профилактики коронавируса.

12:48 Кировская область: ограничительные меры из-за пандемии продлеваются. Сроки продления пока что не сообщаются.

12:45 Фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти в Екатеринбурге 26 июня и был отложен из-за пандемии коронавируса на сентябрь.

12:39 Учебный год: Генпрокуратура поручила провести массовые проверки готовности школ к предстоящему учебному году, с учетом распространения коронавируса.

12:37 Вакцина: ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и выразил уверенность в ее безопасности. Сообщает посольство РФ в КНР.

12:34 Москва: более 30 тысяч сотрудников метрополитена получили премии за работу в период пандемии.

12:30 Екатеринбург: Клинические исследования российского противовирусного препарата "Триазавирин" начались на базе городской больницы № 14. При успешном исходе испытаний, препарат войдет в перечень препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

12:03 Ямало-Ненецкий автономный округ: 94,5% жителей, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели.

11:36 Правительство России направило 1,25 трлн рублей из средств резервного фонда на поддержку экономики и устранение последствий пандемии коронавируса. Со ссылкой на Счетную палату сообщает ТАСС.

11:21 Хоккей: Коронавирусом заболел главный тренер «Автомобилиста», Екатеринбург.

11:17 Хоккей: у игроков команды "Трактор", Челябинской области, обнаружили коронавирус.

11:04 Экипаж российского судна "Карелия", прибывшего в порт Калининграда из-за сообщения об очаге коронавируса на судне, здоров. Двое моряков, госпитализированных ранее, выписаны и здоровы.

11:02 Пермский край: иностранцев, прибывающих в регион, обязали соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

11:00 Новосибирск: власти разрешили провести школьные линейки для первых и выпускных классов.

10:59 "Президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл препятствуют решению самых острых проблем в области экономики и здравоохранения", - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Также, спикер Палаты от демократов утверждает: "Вместо того, чтобы искоренить вирус, они пытаются уничтожить Закон о доступном медицинском страховании".

10:56 Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19.

10:55 Япония: правительство намеревается покрыть расходы, связанные с компенсацией ущерба здоровью местных жителей, нанесенного возможными побочными эффектами вакцин от коронавируса.

10:54 Китай: власти выявили за прошедшие сутки семь случаев заражения коронавирусом, все они завозные.

10:53 Россияне на фоне пандемии коронавируса стали реже совершать онлайн-покупки из-за рубежа, отдавая предпочтение российским магазинам. Опрос проводил "Хоум Кредит банк".

10:51 Приморский край: Олег Кожемяко, глава края, поручил начинать учебный год в регионе с двух-трех уроков в день.

10:49 Хабаровский край: ожидаются поставки вакцины от коронавируса в октябре.

10:48 Бурятия: сотрудники социальных служб получили более 109 млн рублей стимулирующих выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, с апреля по июль.

10:44 Пермский край: с 1 сентября возобновят работу театры, кинозалы и концертные организации.

10:43 Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис: структурный расизм в стране стал причиной высокой смертности от COVID-19 среди национальных меньшинств.

10:42 Москва: всех сотрудников образовательных учреждений проверят на коронавирус до начала учебного года. Массовое тестирование уже началось.

10:34 Хабаровский край: Тестирование на коронавирус учителей будут проводить каждые две недели.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4785 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6090. Число летальных исходов - 110. В Петербурге — 160 новых заболевших. В Москве - 688.

19 августа

22:00 В Петербурге снизилось количество коек для больных COVID-19, но власти говорят, что всё равно готовы ко второй волне коронавируса.

21:37 Геленджик: закрылся роддом из-за заражения врачей коронавирусом.

21:32 Удмуртия: Федеральные меры поддержки позволили сохранить 90% предприятий малого и среднего бизнеса, объем средств, выделенных предпринимателям, составляет около 13 млрд рублей.

21:28 Европа: планирует ввести двойное тестирование на коронавирус для туристов.

21:02 Япония в настоящее время находится в середине второй волны коронавируса, а пик заражаемости почти пройден. При этом В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса. По последним данным, общее число случаев инфицирования в стране превысило 58,4 тысячи человек.

20:19 Группа немецких ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете открыла неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку. Все дело в "шипах" клетки, которые оказались подвижными, а не твердыми, как предполагалось ранее.

20:09 Кузбасс: главный акушер-гинеколог области Ирина Ушакова: "По состоянию на сегодняшний день — 21 пациентка акушерского профиля инфицирована COVID-19. К счастью, все они переносят болезнь в легкой бессимптомной форме".

19:23 Иностранные студенты МГУ с 1 сентября будут обучаться дистанционно.

19:12 Губернатор Курской области испытал на себе зарегистрированную в России вакцину от коронавируса.

19:09 Мурманская область: поликлиники, амбулатории и стационары возобновляют плановую медицинскую помощь населению в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

18:36 Ставрополь: более тысячи социальных работников получили выплаты в связи с работой во время пандемии. Общая сумма выплат составила порядка 200 млн рублей

18:11 США: Национальный институт здравоохранения США требует от некоммерческой исследовательской организации EcoHealth Alliance в Нью-Йорке всю имеющуюся у нее информацию об Уханьском институте вирусологии, угрожая в противном случае не предоставлять ей крупный грант.

18:00 Швейцария: Число случаев заражения новым коронавирусом резко увеличилось за сутки на 310, составив 38 662. Это самый большой прирост количества инфицированных за последние четыре месяца.

17:53 Испания изолирует город: Правительство испанского автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча решило изолировать небольшой город Вильямалеа из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом.

17:45 Стремительный рост числа заразившихся коронавирусом отмечен в Словакии.

17:43 Постпредство России при ООН совместно с Минобороны и МЧС России запустило в соцсетях проект, посвященный российской гуманитарной помощи странам для борьбы с распространением коронавируса.

17:05 Российские театры, музеи и концертные площадки смогут предложить зрителю ваучер для посещения в другую дату мероприятия, перенесенного из-за пандемии.

16:53 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн, при этом уже вылечились более 14 млн их них, умерли от инфекции около 779 тысяч.

16:16 Спрос на греческую недвижимость с целью получения вида на жительство среди россиян вырос на 20% с начала 2020 года, коронавирус стал драйвером этого процесса.

16:13 Хоккей: Тестирование выявило коронавирус у 11 представителей ульяновского клуба по хоккею с мячом "Волга", выступающего в высшем дивизионе чемпионата России.

15:21 Вузы в Кировской области планируют начать учебный год в очном формате, при этом некоторые учебные заведения предусмотрят свободный график посещений занятий и онлайн-трансляцию лекций.

15:04 Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей: Массовых закрытий торговых центров в случае второй волны пандемии коронавирусной инфекции не ожидается.

14:47 Ученые выявили долгосрочные симптомы после коронавируса. Таким оказался ТОП-10 симптомов у коронавирусных последствий:

1. Усталость (100% опрошенных);

2. Боли в мышцах или теле (66,8%);

3. Одышка или затрудненное дыхание (65,1%);

4. Сложности с концентрацией внимания (59%);

5. Сниженная физическая активность, неспособность заниматься спортом (58,5%);

6. Головная боль (57,6%);

7. Трудности со сном (49,9%);

8. Тревожность (47,6);

9. Проблемы с памятью (45,6%);

10. Головокружение (41,9%).

14:13 Ярославская область: продажа билетов в кассах театров, цирков и концертных залов возобновится 20 августа, с 10 сентября планируется возобновление показов спектаклей и проведения концертов.

14:02 Правительство РФ направит 3 млрд рублей на переобучение россиян, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом.

13:45 Все преподаватели подмосковных школ пройдут тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед началом учебного года.

13:09 Крым: на севере полуострова срочно перепрофилируют больницы в инфекционный госпиталь.

13:07 ХМАО: Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), связанные с пандемией коронавируса, составили 3,2 млрд рублей.

12:39 Москва: проведено более 1,6 млн исследований на коронавирус и антитела.

12:32 Свердловским детским садам разрешили работать с наполняемостью групп не более 50%.

12:23 Краснодарский край: около 250 гостиниц и отелей войдут в программу частичного возмещения затрат туристам.

12:21 Хоккей: Два хоккеиста хабаровского клуба "Амур" заразились коронавирусом.

12:05 Тюменская область: Кружки и студии для детей возобновят работу с середины сентября.

11:57 Томск: Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора закрыли палаточный лагерь "Спецназ дети", руководство которого пренебрегло запретом на работу палаточных лагерей из-за пандемии коронавируса.

11:55 Роспотребнадзор рекомендовал колледжам России в условиях пандемии коронавируса перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат.

11:33 «Пятёрочка» и Halls направили 10 млн рублей для закупки оборудования для медучреждений в разных городах страны. Сообщает X5 Retail Group.

11:31 Тест на коронавирус губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который ушел на самоизоляцию после того, как врио его заместителя заразился коронавирусом, показал отрицательный результат.

11:30 Сибирь: Внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа за первое полугодие 2020 года снизился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

11:02 Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России опустился в среду на 0,02, до уровня 0,96.

10:59 Москва: Власти столицы не планируют вновь закрывать предприятия города в связи с коронавирусом.

10:57 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн.

10:55 Кубинские медики планируют 24 августа начать первый этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса нового типа.

10:54 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон: Вакцинация против коронавируса должна стать в Австралии обязательной, а отказаться от нее можно будет только по медицинским показателям.

10:52 Краснодарский край: власти прогнозируют, что загрузка средств размещения отдыхающих в сентябре превысит прошлогодние показатели и составит более 60%.

10:50 ХМАО: Недополученные из-за пандемии доходы региона оцениваются примерно в 3,5 млрд рублей.

10:48 Южная Корея: продлили еще на месяц действие рекомендации гражданам страны отменить или перенести поездки за границу до нормализации ситуации с распространением коронавируса нового типа.

10:44 Пакистан приступит к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с китайской компанией CanSinoBio и Пекинским институтом биотехнологий. Сообщает газета Pioneer.

10:42 Роспотребнадзор: Российские специалисты провели в общей сложности более 33 млн тестов на коронавирус.

10:38 Томская область: власти приняли решение снять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на занятия спортом для детей до 14 лет, а также разрешили заниматься контактными видами спорта.

10:36 Курганский государственный университет будет вести занятия в смешанном формате из-за пандемии: часть занятий будет проходить очно с числом участников не более 35 человек, а часть - дистанционно.

10:35 Финляндия: Правительство приняло решение вернуть ограничения для приезжающих в страну из десяти государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в них. Норвегия, Дания, Исландия, Германия, Греция, Мальта, Ирландия, Сан-Марино, Япония и Кипр.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4828 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6795. Число летальных исходов - 117. В Петербурге — 162 новых заболевших. В Москве - 691.

18 августа

22:00 Всего в мире зафиксировано более 21,8 млн случаев заражения. В России зафиксировано 932 493 случая заражения.

21:53 Краснодарский край: Режим повышенной готовности, действующий на территории с 13 марта в связи с пандемией коронавируса, продлили до 3 сентября. Линейки 1 сентября в школах региона пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов при строгом соблюдении норм Роспотребнадзора

21:49 Ливан: Власти приняли решение ввести общенациональный карантин из-за новой волны COVID-19.

21:32 ВОЗ: Исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 через еду.

21:03 После коронавируса: осложнения могут возникать в сердечно-сосудистой системе; может случиться поражение сердечной мышцы, что приводит к сердечной недостаточности; зрение может ухудшаться. При этом, увеличивается риск образования тромбов. Рассказала врач-терапевт Александра Мартынова.

20:59 Франция: Власти вводят обязательное ношение масок на рабочем месте.

20:28 Футбол: Матч предварительного раунда квалификации Лиги Европы сезона-2020/21 между гибралтарским "Линкольном" и косовской "Приштиной" отложен из-за заражения коронавирусом у гостей.

19:56 Порядка 17% российских компаний могут сохранить полный или частичный режим удаленной работы после пандемии. Следует из результатов опроса, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с НИУ ВШЭ и Microsoft.

19:49 Крым: Предпремьерный показ мюзикла "Человек-амфибия", который готовился актерами в условиях самоизоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, прошел во вторник на сцене Крымского государственного академического музыкального театра.

19:01 Тульская область: Правительство направило более 3 млрд рублей из регионального и муниципальных бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавируса.

18:55 Наблюдения за различными инфекционными заболеваниями свидетельствуют о том, что возможности повторного заражения коронавирусом исключать нельзя.

18:33 Тверская область: оперативный штаб с 1 сентября снимает ограничения на работу школ-интернатов и центров кадетского воспитания, введенные ранее из-за опасности распространения коронавируса.

18:26 Краснодарский край: настоятель Покровского храма протоиерей Александр Пантелеев умер в результате осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

17:17 Израиль: Локальная вспышка коронавируса произошла среди китайских рабочих в городе Петах-Тиква вблизи Тель-Авива.

17:15 Власти Малайзии не исключили приобретения российской или китайской вакцин от коронавируса после получения всей необходимой информации.

17:01 Канадские ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета заявили, что при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградирует менее чем за сутки. Если такую одежду положить в шкаф, через сутки ее можно считать безопасной.

16:46 Новосибирск: В хоккейной команде «Сибирь» произошла вспышка коронавируса. Были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.

16:36 Италия: более 450 человек - туристы и сотрудники курорта на острове Санто-Стефано, входящем в архипелаг Маддалена у северной оконечности Сардинии, оказались заблокированы после выявления коронавируса у одного из работников.

16:34 ВОЗ: Повсеместная вакцинация против гриппа в этом году поможет снизить нагрузку на больницы и упростить борьбу с COVID-19.

16:29 В футбольном клубе «Ливерпуль» был обнаружен случай заражения коронавирусом. Пока что не уточняется, заболел ли игрок команды или кто-то из сотрудников клуба.

16:20 Тюмень: Домашнюю кошку с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция изолировали на 14 дней.

15:31 "Компания "Роснефть" утвердила системный подход к недопущению распространения коронавирусной инфекции и разработала меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил глава компании Игорь Сечин.

15:23 Франции: матч открытия сезона «Марселя» с «Сент-Этьеном» перенесен почти на месяц.

15:01 ВОЗ: Коллективный иммунитет не поможет побороть болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа.

14:52 В Калининградской области 12 кинотеатров заявили об открытии после отмены ограничений.

14:14 Власти Иркутской области с 18 августа разрешили открыться кинотеатрам, работа которых была приостановлена с конца марта из-за пандемии коронавируса.

14:08 Глава ВОЗ призвал все государства присоединиться к партнерской программе по вакцинам.

14:06 Экспорт химической, машиностроительной, металлургической и других видов продукции в Тульской области за шесть месяцев 2020 года вырос на 7,5% в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

13:41 В Израиле заинтересовались российской вакциной. Иммунологи считают, что долговременный устойчивый иммунитет, который может развиться у привитых – это спасение в условиях роста заболеваемости.

13:34 Петербургский туризм потеряет по итогам года 70% оборота.

13:31 Начало полетов WizzAir из Петербурга в Норвегию, Швецию, Данию и Австрию сдвинули на октябрь-декабрь.

13:24 Смольный: Экономика Петербурга в 2020 году просядет на 4%, ВРП составит 4,5 трлн рублей.

13:15 ЯНАО: Объем выпадающих доходов бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году может составить 50 млрд рублей.

12:46 Екатеринбург: Места в общежитиях для иностранных студентов уральских вузов, которые не смогут попасть в Россию к началу учебного года, сохранятся до их прибытия на учебу.

12:43 Житель Гонконга, переболевший COVID-19 четыре месяца назад, вновь заразился коронавирусом во время поездки в Европу.

12:41 Санкт-Петербург: Петроградский районный суд назначил наказание Городской больнице №9 в виде штрафа в 100 тысяч рублей, руководство которой допустило нарушения санитарных норм в период пандемии.

12:34 Севастополь: пожилая медсестра севастопольской больницы, заразившаяся коронавирусом, умерла. Первый медработник в Севастополе, скончавшийся от коронавируса.

12:27 Жители Московской области смогут узнать ближайшие к ним пункты тестирования на новую коронавирусную инфекцию с помощью интерактивной карты, размещенной на региональном портале госуслуг.

11:49 Ученые из Сычуаньского университета, Каролинского института и Университета Исландии: Среди 421 тысячи исследуемых было чуть более 50 тысяч человек с различными подтвержденными психиатрическими диагнозами. Как выяснили специалисты, они чаще и тяжелее болеют COVID-19.

11:33 Китайская вакцина: производитель назвал стоимость китайской вакцины от коронавируса — около $144.

11:02 Дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, могут продлить до зимы. С таким предложением премьер Мишустин намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

10:58 Россия: Коэффициент распространения коронавирусной инфекции во вторник незначительно снизился и составил 0,98.

10:54 Япония: 4 компании в настоящее время проводят доклинические испытания вакцин от нового коронавируса.

10:53 Венесуэла: Председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо излечился от коронавируса.

10:51 Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом. Болезнь протекает бессимптомно.

10:49 Роспотребнадзор: Иммунитет к коронавирусу имеют более 20% петербуржцев.

10:44 ВОЗ: Пандемия коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе вошла в новую стадию, которая характеризуется усилиями стран по минимизации ущерба экономической деятельности и сохранению мер профилактики в повседневной жизни.

10:42 Студенты из Казахстана, которые обучаются в российских вузах, с началом нового учебного года смогут продолжить обучение в дистанционном формате. Въезд студентов из республики временно приостановлен.

10:41 Индия через свое посольство в Москве установило контакт с российским разработчиком вакцины "Спутник V" от коронавируса нового типа.

10:37 Marks&Spencer объявила о сокращении 7 тысяч сотрудников в течение следующих трех месяцев из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

10:34 Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров: Ресторанная отрасль не выдержит повторного закрытия, если оно случится при второй волне коронавируса. Согласно опросу IFORS, второй волны ожидают 78% предпринимателей из малого и среднего бизнеса.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4748 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6527 . Число летальных исходов - 132. В Петербурге — 157 новых заболевших. В Москве - 693.

17 августа

21:53 На сегодняшний день в мире заразилось коронавирусом 21 749 290 человек. В России 925 558.

21:43 Губернатор Александр Беглов вновь обратил внимание петербуржцев на то, что использование масок в общественном транспорте помогает предотвратить распространение коронавируса.

20:56 Государственное управление по правам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на разработанную в стране вакцину от коронавируса.

20:21 Тестирование на новый коронавирус по методике ПЦР (полимеразная цепная реакция) в Астраханской области будут проводить только пациентам, идущим на плановую госпитализацию, спортсменам, а также работникам социальных и медицинских учреждений.

20:09 Профессор Школы общественного здравоохранения Джонс Хопкинс и вирусолог Эндрю Пекош обсудили, может ли коронавирус передаваться через пищу. Об этом сообщает Bloomberg. Ученые отметили, что главный путь передачи коронавируса – воздушно-капельный.

19:58 Из-за отсутствия иностранных туристов Индонезия уже потеряла около $4 млрд, однако открывать границы страна по-прежнему не собирается. По крайней мере, до тех пор, пока не закончится третья стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса.

19:12 Новые случаи коронавируса выявлены в пуле журналистов, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоке.

19:07 Компьютерное моделирование показало, как противовоспалительный препарат эбселен может понижать активность одного из основных слабых мест коронавируса нового типа – главную протеазу Mpro. Он может стать основой для эффективной терапии коронавирусной инфекции, считают ученые.

18:54 В Новгородской области отменили часть введенных из-за пандемии ограничений.

18:48 В парках Саратовской области с 18 августа вновь начнут работать аттракционы.

18:25 Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил обсудить возможность обеспечения учителей в школах защитными экранами вместо медицинских масок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и создания более комфортных условий ведения уроков.

17:50 Роспотребнадзор рекомендует проводить школьные линейки 1 сентября по классам или параллелям.

17:47 В Астраханской области разрешили проводить спортивные матчи с участием зрителей.

17:41 В Омской области режим повышенной готовности продлили до 1 сентября.

17:35 Санкт-Петербург: число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в коллективе Мариинского театра составляет около тридцати человек, из них трое госпитализированы в инфекционные стационары.

17:34 Санкт-Петербург: Василеостровский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей Покровской больнице города, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом сотрудников и пациентов учреждения.

17:32 Власти Севастополя ввели региональные выплаты для патологоанатомов, которые работают с телами людей, умерших после заражения новой коронавирусной инфекцией.

17:29 Власти Ливана приняли решение о введении режима чрезвычайного санитарного положения в двух крупнейших городах на севере страны - Триполи и Минья.

16:28 Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России: Нижегородская и Костромская.

16:26 Президент Мексики заявил, что готов первым испытать российскую вакцину от коронавируса при условии ее эффективности.

15:44 Ученых из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи пытались переманить иностранцы — такое признание сделал глава центра-разработчика вакцины от коронавируса Александр Гинцбург.

15:42 Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ушел на самоизоляцию после того, как врио заместителя главы региона Романа Годунина отстранили от работы по медицинским показаниям.

15:41 Спрос на бронирования через карпулинговый сервис Blablacar после приостановки работы из-за пандемии почти восстановился до уровня прошлогодних показателей по некоторым направлениям поездок.

15:39 Заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина, заразившегося коронавирусом, перевели из больницы домой на амбулаторное лечение.

15:35 Власти Ивановской области ужесточат контроль на въезде в регион в преддверии учебного года.

15:26 Самую распространенную версию коронавируса нашли и на Филиппинах.

15:15 Контроль на въездах в Ивановскую область будет ужесточен в преддверии нового учебного года, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

14:34 Минтруда: Сотрудникам социальных учреждений за работу в период пандемии было перечислено порядка 310 тысяч выплат. Их общая сумма составила более 9 млрд рублей.

14:32 Региональные субсидии в Севастополе смогут получить более 10 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии нового коронавируса и не получивших федеральных выплат.

14:09 Первая промышленная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции, произведенная на входящем в группу АФК "Система" фармзаводе "Биннофарм", составила 15,5 тысяч доз.

13:48 Новосибирск: Калининский районный суд отказал в восстановлении в должности бывшему начальнику службы участковых полицейских Новосибирска Елене Устиновой, уволенной после проверки аудиозаписи с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение людей на улице в период самоизоляции.

13:35 Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова: власти поспешили объявить всеобщую вакцинацию препаратом, который не до конца исследован.

13:32 Федерация отельеров Турции рассчитывает, что до конца года республику посетит более 2 млн туристов из России.

13:29 Санатории и курорты Бурятии возобновили работу для граждан старше 65 лет.

13:27 Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса.

13:25 Власти Кузбасса закрыли контрольно-пропускные пункты на границах региона и отменили требование об обязательной 14-дневной изоляции для всех пребывающих из-за пределов региона граждан.

12:30 У нескольких журналистов премьерского пула, сопровождавших Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты определили коронавирус.

12:12 Оперативный штаб Курганской области возобновил медосмотры и диспансеризацию, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

11:54 Испания: правительство испанской Страны Басков объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за распространения нового коронавируса.

11:35 По словам экспертов из ассоциации юристов России, Верховный суд подтвердил легитимность санитарно-эпидемиологических правил поведения граждан во время пандемии, утвержденных правительством. Теперь не получится обжаловать санкции за нарушение правил самоизоляции.

11:17 Уральский электрохимический комбинат приостановил изоляцию оперативного персонала в медцентре компании ввиду стабилизации обстановки по распространению коронавирусной инфекции на комбинате и в городе.

11:00 Utair из-за коронавируса перенесла авиашоу в Тюмени на 2021 год.

10:54 Глава Роспотребнадзора о вакцине от коронавируса центра «Вектор»: «Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная».

10:51 Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России третий день подряд находится на отметке 0,99.

10:51 Россельхознадзор планирует осенью начать масштабные испытания вакцины против коронавируса нового типа для животных.

10:49 Афины - Москва: 186 пассажиров, включая 162 россиян, вылетели в воскресенье вывозным рейсом.

10:48 Известный японский теннисист Кей Нисикори, который сейчас находится в США, сдал положительный тест на коронавирус.

10:47 Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в понедельник о переносе всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября из-за пандемии коронавируса.

10:45 Новосибирские медики провели операцию по устранению аритмии у пациентки с коронавирусом. Такие сложные операции редко проводят за Уралом, операция прошла успешно.

10:42 Медики Австралии за последние 24 часа зарегистрировали 289 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также зафиксировано рекордное количество летальных исходов за сутки - 25.

10:38 Медики Болгарии зарегистрировали в стране за последние сутки минимальное число случаев инфицирования коронавирусом за два месяца - 32, на 58 меньше, чем днем ранее, однако при этом провели менее 800 тестов.

10:36 Более 900 человек, которые вылечились после коронавируса, стали донорами плазмы в Москве в июле, что больше показателей за июнь на 15%.

10:35 Власти Карелии сэкономили 167 млн рублей за счет отказа от массовых мероприятий из-за пандемии в честь 100-летия Карелии. Средства направили на поддержку бизнеса в период пандемии, социальную помощь и реализацию национальных проектов.

10:34 Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса нового типа.

10:34 Мэр курортного турецкого города Анталья Мухиттин Бёджек сообщил, что заразился коронавирусом.

10:31 Минздрав: Медицинские работники, а также лица из групп риска, будут привиты от коронавируса в первую очередь параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного этапа исследований вакцины.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4892 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 3133. Число летальных исходов - 52. В Петербурге — 159 новых заболевших. В Москве - 690.

14 августа

21:42 Всего зафиксировано более 20,9 млн случаев заражения, умерли более 755 тысяч человек.

21:41 В Калифорнии число заражений коронавирусом превысило 600 тысяч.

21:39 Собянин заявил, что в Москве зафиксировали рост случаев заболевания ОРВИ и пневмонией.

21:37 Музеи и другие культурные объекты Нью-Йорка 24 августа могут возобновить свою работу после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

20:56 Трамп надеется, что российская вакцина от коронавируса будет работать.

20:56 Москва: Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, или 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

20:53 Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 30 августа.

20:03 Детсады Нижнего Новгорода начнут работать на следующей неделе.

20:01 Предложение МИД РФ о необходимости возврата средств, выделенных россиянам, оказавшимся в трудной ситуацией за рубежом, не касается вывозных рейсов в условиях пандемии.

19:09 Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко высказался против лечения коронавируса радиацией.

19:08 Медики из США и Канады: предложили лечить коронавирус с помощью лучевой терапии. Они пришли к выводу, что низкие дозы рентгеновских лучей могут способствовать более эффективному лечению от COVID-19.

19:04 Российские специалисты создали первый в мире атлас патологической анатомии по коронавирусу, в его разработке принимали участие эксперты Москвы. Атлас "Патологическая анатомия COVID-19" является уникальным и пока единственным в мире изданием с морфологическими иллюстрациями патологических изменений разных органов и тканей в результате коронавируса.

18:43 Футбольный клуб "Бетис" сообщил о двух случаях заражения, имена и должности заболевших не уточняются.

18:41 Тестирование на коронавирусную инфекцию в испанском футбольном клубе "Вильярреал" выявило один случай заражения.

18:06 Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) намерена вести борьбу против распространения теорий заговора относительно COVID-19.

17:55 Врачам Севастополя возместят недополученные из-за роста окладов стимулирующие выплаты.

17:46 Новую вакцину от коронавируса создали на основе прививки от гриппа.

17:39 Число заразившихся коронавирусом в мире впервые выросло менее чем на 10% за неделю.

17:33 Испания: из-за вспышки коронавируса во всей Испании запретят курить, если нет возможности сохранять дистанцию. Минздрав введет 11 карантинных мер.

16:36 Названы российские регионы-лидеры по антителам к коронавирусу. 1. Татарстан; 2. Тульская область; 3. Санкт-Петербург; 4. Тюмень.

16:11 Власти Псковской области, где на этой неделе число заразившихся коронавирусом превысило 4 тысяч, с 17 августа будут проводить рейды в общественном транспорте и в магазинах.

16:04 В мире продолжает расти число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Так, только в Бразилии и Индии за сутки было выявлено 60 091 и 64 553 случая заражения соответственно, только на эти две страны приходится 5 686 066 из более чем 20 млн случаев заражения в мире.

15:25 Ростов: Отделение неврологии клиники Ростовского государственного медицинского университета закрыли на карантин в связи с выявлением коронавируса у двух сотрудников.

15:23 В российских школах до 1 января 2021 года запрещены массовые мероприятия.

15:08 Новосибирские специалисты холдинга «Швабе» представили терминал Т1Т для контроля доступа в общественные места. Устройство помогает в идентификации личности человека и дистанционном измерении температуры его тела.

14:55 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить покупку гаджетов для онлайн-обучения за счет маткапитала. Также, она отметила, что в период пандемии коронавируса, когда обучение проходило в онлайн-формате, не все семьи имели возможность приобрести для детей персональные компьютеры.

14:21 «О начале заболевания могут говорить такие симптомы, как повышение температуры, сухой кашель, повышенная утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, заложенность носа, пропадание обоняния, боль в горле, боль в мышцах, бледность, иногда диарейный синдром», - рассказывает врач-пульмонолог о том, как распознать опасные симптомы пневмонии.

14:14 "Возвращение отдыхающих с курортов не приведет к новым вспышкам коронавируса в крупных городах" - такое мнение высказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

14:13 Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от нового коронавируса с фармацевтической компанией AstraZeneca.

14:12 "Роснефть" объявила об убытках в первом полугодии в 113 млрд рублей.

14:08 Чистый убыток авиакомпании "Уральские авиалинии" по итогам первых шести месяцев 2020 года вырос в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 млрд рублей.

13:17 Красноярск: Ученые и медики в течение года будут наблюдать группу детей, перенесших коронавирусную инфекцию на предмет того, как вырабатывается иммунитет.

12:45 Томская область: власти Томской области смягчили ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, и разрешили работать залам и помещениям заведений общественного питания в городах Томск и Северск после согласования с властями.

12:18 Екатеринбург: Больше половины медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», не готовы сделать российскую прививку от коронавируса, которую создали в центре Гамалеи.

11:56 Амурская область переходит на второй этап снятия ограничений введенных из-за коронавируса.

11:15 Турция: Власти не отправляют иностранных туристов с положительным тестом на коронавирус в специальные обсерваторы.

10:45 Индия: Первая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса Covaxin, созданной компанией Bharat Biotech, успешно проводится.

10:43 Россия потеряла к августу 2020 года 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия, или почти каждый пятый бизнес в этом секторе. Данные аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

10:41 Вьетнам: Министерство здравоохранения подало заявку на покупку российской вакцины от коронавируса.

10:40 Мурашко: данные о клинических исследованиях вакцины от COVID опубликуют в ближайшие дни.

10:39 Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн: компьютерная томография необходима зараженным коронавирусом пациентам с нарушением функции дыхания, при этом не показано пациентам с подозрением на COVID-19 или лицам с легким течением болезни.

10:37 Минздрав России не направлял властям США предложений о сотрудничестве в области разработки вакцины против нового коронавируса. Прокомментировал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявление CNN.

10:36 Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что российские официальные лица предлагали властям США сотрудничество в разработке вакцины от нового коронавируса, однако получили отказ.

10:33 "Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались. Две возможности есть избежать этого заболевания: или переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться.", - прокомментировал слухи о том, что россияне не хотят вакцинировать Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

10:31 За минувшие сутки в России зарегистрировали 5065 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6568. Число летальных исходов - 114. В Петербурге — 159 новых заболевших. В Москве - 688.

13 августа

22:00 В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 276 тысяч человек, увеличив общее число до 20,4 млн.

21:58 Брюссель: Еврокомиссия объявила о завершении предварительных переговоров с американской фармацевтической компанией Johnson&Johnson по приобретению для стран ЕС до 400 млн доз будущей вакцины от коронавируса, когда ее разработки в США будут завершены.

21:56 Москва: Почти 70 детей-сирот в Подмосковье останутся в гостевых семьях по окончании изоляции.

21:24 Вакцину от коронавируса тестируют в Петербурге. Препарат уже зарегистрирован, но испытания продолжаются.

20:47 ВОЗ: большая часть планеты остается уязвимой для коронавируса.

20:24 ВОЗ не обладает подтверждениями того, что пищевые цепочки могут содействовать распространению коронавируса. Ранее китайские власти заявили о том, что завезенные из Бразилии куриные крылышки оказались заражены коронавирусом.

20:19 Внутрироссийские соревнования по серфингу перенесены на 2021 год из-за пандемии.

20:17 Футбольный клуб "Металлург", выступающий в Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), вынужденно ушел на карантин из-за одного случая заражения коронавирусом. Липецк.

20:12 В Белоруссии число заразившихся коронавирусом за сутки выросло более чем на 100. Общее число инфицированных достигло 69 203.

19:13 Глава ВОЗ заявил, что мир нуждается в разработке большого числа вакцин от коронавируса. Это повысит шансы в борьбе с пандемией.

18:53 «Спутник V» — первая на планете вакцина от коронавируса, созданная в России, — открывает зарубежные рынки. Едва мир облетела новость о том, что прививка есть, интерес к ней проявили два десятка стран. Сообщает 1 канал.

18:40 Австралийские ученые доказали, что пастеризация, в отличие от хранения при низких температурах, инактивирует коронавирус нового типа в грудном молоке.

17:56 Алексей Репика, владелец "Р-Фарма" сообщил, что стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса составит $10.

17:51 Мадрид: Правительство испанского автономного сообщества Эстремадура считает, что регион уже столкнулся со второй волной нового коронавируса.

17:49 Правительство Мексики запросило у российской стороны информацию о вакцине от коронавируса.

17:45 Кабмин выделил 2,3 млрд рублей на стабильную работу и зарплаты в федеральных больницах.

17:28 Второй тест вице-премьера Трутнева на коронавирус показал положительный результат.

17:17 Москва: В школах не будет линеек 1 сентября; а в День города будут лишь локальные мероприятия в парках всего города. Единого концерта и перекрытия Тверской не будет.

16:46 Медики в Методистской больнице Хьюстона заявляют, что экспериментальное переливание плазмы крови показало свою эффективность в качестве лечения COVID-19.

16:45 Один из древнейших монастырей Пскова - Снетогорский - прекратил прием посетителей и проведение экскурсий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса.

16:43 Собянин назвал слухами информацию о возвращении ограничений в Москве с 15 сентября.

16:42 Почти 400 медработников во Владимирской области заразились коронавирусом с начала пандемии.

16:13 Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей: "1,6 трлн рублей потеряли по прибыли все компании России совокупно".

16:05 Адыгея: правительство утвердило выделение более 61 млн рублей на компенсацию расходов медицинских учреждений региона на борьбу с коронавирусом.

16:02 "Поддерживаем самый тесный контакт с ВОЗ по вопросу разработки и применения будущей вакцины от COVID-19", - официальный представитель МИД России Мария Захарова.

15:57 США: Число американцев, обратившихся на прошлой неделе с первичными заявками на получение пособий по безработице впервые с начала пандемии нового коронавируса опустилось ниже 1 млн человек.

15:01 В Госдуме считают, что возможная вторая волна пандемии для экономики России пройдет легче. "Вторая волна будет уже не такой глубокой с точки зрения последствий, поскольку мы уже научились работать с пандемией", - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Если говорить об экономических последствиях, то они более серьезные и требуют перегруппировки всей нашей экономики. Думаю, выйдем только к 2022 году в нормальный режим", - также комментирует Аксаков.

14:53 Вылетающим на отдых в Турцию - не забудьте взять с собой пачку медицинских масок. По приезду необходимо надеть маску, иначе грозит штраф в 900 лир (около 9300 рублей).

14:48 Кузбасские неонатологи: к каким последствиям может привести заражение коронавирусом во время беременности. По данным медиков, COVID-19 особенно опасен для здоровья мамы и будущего ребенка на ранних сроках беременности, когда происходит закладка органов и тканей.

14:45 Индийская фармацевтическая компания Zydus Cadila в четверг начала продажу государственным и частным больницам в Индии противовирусного терапевтического препарата под торговой маркой Remdac для лечения инфицированных COVID-19.

14:42 В Совете Федерации ожидают сокращения расходов бюджета на 2021 год на уровне 10% из-за пандемии. Новый план правительство предоставят в сентябре текущего года. Сообщил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

14:35 Санкт-Петербург: Мариинский театр перенес балетные спектакли фестиваля "Звезды белых ночей" на другие даты. Это связано с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

13:52 Кемеровская область: власти Кузбасса открыли границы региона для свободного выезда в соседние субъекты. Вернувшимся из других регионов Сибири, необходимо будет пройти 14-дневную изоляцию. С апреля были запрещены выезды за пределы области, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, а также для оказания услуг по грузоперевозкам.

13:48 Орел: Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов достигло 120 человек.

13:47 Свердловская область: больницы получили первую партию препаратов для терапии лиц, контактировавших с заразившимися коронавирусом. Всего получено три тысячи упаковок. Медики выписывают их пожилым людям и тем, кто близко контактировал с заболевшими.

13:45 Великобритания: страховые компании выплатили с марта по май по требованиям, связанным со смертью инфицированных коронавирусом пациентов, свыше $117 млн. В Ассоциации британских страховщиков сообщили, что средняя сумма по индивидуальным заявлениям может составить более $82 тысяч.

13:43 Свердловская область: Соцвыплаты безработным составили более 3 млрд рублей. Размер увеличенного минимального пособия по безработице с 1 марта 2020 года равен 5 175 рублей.

13:41 "Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", - сказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

13:37 В Калининградской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Нарушение будет преследоваться штрафами.

12:39 Калмыкия: Министр образования и науки республики Николай Манцаев заразился коронавирусом.

12:38 Председатель Госдумы Вячеслав Володин: разработка Россией первой в мире вакцины от коронавируса еще раз свидетельствует об эффективности отечественной научной школы.

12:07 Индия и Россия продолжают сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Индия отправила в Россию более 90 тонн медикаментов.

11:44 Переболевший коронавирусом пилот "Формулы-1" Серхио Перес примет участие в Гран-при Испании чемпионата мира в классе машин "Формула-1".

11:03 Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются коронавирусной инфекцией. Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили факторы, которые вызывали быстрое распространение COVID-19 в 126 странах.

10:54 Германская вакцина от коронавируса может появиться уже в ближайшие месяцы. Сообщил глава ведомства Йенс Шпан.

10:52 Томская область: Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") возобновила отмененные в начале 2020 года из-за пандемии перелеты из Томска до Абакана (Республика Хакасия) и Барнаула (Алтайский край).

10:51 Глава Всемирной боксерской ассоциации (WBA) венесуэлец Хильберто Мендоса заразился коронавирусной инфекцией.

10:49 Венесуэла: министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что заразился коронавирусом.

10:47 Кемерово: массовое заражение коронавирусной инфекцией выявлено в доме-интернате для престарелых и инвалидов. С подтвержденным диагнозом из учреждения госпитализированы 40 человек.

10:43 Москва: более 1 тысячи пациентов с коронавирусом получили плазму для лечения.

10:41 Индонезия: Президент Джоко Видодо рассчитывает на массовое появление вакцины от коронавируса в стране к середине будущего года.

10:40 Россия: под наблюдением из-за коронавируса остаются 233,8 тысяч человек.

10:39 Филиппины планируют начать тестировать российскую вакцину от коронавируса в октябре. Если испытания пройдут успешно, они зарегистрируют вакцину в апреле 2021.

10:38 Австралия: число безработных впервые превысило 1 млн человек.

10:37 Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров: Венесуэла готова использовать российскую вакцину от коронавируса.

10:36 Мишустин: запуск производства вакцины от COVID-19 снизит риск заболевания врачей.

10:35 Футбольная команда "Зенит-Ижевск" ушла на карантин до 20 августа включительно.

10:33 За минувшие сутки в России зарегистрировали 5057 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6098. Число летальных исходов - 124. В Петербурге — 160 новых заболевших. В Москве - 692.

12 августа

21:57 Трутнев сдал тест на коронавирус, он показал положительный результат - пресс-секретарь.

21:50 Греция: число инфицированных коронавирусом увеличилось на рекордные 262, достигнув 6 177.

21:31 Данные врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, пометят специальным кодом. Код "вирус" будет стоять в базе ПФР у врачей и поможет в будущем сохранить пенсионные льготы.

20:53 Франция: Власти Бордо приняли решение ввести с 15 августа обязательное ношение масок на главных улицах города в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.

20:49 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о замедлении роста регистрируемой безработицы в Нижегородской области, начавшегося из-за пандемии.

19:57 Макрон в разговоре с Путиным заявил о важности сотрудничества в борьбе с пандемией.

19:53 Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя: РФ готова сотрудничать со всеми странами для разработки препаратов от COVID-19.

19:50 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешит использование американской вакцины от нового коронавируса только тогда, когда будет доказана ее безопасность.

19:13 В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса.

18:57 Госсекретарь США Майкл Помпео: ВОЗ не оправдала себя во время пандемии коронавируса нового типа.

18:36 Экономика Москвы восстанавливается быстрее, чем в среднем по России. Например, за первое полугодие прибыль организаций в сфере архитектуры и инженерии выросла на 79,8%, услуг для бизнеса - на 67,6%.

18:33 Молдавия намерена в ближайшее время направить в РФ запрос на получение российской вакцины от коронавируса.

17:46 В Сочи открылся единственный в России горный кинотеатр под открытым небом.

17:26 Почти 40 тыс. российских туристов прилетели в Анталью за последние два дня.

17:24 Количество принятых на работу в России в июле впервые с начала пандемии превысило число уволенных. По состоянию на 12 августа, составляет 3,39 млн человек.

17:22 Фестиваль "Российская студенческая весна - весна Победы" - пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября - сократит количество участников до 2 тыс. человек из-за мер безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса.

17:04 Филипп Киркоров рассказал, как переболел коронавирусом. "Мой гардероб - мое лекарство. А на здоровье экономить нельзя", - написал артист в своем Instagram.

17:01 Волгоградская область: глава Камышинского района Владимир Ерофеев умер от осложнений хронических заболеваний после заражения коронавирусом.

16:58 Россия-Финляндия: Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с финским коллегой Пеккой Хаависто ситуацию на российско-финляндской границе и возможные сроки снятия ограничений на ее пересечение, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

16:20 Москва: в РАНХиГС прошла онлайн-конференция о влиянии коронавируса на развитие экономики.

15:59 Норвегия вновь вводит необходимость соблюдения 10-дневного карантина для пяти стран Европы из-за ситуации с коронавирусом в них. Исландии, Мальте, Нидерландах, Польше и Кипре.

15:53 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил провести проверку начислений медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией после жалоб на невыплаты.

15:33 Подмосковье: медики, педагоги, пенсионеры и люди из зоны риска будут вакцинированы от коронавируса в первую очередь.

15:06 Китай: специалисты из центра по контролю и профилактике заболеваний города Уху, расположенного в восточной провинции КНР Аньхой, обнаружили следы коронавируса на упаковках замороженных креветок из Эквадора.

14:24 Минздрав призвал не отказываться от отдыха из-за эпидемии коронавируса.

14:21 Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил: в день вакцинации от коронавируса категорически запрещается употреблять алкогольные напитки.

14:15 Роспотребнадзор: все 14 добровольцев, получившие разработанную "Вектором" вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо.

14:09 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин: "По поручению президента правительство проработает вопрос о продлении стимулирующих выплат медицинским работникам."

14:03 Эксперты считают, что отказ от кальяна снизит доходы ресторанов более чем на 20%.

13:57 Марий Эл: режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Марий Эл продлен до 6 сентября.

13:06 В декабре–январе в России должны начать производить 5 млн доз вакцины от коронавируса в месяц.

13:05 Переболевший коронавирусом чемпион мира по биатлону Шипулин сдал плазму с антителами.

13:03 Парижский марафон в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили организаторы забега. Событие должно было пройти в ноябре, но по согласованию с властями Парижа было отменено из-за эпидемиологической ситуации и невозможности ряда участников прибыть во Францию.

13:02 Великобритания: Значительно больше британцев умерли в июне и июле от гриппа и пневмонии, не связанной с коронавирусом, чем в результате инфицирования коронавирусом нового типа.

13:01 Тест на коронавирус игрока испанского футбольного клуба "Барселона" дал положительный результат.

12:10 Новый коронавирус оказывает нейротропное действие на организм человека, в частности, потеря обоняния и вкуса у заболевших является сигналом поражения центральной нервной системы. Сообщает президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

12:08 Министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич: "Меня лично очень обрадовала новость, что вакцина создана и зарегистрирована, это важная новость для человечества и важная новость для Сербии, поскольку, как обещал наш президент Александар Вучич, Сербия будет одной из первых стран, которая получит вакцину".

12:06 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что сделает прививку от коронавируса как только вакцина будет доступна.

12:05 Мурашко: Цифровая маркировка, введенная для всех лекарств в июле текущего года, позволит проследить доставку до конечного получателя вакцины от коронавируса.

12:02 Трамп заявил, что США при одобрении специалистов произведут 600 млн доз вакцин от COVID-19.

11:34 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: "Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны".

11:10 ВОЗ хочет проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса, чтобы убедиться в том, что исследование вакцины проводилось в соответствии с установленными процедурами. Так в организации хотят ценить безопасность и эффективность препарата.

11:07 Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель. Производство вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.

11:03 Правительство Армении в среду в ходе внеочередного заседания приняло решение продлить до 11 сентября режим чрезвычайного положения.

11:00 Томский государственный университет принял решение начать учебный год в обычном формате, но в первое время некоторые элементы онлайн-обучения будут сохраняться.

10:57 Вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов: между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти 28 дней.

10:53 Пассажиров без масок и перчаток в транспорте Москвы оштрафовали почти на 240 млн рублей.

10:49 МЧС России поможет построить в Ивановской области многофункциональный инфекционный госпиталь вместимостью до 360 мест, где будут оказывать помощь заразившимся коронавирусом.

10:44 Ученые выяснили, что молодые люди в 5-7 раз чаще заражались коронавирусом, если они употребляли вейпы или комбинировали их с обычными сигаретами.

10:42 Приморский край: жители, оставшиеся без работы в период пандемии коронавируса, смогут пройти профессиональное обучение в восьми средне-специальных и высших учебных заведениях по актуальным для экономики профессиям.

10:39 Мурашко: Привитые от коронавируса россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, его разработка сейчас ведется.

10:34 Результаты исследований вакцины против коронавируса будут опубликованы после экспертной оценки российскими специалистами - директор центра им. Гамалеи.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 5102 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 7123. Число летальных исходов - 129. В Петербурге — 161 новых заболевших. В Москве - 689.

11 августа

21:39 В России на сегодняшний день выздоровело от коронавирусной инфекции более 700 тысяч человек.

21:21 Петербург: Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Георгиев подтвердил, что сотрудники балетного цеха заразились коронавирусом. Вирус выявлен у двух сотрудников.

21:13 Бразильское национальное агентство по санитарному надзору не получало заявок на испытания в латиноамериканском государстве российской вакцины от коронавируса.

20:41 Москва: пассажиропоток МЦК после отмены самоизоляции восстановился до 95% от уровня прошлого года.

19:55 ВОЗ: нужно получить больше данных о вакцине из РФ от коронавируса, чтобы рекомендовать ее.

19:36 Ростовская область: более 110 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в дошкольных образовательных организациях.

19:30 Российская экономика на фоне пандемии коронавируса упала максимальными темпами с кризиса 2008-2009 годов. По данным Forbes.

19:27 Жуковский: власти наукограда отменили ежегодное празднование Дня города из-за пандемии коронавирусной инфекции.

19:25 Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог : предотвратить вторую волну распространения коронавируса в России в текущем году не получится, если сохраняющиеся ограничительные меры, такие как использование средств индивидуальной защиты, не будут соблюдаться.

19:23 Белгород: коронавирусная инфекция выявлена у 11 медиков и пяти пациентов в Госпитале для ветеранов войн.

19:20 Иордания планирует отправить заявку на закупку российской вакцины от коронавируса нового типа.

19:16 Франция: ситуация с эпидемией коронавируса принимает негативный оборот. Как уточнил премьер-министр Жан Кастекс, "целый ряд департаментов уже находятся на уровне, после которого следует объявлять тревогу".

19:14 Москва: тест одной из балерин Государственного академического Большого театра на коронавирус оказался положительным, у контактировавших с ней артистов - отрицательный.

19:13 Футбольный союз Словении принял решение о проведении матчей нового сезона чемпионата страны, который стартует 22 августа, без зрителей до дальнейших указаний.

19:11 Томский государственный университет начнет учебный год в формате дистанционного образования из-за пандемии коронавируса. Планируется, что до ноября студентов ждут только онлайн-лекции.

18:11 Власти южного бразильского штата Парана подпишут в среду соглашение о тестировании и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник-5".

18:04 США в разработке вакцины от нового коронавируса ставят в приоритет ее эффективность и безопасность, а не скорость разработки. С таким заявлением выступил во вторник в эфире телеканала ABC министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

17:35 Курорты Краснодарского края посетили с начала года более 5,3 млн туристов, это на 40% меньше, чем за тот же период в 2019 году.

17:27 Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй утверждает, что Соединенные Штаты придерживаются "намного более строгих" стандартов в разработке вакцин, чем Россия. Таким образом она прокомментировала регистрацию Минздравом РФ первой в мире вакцины.

17:26 Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов первым получить российскую вакцину от коронавируса. Об этом он сказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

17:23 Фестиваль воздухоплавания "Небо России", который в 30-й раз состоится в Рязани с 13 по 16 августа, пройдет по сокращенной программе из-за пандемии коронавируса.

17:20 Палестина поздравляет РФ с регистрацией первой вакцины против коронавируса и рассчитывает стать одной из первых стран, которая ее получит.

16:16 Использование жидкости для полоскания полости рта может снизить риск передачи коронавируса.

16:14 Ивановская область: коронавирусная инфекция подтверждена у 52 детей в оздоровительном лагере "Улыбка", сообщил первый замглавы департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин.

15:51 Вирусолог, замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков не возлагает больших надежд на вакцину. Ученый не исключает, что победить вирус поможет не вакцинация, а изобретение и внедрение лекарства.

15:46 Вакцинация от коронавируса не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности - замглавы Минздрава РФ.

15:38 В Роспотребнадзоре предупредили о рисках сочетания ОРВИ, гриппа и COVID-19 этой осенью. Результат таких сочетаний пока не изучен, отметила замглавы ведомства Ирина Брагина.

15:35 Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о компенсации не менее 70% заработка уволенным в связи с введением режима повышенной готовности или ЧС.

15:11 Детский кинообразовательный фестиваль "Киношкола", который впервые пройдет в Евпатории с 26 августа по 6 сентября, будет международным, несмотря на пандемию коронавируса и закрытые границы.

15:09 Алтайский край: карантин в отделениях лечебного подразделения онкологического диспансера, введенный из-за выявления случаев коронавируса, снят, учреждение возобновило работу в прежнем режиме.

14:47 Академии наук (РАН) Александр Сергеев: Вакцинировать от коронавируса необходимо в первую очередь врачей, работающих в так называемой "красной зоне", о массовой вакцинации можно говорить после завершения клинических испытаний.

14:46 Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить €128 млн для финансирования 23 инновационных проектов, направленных на борьбу с распространением коронавируса нового типа.

14:42 Эксперименты с распространенными в Северной Америке оленьими хомячками показали, что те могут заражаться коронавирусом нового типа и передавать его своим сородичам. Если вирус попадет в их популяцию, она может превратиться в самый большой природный резервуар SARS-CoV-2.

14:40 Петербург: туризм Петербурга постепенно оживает после пандемии коронавируса. Этим летом отрасль понесла значительные потери. Предварительно ущерб оценивается в 70% от прибыли прошлого года. Полностью восстановить былые туристические масштабы Петербург планирует в течение двух лет, рассказал в интервью Городу+ председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

14:38 Зараженную коронавирусом Риту Дакоту срочно госпитализировали из-за ухудшения состояния.

14:33 Фармацевтический завод в Зеленограде АФК "Система" "Биннофарм" будет производить до 1,5 млн доз вакцины от коронавируса в год.

14:31 Сибирь: ресторанному бизнесу понадобится не менее двух лет, чтобы компенсировать потери от ограничений, введенных из-за коронавируса. Основными проблемами стали кредиты, арендные платежи, кадровый голод и продолжающиеся в части регионов ограничения. Сообщают эксперты ТАСС.

14:28 Mail.ru Group разрешила своим сотрудникам до октября работать в режиме удаленного офиса.

14:24 Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V". В честь первого успешного запуска космического спутника в 1957 году в СССР, который дал старт активному изучению космоса во всем мире.

13:38 Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что в ряде стран пандемия коронавируса закончится к концу 2021 года. Ее сроки окончания предприниматель назвал в интервью изданию Wired.

13:36 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИИ им. Гамалеи запустили информационный сайт о российской вакцине против коронавируса.

13:35 ВОЗ поддерживает контакт с Россией по вопросу разработки вакцины против коронавируса. "Однако ускорение не означает, что нужно ставить под угрозу безопасность", - пояснил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, напомнив о необходимости оценки безопасности вакцины национальными органами здравоохранения по завершении клинических испытаний, прежде чем вакцина начнет применяться.

13:32 Роспотребнадзор проводит мониторинг циркуляции различных вирусов в 17 регионах России.

13:29 Росздравнадзор: клиническое исследование с общим охватом 2 тысячи человек проведут после регистрации российской вакцины от коронавируса, созданной центром им. Гамалеи. Также из сообщения, эти исследования названы пострегистрационными мерами.

13:27 Крым: власти Ялты усилили проверки соблюдения масочного режима и наличия санитайзеров в ресторанах, кафе, отелях и магазинах из-за роста количества заразившихся коронавирусом.

13:26 Фармацевтические компании "Р-Фарм" и "Генериум" начнут выпускать вакцину от коронавируса и будут включены в регистрационное удостоверение после подтверждения стабильности технологий.

12:59 Ямало-Ненецкий автономный округ: одиннадцать тысяч жителей (90%) у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выздоровели. Всего в регионе зарегистрировано 12 080 случаев заражения, сообщает региональный оперативный штаб во вторник.

12:56 Иммунитет к новому коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

12:38 Циркуляция гриппа в России уже началась, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

12:36 Новосибирск: баням, бассейнам и предприятиям общественного питания разрешено возобновить работу.

12:30 Президент России Владимир Путин рассказал, что "после первой прививки температура у дочери была 38, на следующий день 37 с небольшим и всё. После второй прививки температура тоже немного поднялась и сошла на нет. Чувствует себя хорошо. И титры высокие".

12:20 Промышленные предприятия в Москве возвращаются к прежним объемам производства после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, их загруженность на сегодняшний день превысила 80%.

12:19 "То есть, мы за COVID кому-то заплатили, а по основному направлению деятельности недоплатили. Это несправедливо, они здесь ни при чем", - заявил президент Путин, говоря о том, что часть коек, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, осталась невостребованной. В этой связи у медиков произошло снижение выплат, стимулирующих.

12:16 Глава государства Владимир Путин поблагодарил всех, кто работал над препаратом. По его словам, российская вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

12:02 На выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, выделено 65,9 млрд руб. из федерального бюджета.

11:59 Президент РФ Владимир Путин потребовал не сокращать, а восстановить финансирование закупок лекарств для льготников и лечения онкозаболеваний. Ранее Минфин выступил с инициативой сокращения ряда расходов на фоне пандемии коронавируса.

11:55 Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".

11:46 Вакцинация медработников от коронавируса начнётся в конце августа-сентябре — Татьяна Голикова.

11:45 Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января.

11:43 Вакцинация от коронавируса в РФ должна проводиться исключительно добровольно - Путин.

11:43 Вакцина от коронавируса будет производиться центром Гамалеи и компанией "Биннофарм" — Минздрав РФ.

11:39 Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса.

11:38 Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право на досрочный выход на пенсию врачам, которые работают с пациентами с COVID-19.

11:30 Два случая заражения коронавирусом выявлены в испанском футбольном клубе "Валенсия".

10:55 Кузбасс: число заразившихся коронавирусом в доме престарелых увеличилось до 20.

10:53 В России впервые с 23 апреля выявили меньше 5 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.

10:51 Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико: исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, проходят с соблюдением всех международных стандартов. Оснований для того, чтобы откладывать регистрацию препарата, нет.

10:49 Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,98.

10:45 Российское судно в порту Пусана: Южнокорейские медики выявили коронавирус еще у четырех моряков.

10:42 Начало реализации мероприятий по созданию 413 тыс. дополнительных мест в российских школах переносится на 2021 год из-за коронавируса.

10:40 «Не зная никаких результатов, делает выводы»: в Росздравнадзоре отреагировали на призыв отложить регистрацию первой российской вакцины от COVID-19.

10:39 Число проведенных в России тестов на коронавирусом превысило 31 млн человек.

10:36 Власти Малайзии намерены открывать границы для туристов по принципу "зеленых коридоров" с определенными направлениями, но не готовы к массовому прибытию иностранцев.

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 4945 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 6494. Число летальных исходов - 130. В Петербурге — 157 новых заболевших. В Москве - 694.

10 августа

22:12 Президент Филиппин Родриго Дутерте вызвался первым на себе испытать российскую вакцину против коронавируса.

21:43 Число случаев заражения COVID-19 в мире уже более 19,9 миллионов человек. Число случаев заражения в России приближается к 900 тысячам.

21:15 Петербург: сегодня впервые за последнее время очевидцы увидели у Покровской больницы "очередь" из машин скорой помощи. В комздраве объяснили, что не количество больных с коронавирусом увеличилось, а уменьшилось число стационаров, в которые их принимают.

21:13 Из России в Анталью сегодня прибыли первые авиарейсы. Турецкий курорт встречал гостей оркестром. На всей территории Турции сохраняются ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

21:10 Ассоциации организаций по клиническим исследованиям написала письмо в Минздрав с призывом отложить регистрацию вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы испытаний препарата.

21:07 Академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга Арег Тотолян сообщил, что вторая волна коронавирусной инфекции в России начнётся в октябре. Также отметил, что заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее чем те, кто заразился летом.

21:01 Тест на коронавирус показал положительный результат у троих игроков ханты-мансийского клуба Высшей хоккейной лиги "Югра".

20:21 Всемирный банк намерен выделить на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса до $160 млрд к 30 июня 2021 года.

20:17 ЦБ продлил антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса до конца 2020 года.

20:14 Ленинградская область: в рамках проекта “Ленинградское здоровье”: диспансеризацию прошли более 2,5 тысяч жителей Ленобласти.

20:11 Петербург: проверка Роспотребнадзора показала, что 33 сотрудника поликлиники №44 заразились коронавирусом. По выявленным нарушениям поликлинику оштрафовали на 100 тысяч рублей.

20:09 Продажи одежды и обуви в России из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года могут упасть от 25% до 40%. Сообщает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

20:06 Власти Чувашии намерены компенсировать 50% затрат на реабилитацию пациентов с COVID-19.

20:03 Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с экспертами Института стратегических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) изучили зарубежные практики по борьбе с коронавирусом с помощью цифровых технологий. Среди ключевых направлений: мониторинг заболеваемости и прогноз распространения вируса, диагностика и телемедицина, обеспечение непрерывности процесса образования и удаленной работы, поддержка сотрудничества и кооперации, информирование и социальная поддержка граждан.

19:46 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко: Россия не испытывала трудностей с обеспечением пациентов лекарственными препаратами в период пандемии новой коронавирусной инфекции благодаря отечественному производству.

19:24 Занятия в российских школах с 1 сентября будут проходить в очном формате, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

19:23 Ессентуки примет в августе 2020 года больше туристов, чем в июле и июне. Город намерены посетить 11 тыс. человек, тогда как в предыдущие два месяца общий трупоток не превысил 8 тыс. человек. Сообщают власти Ставрополья.

19:21 Доля государства в экономике России может вырасти на фоне последствий пандемии коронавируса. За последние 20 лет она составила 46-48%. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

19:07 ЦБ продлил часть регуляторных послаблений для банков. "Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией", - отмечается в сообщении регулятора.

18:45 Московский Мультимедиа арт музей (МАММ) откроет 7 сентября выставку "Цветы врачам", где покажет самые интересные работы, созданные во время флешмоба в поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

18:33 Абхазия выставила демпинговые цены на отдых для россиян, недельные туры в эконом-сегменте стартуют от 10 тысяч рублей на человека.

18:19 Куба: Министерство здравоохранения сообщило в понедельник о 93 новых случаях заражения коронавирусом, что является самым высоким для карибской республики суточным показателем с начала пандемии.

18:16 Пандемия станет главной темой недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Вместо личных выступлений лидеров стран в сентябре в зале Генассамблеи будут показаны их видеообращения.

18:12 Авиакомпания "Россия" с 10 по 17 августа увеличит интенсивность авиасообщения между Санкт-Петербургом и Калининградом до пяти рейсов в день.

17:28 Коронавирус сократил количество заключенных во всем мире. Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Европа сообщили о значительном сокращении числа заключенных с начала пандемии.

17:24 В Сочи встретили миллионного туриста. Из-за пандемии коронавируса в этом году российские курорты позже обычного начали встречать гостей. Миллионного туриста торжественно встретили сотрудники администрации города у отеля.

17:19 Ученые Тульского госуниверситета (ТулГУ) нашли новое сочетание препаратов для лечения одного из осложнений коронавирусной инфекции. Они ранее одобрены Минздравом и, как выяснили исследователи, помогают при лечении дыхательной недостаточности пациентов на искусственной вентиляции легких.

17:16 ЦБ отменил введенные на время пандемии ограничения на размер эквайринговых комиссий. Ограничение было введено в качестве антикризисной меры и касалось онлайн-торговли и оплаты медицинских услуг.

17:10 Два лекарственных препарата, которые применяются соответственно для лечения алкоголизма и рака молочной железы, можно использовать для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. По результатам, данным исследователями из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН.

17:08 Петербург: "Главам районов - усильте работу по поводу соблюдения масочного режима, во всех структурах надо следить, в общественных организациях, транспорте - в рамках ваших полномочий. Сегодня я еще раз обратил внимание на совещании с силовиками. Это очень важно для нас, у нас вопросы подготовки к зиме, подготовки к новому учебному году, и ряд вопросов, которые нужно рассматривать, поэтому усильте работу", - сказал губернатор Беглов на заседании городского правительства.

16:58 Вьетнам отправил российским властям средства индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

16:56 Индия: темпы прироста новых случаев заражения коронавирусом превысили показатели США и Бразилии. Всего в Индии коронавирус диагностирован у 2,2 млн человек. Общее число заболевших в США, Бразилии и Индии составляет более 10 млн.

16:41 Глава Роспотребнадзора Анна Попова: специалисты Роспотребнадзора оказывают помощь при контроле эпидемиологической ситуации во время туристического сезона в Гвинее, Вьетнаме, а также странах постсоветского пространства.

16:38 Более 1 млн медицинских работников в России получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.

16:29 Антонио Бандерас заразился коронавирусом.

15:20 ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием. В организации рассказали, что вирус продолжает циркулировать, и большинство населения остается уязвимым.

15:14 Анна Попова: культурные и спортивные мероприятия в России возобновляются успешно. Также, глава Роспотребнадзора отметила, что соблюдаются все необходимые меры безопасности.

15:08 Роспотребнадзор назвал российские регионы, где выше всего доля людей с антителами к коронавирусу. В их число попал Петербург.

15:03 ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире на этой неделе достигнет 20 млн.

14:44 Глава Роспотребнадзора Анна Попова: темп роста числа заразившихся коронавирусом в России с начала ограничительных мер в конце марта снизился почти в 50 раз.

14:36 Матч 1-го тура чемпионата Бразилии между «Гойясом» и «Сан-Паулу» был отменен за несколько минут до начала. Сообщается, что 10 футболистов «Гойяса» сдали положительный тест на коронавирус.

14:30 В МИД РФ предостерегли граждан от поспешности в планировании выезда на отдых за границу.

14:26 Мишустин: медикам, работающим с больными с коронавирусом, стаж засчитают как день за два.

14:14 Положительная динамика прослеживается в ситуации с коронавирусом в России, сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

14:10 Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца.

13:19 Минфин РФ выделил Воронежской области более 1 млрд рублей. Финансовое обеспечение необходимо для сбалансирования бюджета в условиях ухудшения экономической обстановки из-за коронавируса.

13:16 Калининград: коронавирус подтвердился у трех сотрудников детского лагеря "Паруса надежды" в курортном Светлогорске. Дальнейшие смены отменяются.

13:04 Владимир Путин поручил кабмину заложить в бюджете в приоритетном порядке средства на лекарства, тест-системы и оборудование для лечения коронавируса, а также средства для вакцинации от COVID-19 и гриппа.

13:02 В Италии и Испании снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах.

12:23 Коэффициент распространения коронавируса в России составляет 0,99. Всю прошлую неделю показатель держался на отметке 0,98.

12:07 Алтайский край: при благоприятной эпидемиологической обстановке готово начать третий этап снятия введенных из-за коронавируса ограничений через две недели. В список учреждений, которым разрешат работу, должны попасть театры, кинотеатры и бассейны.

11:56 Челябинская область: Медицинские учреждения, которые с началом пандемии были перепрофилированы в госпитальные базы для заразившихся коронавирусом людей, с понедельника возвращаются к работе по профилю.

11:51 Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинирование от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска.

11:40 Екатеринбург: Владислав Крапивин, известный советский и российский писатель, повторно госпитализирован после того, как 7 августа закончил лечение пневмонии в больнице.

11:25 В Мордовии годовалый ребенок заразился коронавирусом.

11:24 Ямал перешел на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.

10:51 Изучение анализов невосприимчивых к COVID-19 людей может помочь учёным найти универсальное средство борьбы с коронавирусом, считает директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

10:49 Коэффициент распространения коронавируса в России составляет 0,99.

10:44 Более 240 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.

10:42 Париж: введен масочный режим на набережных Сены и в ряде других многолюдных мест.

10:39 Кузбасс: новые случаи заражения коронавирусом выявлены в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Междуреченске, где в минувшую субботу Роспотребнадзор зафиксировал вспышку заболеваемости - заразились девять проживающих и медсестра.

10:36 Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе переболел коронавирусом.

10:33 У одного из игроков "Зенита" коронавирус. Об этом рассказал тренер Семак "у двух игроков обнаружили "сомнительный результат", позднее у одного из игроков подтвердился положительный результат".

10:30 За минувшие сутки в России зарегистрировали 5118 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 3259. Число летальных исходов - 70. В Петербурге — 157 новых заболевших. В Москве - 694.

7 августа

21:55 Народный артист России, пианист Денис Мацуев в пятницу первым выступил в Концертном зале им. Чайковского в Москве после разрешения мероприятий со зрителями.

21:52 Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе переболел коронавирусом.

21:49 Минкультуры разъяснило порядок рассадки семей в театре и кино. Семьи до пяти человек могут размещаться в театрах без дистанции.

21:06 Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико находится в больнице с коронавирусом.

20:24 У следователя в Карелии обнаружили коронавирус. СК отказался вводить карантин в отделении.

20:20 Петербург: За два дня «масочных» рейдов в метрополитене было выписано 10 штрафов по 3 тысячи рублей.

20:16 Британская авиакомпания British Airways сокращает четверть сотрудников из-за пандемии. В среднем, 10,7 тыс. человек останутся без работы.

19:31 Число пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в июне, составило в России 11 917. Об этом сообщается на сайте Росстата.

19:23 Летальность коронавирусной инфекции в России в июне составила от 2,9% до 5% в зависимости от методики подсчета, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

18:39 Власти Ставропольского края направили около полумиллиарда рублей на закупку для школ обеззараживающего оборудования и организацию тестирования на коронавирус.

18:37 Президент Литвы самоизолируется из-за возможного заражения коронавирусом его подчиненного.

17:46 Заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина госпитализировали, он заразился коронавирусом.

17:22 Марокко: воздушное пространство останется закрытым до 10 сентября.

17:21 Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Температура и аллергия на прививки! В остальном, безопасна даже для пожилых людей, по словам вирусолога.

17:17 Тоскана, Италия: В середине XVII века «винные окна» помогали продавать напиток во время эпидемии чумы. Сегодня они ограждают людей от распространения коронавируса. Через них теперь подают не только вино, но и апероль шприц, джелато и кофе.

17:03 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: нелегальные мигранты, которые пытаются проникнуть на территорию страны на фоне пандемии нового коронавируса, представляют серьезную угрозу для здоровья населения и несут в себе определенную биологическую опасность.

17:01 ООН: Санкции против таких стран, как Венесуэла, Иран, Йемен, Куба, Сирия и Судан, в условиях пандемии коронавируса приводят к лишению жителей этих государств фундаментальных прав, включая право на охрану здоровья.

16:59 В Испании самолет авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Малаге из-за пассажира, который отказался надеть защитную маску на борту.

16:56 Нижегородская область перешла в пятницу ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Сообщил глава региона Глеб Никитин.

16:54 Африка: перебои в поставках противомалярийных сеток из-за COVID-19. Медики из Британии и Нигерии прогнозируют, что из-за растущих темпов эпидемии коронавирусной инфекции в Африке в 2020 году может умереть вдвое больше людей.

16:50 Власти Москвы закрыли десять предприятий общественного питания за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

15:51 Четверть населения Санкт-Петербурга могут иметь антитела к новой коронавирусной инфекции. Если верить словам директора Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арега Тотоляна, проведенные исследования в Петербурге показали – у 26% жителей выявлены антитела.

15:43 Генеральное консульство России в южноафриканском Кейптауне передало в пятницу в дар мэрии средства защиты от нового коронавируса.

15:26 В Тверской области создали инновационный льняной комбинезон для защиты от коронавируса.

14:34 Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера заявили, что антитела против коронавируса чаще всего наблюдаются у детей и пенсионеров старше 70 лет. Об этом сообщил директор учреждения, академик РАН Арге Тотолян.

14:22 Япония заключила договор с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca по поводу будущих поставок вакцины от коронавируса. Соглашение предусматривает, что в случае успеха в разработке вакцины AstraZeneca предоставит Японии 120 млн доз.

14:20 Студенты из Казахстана, которые учатся в российских вузах, пока не смогут въехать в РФ из-за пандемии коронавируса.

14:18 Мадрид: Ночные развлекательные заведения решили добровольно закрыться в качестве протеста против мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса.

14:11 Медработникам и учителям в столице будет в первую очередь предложено принять участие в программе добровольной вакцинации населения от коронавируса.

14:09 В США суточный прирост заразившихся COVID-19 подскочил практически до 60 тысяч. Общее число выявленных случаев коронавируса уже превысило пять миллионов. Ухудшение эпидемической обстановки отмечают медики и в Европе.

14:06 Абхазия: вспышка новой коронавирусной инфекции не зависит от открытия границ с Россией.

13:28 Карелия: в регионе сформируют пять видов инфекционных стационаров с учетом прогнозируемого роста заболеваемости ОРВИ и пандемии коронавируса.

13:22 Александр Гинцбург, директор НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи: Вакцинация от коронавируса не сможет вызвать заболевание коронавирусной инфекцией.

12:59 Новосибирск: в госпитале ветеранов войн начали проводить дистанционные занятия по лечебной физкультуре для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Курс реабилитации, включающий консультации с пульмонологом, врачом-реабилитологом и терапевтом, длится 14 дней.

12:56 Москва: оборот малого и среднего бизнеса на потребительском рынке на прошлой неделе достиг 95% от значений марта, когда были введены ограничения из-за коронавируса.

12:52 Республика Алтай: фитнес-центры и спортивные залы, закрытые из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 8 августа.

12:17 Александр Лукашенко: Пандемия в мире является не просто распространением какой-то болезни, а политической и экономической войной.

12:12 Документы для регистрации вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи, находятся на экспертизе.

12:10 Чемпионат мира по парашютному спорту в Кузбассе перенесен на 2021 год из-за коронавируса.

11:27 Замглавы Минздрава России Олег Гриднев: Первыми от коронавируса будут привиты медицинские работники и пенсионеры. При этом первую вакцину зарегистрируют 12 августа. Пока же идет последний этап ее проверки.

11:25 Почти половина россиян (44%) ожидает улучшения ситуации с коронавирусом в ближайшем будущем, в то же время каждый пятый считает, что ситуация не изменится. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок и АНО "Национальные приоритеты" о ценностных ориентирах россиян.

11:06 Урал: в среднеуральском женском монастыре 15-летняя девочка умерла от коронавируса. Следователи считают тяжелое заболевание предварительной причиной смерти. Напоминаем, что среднеуральский женский монастырь в Свердловской области удерживает лишенный сана схимонах Сергий.

11:00 В Московском метро станут показывать видеоролики и постеры в московском транспорте расскажут жителям столицы о правилах поведения во время пандемии коронавируса. Проект реализуется совместно с международной школой этикета The English Manner Russia.

10:57 Томская область: Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил после гибели двух постояльцев пансионата "Южный" в Томске. Внутрирегиональное авиасообщение возобновится 11 августа.

10:54 Опрос ТАСС: запрос на внутренний туризм упадет после открытия границ. Для поддержания спроса, необходимо развивать инфраструктуру и создавать благоприятные условия для предприятий сферы.

10:51 Иммунная память о перенесенной когда-то безобидной коронавирусной простуде помогает организму узнавать и новый коронавирус.

10:44 За минувшие сутки в России зарегистрировали 5241 новых случаев COVID-19. Всего выздоровели - 7235. Число летальных исходов - 119. В Петербурге — 157 новых заболевших. В Москве - 686.

10:43 Челябинская область: режим повышенной готовности продлен до 23 августа.

10:41 Билл Гейтс: изменение климата на планете может в последующие десятилетия привести к гибели гораздо большего числа людей, чем пандемия нового коронавируса.

10:38 Facebook: удаленный режим для сотрудников социальной сети продлен до июня 2021 года.

10:33 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 19 млн человек.

10:30 Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 30 миллионов.

6 августа

21:47 Власти Краснодарского края, являющегося основным курортным регионом России, где сейчас фиксируется рост числа заразившихся коронавирусом, усиливают контроль за ношением масок в общественных местах и транспорте.

21:36 Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров за прошедшую неделю составили более 54 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы.

21:30 Из почти двух с половиной тысяч заразившихся коронавирусом медиков страховые выплаты получили только чуть более полутора тысяч человек, выяснила «Фонтанка»

20:41 Австралия: Новые ограничения в связи с пандемией коронавируса в штате Виктория могут обойтись экономике в 10 - 12 млрд австралийских долларов.

20:39 Александр Лукашенко заявил, что коронавирус ему кто-то "подкинул". Об этом и о том, что бессимптомно переболел президент Белоруссии заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

20:36 Хорватия готова принимать российских туристов при наличии у них справки с отрицательным результатом теста на коронавирус и подтвержденной оплаты за проживание в месте планируемого отдыха.

19:29 Трамп: вакцина от коронавируса появится в США еще до президентских выборов.

19:19 Крым обновил суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. Инфекцию выявили у 39 человек. При этом медики говорят, что больницы переполнены, обсерваторы закрыты и переделаны в санатории и пансионаты.

19:15 Калининград: разрешены футбольные и волейбольные матчи в присутствии болельщиков.

19:13 ВОЗ: Более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире, и шесть из них проходят клинические испытания.

19:06 Власти Турции не рассматривают возвращение комендантского часа по выходным и праздничным дням в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.

19:04 Российских врачей наградили медалями за помощь в борьбе с коронавирусом в Казахстане.

18:36 Переполненность больниц Бейрута из-за взрыва приведет к распространению коронавируса.

17:54 Российский моряк с грузового судна Yara Nauma, находившегося в Силламяэском порту, попал в реанимацию в Эстонии с коронавирусом нового типа и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

17:47 Власти Сочи усилили мониторинг за ношением масок и соблюдением социальной дистанции из-за роста числа новых заразившихся коронавирусом в регионе.

17:15 Смольный возвращает все отмененные ранее из-за коронавируса маршрутки — этого требует рост пассажиропотока. Движение по 24 маршрутам возобновляется с 10 августа.

17:13 Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 8 сентября.

16:49 В США за пособием по безработице с марта каждую неделю обращаются более 1 млн человек.

16:40 В Хакасии продлили ограничения из-за коронавируса до 23 августа.

16:33 Американскую вакцину от коронавируса компании Moderna испытали на мышах. Первая группа животных получила вакцину в бустерном варианте — две дозы с интервалом в 21 день. Через 5 и 13 недель грызунов попытались заразить коронавирусом, но у мышей обнаружился стойкий иммунитет, они не заболели. Другой группе вакцина вводилась однократно, и через 7 недель её подвергли воздействию SARS-CoV-2. Животные также продемонстрировали наличие иммунитета.

16:26 Власти Кастилия-и-Леон решили изолировать с 7 августа город Аранда-де-Дуэро из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом.

15:47 Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что полуостров стал новым очагом эпидемии – впервые в республике зафиксировали 39 эпизодов заражения COVID-19.

15:45 Черногория открывает въезд для россиян с 7 августа.

15:43 Еще 86 добровольцев получат вакцину от коронавируса на втором этапе клинических исследований. Разработчик научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

15:40 Финляндия приняла решение вернуть ограничения для въезжающих в страну из Нидерландов, Бельгии и Андорры из-за ситуации с коронавирусом в этих государствах.

14:54 Минздрав Алтайского края с 7 августа планирует поэтапно переводить на оказание плановой медицинской помощи 45 центральных районных больниц в регионе, ранее из-за пандемии коронавируса оказывавших лишь экстренную и неотложную помощь.

14:53 Авиакомпания "Россия" выполнит требование авиационных властей Турции и выделит места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус.

14:51 Ученые из Южной Кореи разработали вакцину от коронавируса, которую нужно вводить через нос, на основе ослабленной формы SARS-CoV-2. Ее уже успешно проверили на трансгенных мышах с человеческой версией гена ACE2. Предварительные результаты работы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

14:48 СМИ: 80% петербургских медиков, заболевших коронавирусом, оставили без страховых выплат.

14:02 Гамбия: ввела комендантский час в связи с резким ростом числа инфицированных новым коронавирусом.

14:00 Авиакомпания Austrian Airlines планирует возобновить авиасообщение с Россией, однако конкретного плана и сроков начала полетов пока нет.

13:48 Ученые выявили фактор, повышающий риск летального исхода от коронавируса. Специалисты Центра сердечно-сосудистых исследований Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, Нью-Йорк, пришли к выводу, что температура тела при заболевании коронавирусом может указывать на риск смертельного исхода. При этом опасной оказалась как слишком высокая, так и слишком низкая температура - при показателе выше 40 градусов летальными становились 42 процента случаев, а при показателе 35,5 градуса и ниже - 44 процента.

13:43 Росздравнадзор обнаружил в Москве нелегальное производство лекарств, якобы помогающего от коронавируса.

13:38 Девять депутатов парламента Турции заразились коронавирусом.

13:37 Порядка 40 детей, переболевших новой коронавирусной инфекцией в тяжелой и среднетяжелой формах, прошли особую программу реабилитации в Московской области.

12:59 14 млрд рублей выделит правительство Российской Федерации регионам на выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

12:57 Зарубежные оркестры не смогут в этом году принять участие в Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" из-за пандемии коронавируса.

12:49 "Билайн" за последние девять месяцев закрыл более 600 салонов связи из-за эпидемии и введенных ограничений.

12:38 Китай профинансировал борьбу с коронавирусом, выпустив облигаций на $144 млрд.

12:22 Абхазия: железнодорожное пассажирское сообщение с Россией возобновляется с 7 августа, прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа.

12:18 Германия вводит обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из стран с высокой заболеваемостью.

11:46 Школы ЯНАО начнут учебный год в очном режиме.

11:45 Глава Минздрава Кузбасса Михаил Малин выздоровел после тяжелой формы коронавирусной инфекции.

11:17 Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,96.

11:08 Кузбасс: Роспотребнадзор закрыл 280 объектов из-за эпидемиологических нарушений. Напоминаем, что вчера на юге Кемеровской области снова закрылись кафе и спортзалы из-за начала второй волны заболеваний.

11:05 Власти Лос-Анджелеса начнут отключать воду и электричество в домах, где во время пандемии коронавируса проходят вечеринки с участием большого числа гостей. Об этом в среду сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

11:04 Случаи заражения домашних животных вновь выявлены в Гонконге. На этот раз шотландская кошка и йоркширский терьер из разных районов города.

11:01 Бурятия: республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко в Улан-Удэ получила для диагностики пневмонии и коронавируса медоборудование и доступ к модели искусственного интеллекта, разработанной Лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка.

10:59 Антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток, использующихся для защиты в период пандемии коронавируса нового типа, появятся в России. Первые такие устройства будут установлены на курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщил Ростех.

10:53 За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 5 267. Выздоровели 7331, умерли 116. Новых случаев заражения в Москве - 684, в Петербурге - 159.

10:36 Петербург готовится к новому этапу снятия ограничений. Предложение властям поступило от Роспотребнадзора.

10:33 Авиакомпания "Аэрофлот" продлит до 31 августа отмену рейсов в более чем 80 зарубежных городов из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в них.

10:31 Петербург готов ко второй волне коронавируса, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Он отметил, что все инфекционные стационары, сохраняют все необходимое для инфекционного госпиталя.

5 августа

22:08 Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 18,35 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 206 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 5 тыс. и превысило 696 тыс.

21:41 Собянин заявил, что ограничительные меры в Москве могут действовать еще несколько месяцев.

21:37 Российский футбольный клуб «Красный» завершил своё выступление в Кубке России 2020/2021. Всё дело в том, что у команды из Смоленска не было с собой тестов на Covid-19. Справки о результатах теста должны быть сделаны не ранее, чем за 72 часа до игры, у членов команды были июльские.

21:33 Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выразил в среду надежду, что прошедший на прошлой неделе праздник Курбан-байрам не приведет к серьезному росту новых случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, уже сегодня в Турции наблюдается всплеск заражений.

21:31 Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

21:06 К концу года Россия сможет производить до 10 млн вакцин от COVID-19. А массовую вакцинацию от коронавируса отечественной вакциной планируется начать уже в октябре.

20:54 Власти Нью-Йорка создадут пункты проверки на въездах в город для выявления лиц, зараженных коронавирусом.

20:16 У многих больных COVID-19 в Гонконге выявлены нарушения в функционировании печени.

20:11 ВОЗ: борьба с пандемией COVID-19 будет продолжаться еще 4 года.

19:54 Выставка работ участников форума молодежных творческих мастерских "Арт-мастерская XXI", объединенных темой пандемии коронавируса, открылась во вторник во Владимире.

19:36 Число случаев заражения COVID-19 в Италии увеличилось за последние сутки на 384. Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения.

19:06 Китайская фармацевтическая компания Fosun Pharma и немецкая Biontech приступили в КНР к первой фазе испытаний на людях совместно разработанной вакцины от коронавируса.

19:03 Государственный Эрмитаж откроет 9 сентября выставку современного китайского художника Чжана Хуаня, сообщила в среду пресс-служба музея.

18:59 Власти Канарских островов будут гарантировать туристам погашение расходов на медицинское обслуживание, возвращение на родину и нахождение на карантине в случае заражения коронавирусом.

18:53 Авиакомпания «Победа» отправила 100 пилотов в неоплачиваемый отпуск. Чтобы уволиться, они должны заплатить около 1,5 млн рублей отступных. "Победа" стала единственной российской авиакомпанией, которая не получила финансовую поддержку от государства в период пандемии.

18:04 Организаторы кинофестиваля «Кинотавр» не исключают возможность переноса мероприятия в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Сочи. Президент «Кинотавра» Александр Роднянский на пресс-конференции 5 августа сообщил о возможном переносе. 31-ый кинофестиваль «Кинотавр» планируется в Сочи с 11 по 18 сентября.

18:03 Компания Disney потеряла 4,7 млрд долларов за время пандемии. Все из-за закрытых парков развлечений и постоянно откладывающихся кинопремьер.

18:01 Во время карантина из-за пандемии коронавируса многие столкнулись с тем, что не могут поддерживать прежний уровень физической активности. Исследование, проведенное Мичиганским государственным университетом, показывает, что занятие спортом вместе с виртуальными помощниками значительно облегчает тренировку, а также мотивирует человека не бросать спорт.

18:00 Президент США Дональд Трамп заявил, что может без согласия законодателей распорядиться о приостановке сбора налога на заработную плату в стране в целях поддержки бизнеса в условиях пандемии.

17:58 В Саратовской области детские лагеря этим летом останутся закрыты.

17:55 Роспотребнадзор направил в столицу Ливана специализированную противоэпидемическую бригаду Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" для оказания помощи. Вчера вечером в порту города Ливан произошел взрыв, в результате которого погибли более 100 человек и ранены оказались более 4000.

17:51 Прибывающие в Танзанию туристы должны иметь справку об отсутствии коронавируса.

17:49 Армения намерена продлить месяц чрезвычайного положения из-за коронавируса.

16:38 Главный вирусолог Швеции Андерс Тегнелл: жителям не нужно носить маски. Важнее соблюдать дистанцию и по возможности оставаться на удаленке.

16:34 Новая вспышка коронавируса в Кузбассе: губернатор Кемеровской области снова закрывает кафе и спортзалы на юге области.

16:33 Швейцария: 8 августа отменяется требование прохождения обязательного 10-дневного карантина для прибывающих из РФ пассажиров.

16:30 Эрмитаж определит оптимальную вместимость залов, чтобы использовать эти показатели, когда музей вернется к обычному режиму работы после связанных с пандемией ограничений. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

16:28 В Тульской области зарезервировали шесть больниц для лечения больных коронавирусом.

15:35 Власти Москвы обязали театры, цирки и концертные залы измерять температуру посетителям на входе. Тех, у кого она выше 37 градусов, а также людей с признаками и симптомами ОРВИ пускать не будут.

15:32 В Россию в первом полугодии 2020 года въехали 5,5 млн человек, а во втором — 509 тыс. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, передает Ассоциация туроператоров России.

15:27 Российские банки за период пандемии коронавируса выдали 510 млрд рублей по программе субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу под 8,5% годовых.

14:41 Глава Калмыкии Хасиков сообщил, что заразился коронавирусом.

14:12 Доктор Мясников: "Человечество теперь всегда будет жить с коронавирусной инфекцией. Однако не нужно реагировать на каждую вспышку заболеваемости."

14:10 Генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев в интервью ТАСС заявил: этой осенью многие крупные авиаперевозчики могут обанкротиться. На сегодняшний день из 100 компаний, имеющих лицензии, работу ведут лишь 48.

14:08 Вчера власти Новосибирска объявили, что этим летом детских лагерей в области не будет в связи с эпидемией коронавируса. Сегодня Новосибирские власти намерены на осенних каникулах организовать смену в оздоровительных лагерях для детей медиков, работающих с коронавирусной инфекцией.

14:04 В России разрабатываются 26 вариантов вакцин против коронавируса, и четыре из них уже доказали свою безопасность. Одна из них та, что будет зарегистрирована уже в этом августе.

13:26 Аналитики «2ГИС» изучили, как коронавирус повлиял на работу российского общепита: темпы роста упали в 5 раз. Точек с летними верандами стало больше на 3% в Москве. Больше пригодились форматы, которые предприниматели развивали с прошлого года — доставка и заказы навынос.

13:22 Всего заболевших уже свыше 18 400 000 млн. Больше всего инфицированных выявили в США (4 770 273), Бразилии (2 801 921), Индии (1 855 921) и России (861 423). По числу летальных исходов болезни, на первом месте США, затем Бразилия и Мексика.

13:13 Особенности передачи коронавируса между кошками: "Во всех изученных тканях тела кошек к 4–7 дню после заражения мы обнаружили множество следов вируса, несмотря на то, что у животных не было видимых симптомов болезни. При этом жившие вместе с ними здоровые особи заразились SARS-CoV-2 примерно через два-четыре дня после начала эксперимента", - пишут американские ученые, статью которых опубликовала электронная научная библиотеке bioRxiv.

13:07 В Петербурге Роспотребнадзор стал проверять ношение масок в метро, сегодня, 5 августа.

12:16 В Японии центральная префектура Айти ввела локальный режим чрезвычайной ситуации с 6 по 24 августа из-за резкого роста числа заражений коронавирусом.

12:12 В Мордовии коронавирусом заразился двухлетний ребенок.

11:52 У двух жителей Карелии, которые лечились от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами анализов, вновь была выявлена инфекция.

11:24 Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проверили более 1,2 тыс. объектов на соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса. В 940 из низ зафиксированы нарушения.

10:57 Власти Гонконга закрыли два продуктовых рынка, на которых обнаружились случаи заражения коронавирусом.

10:56 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами.

10:53 За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 460 человек.

Под медицинским наблюдением находится 950 человек. Из них 544 - на самоизоляции, 406 - контактные.

10:52 ВОЗ: число заразившейся молодежи увеличилось втрое.

10:50 За последние сутки в России выявлено 5204 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7555, умерли 139. Новых случаев заражения в Москве - 687, в Петербурге - 156.

10:48 Из-за пандемии коронавируса число безработных в Петербурге увеличилось в 10 раз.

10:43 Открытие границы России с Абхазией позволит сдерживать рост цен в Сочи, считает президент ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.

10:40 В Турции отмечен рост заражения COVID-19.

10:35 Число умерших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек.

4 августа

21:39 Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Фитнес-центры и кинотеатры в регионе откроются на этой неделе».

21:27 В Московской области начали функционировать более 80 кинотеатров.

21:19 Врачи частных медицинских клиник Владимирской области получат право на федеральные стимулирующие выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом.

21:10 Губернатор Рязанской области Николай Любимов учредил знак "За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области".

21:07 Президент США Дональд Трамп не собирается вновь вводить по всей стране жесткие ограничительные для борьбы с пандемией.

20:51 Лукашенко: "Коронавирус в Беларуси побежден".

20:25 Пациенты, переболевшие коронавирусом, могут восстановить легкие с помощью несложных упражнений. Об этом рассказала заведующая пульмонологическим отделением №1 Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Крошкина. Восстанавливать легкие лучше всего при ходьбе пешком, ингаляторы лучше не использовать, чтобы не раздражать легкие эфирными маслами, а в качестве дыхательного упражнения можно выдыхать воздух в воду через соломинку (долгий вдох - выдох в соломинку в 1,5 раза дольше).

20:14 Музыкальный фестиваль Open Air Fest, с учетом ограничений по коронавирусу, стартовал в Литературном квартале в Екатеринбурге.

19:27 Медикам Петербурга продлили выплаты за работу с COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

19:18 В Екатеринбурге не будут проводить школьные линейки на 1 сентября во избежание большого скопления людей.

19:09 Турнир серии "Мастерс" в Мадриде, проводимый под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), отменен из-за пандемии коронавируса.

18:21 Федеральный консультационный центр, созданный для помощи пациентам и медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, провел более 3,3 тысяч консультаций с помощью телемедицинских технологий. Сообщает Минздрав.

18:15 Суд Уфы оштрафовал на 25 тыс. рублей эпидемиолога Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ), в которой в апреле произошла вспышка коронавирусной инфекции. Врача, Рушанову С.З. признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

18:09 Какова вероятность заразиться в общественном транспорте, включая поезд и самолет? "Полученные данные свидетельствуют о том, что во время эпидемии COVID-19 важно снизить плотность пассажиров, использовать средства индивидуальной защиты и, возможно, проводить проверку температуры перед посадкой. Самый низкий риск заражения у пассажиров, сидящих на расстоянии около 2 метров от инфицированного и продолжающих поездку не более 3 часов», - пишет ведущий автор исследования д-р Шэнджи Лай, научный сотрудник Университета Саутгемптона (Великобритания).

17:52 Проверка итальянцев на антитела выявила, что всего переболели 1,5 миллиона человек. Это в 6 раз больше, чем считалось ранее.

17:49 Средства индивидуальной защиты уже засоряют океан. Их количество растет из-за пандемии.

17:47 Клип для певицы Ноа Сайрус создали полностью в игре Dreams. Изначально Ноа планировала снять обычный клип в Лондоне, но эпидемия коронавируса помешала её планам. Тогда на помощь певице пришла студия Media Molecule, — разработчики создали каждую сцену клипа July в Dreams.

17:42 Власти Республики Коми продлили режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции до 30 сентября. Школы республики откроются 1-го сентября.

17:37 В ВОЗ заявили, что у них нет официальных сведений по российской вакцине от коронавируса. Заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

16:48 Петербург возглавил антирейтинг европейских городов по доходности гостиниц. Цифры упали почти на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

16:45 Ленинградская область: сняты ограничения на посещение МФЦ.

16:44 В Австралии новая вспышка коронавируса. С завтрашнего дня в штате Виктория вводятся ограничения, которые продлятся 6 недель.

16:40 300 россиян возвращены из Южной Осетии домой с помощью российского посольства. Граждане оставались в республике из-за закрытия границы во время пандемии.

16:29 Заместитель главы города Горячий Ключ в Краснодарском крае Николай Батманов, заразившийся коронавирусом, скончался.

16:24 В Сочи усилят контроль за соблюдением режима повышенной готовности с 5 августа.

16:20 Роспотребнадзор: в жаркую погоду нужно чаще менять маски.

15:35 Гоша Карцев, стилист, заболел коронавирусом.

15:27 Пандемия коронавируса спровоцировала не только экономический спад, но и резкое усиление активности киберпреступников, которая может лишь усилиться с появлением первых вакцин. Доклад Интерпола.

15:24 Совет Федерации предложит Минздраву РФ включить вакцинацию от коронавируса в программу обязательного медицинского страхования и национальный календарь профилактических прививок.

15:21 Горно-Алтайск, Йошкар-Ола, Нальчик, Новокузнецк и Ульяновск - рейсы по пяти новым региональным направлениям появились в аэропорту Пулково после пандемии.

15:17 Турецкий минздрав предупредил отдыхающих о новых симптомах коронавируса. Таковыми стали мышечная боль и диарея.

15:07 Более 10-ти хоккеистов «Сочи» заболели коронавирусом.

15:05 Еврокомиссия: страны-члены Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ, несмотря на рост числа случаев заражения новым коронавирусом.

14:18 «30 млрд рублей кинотеатры уже недосчитались. 20 млрд – недополученный бокс-офис и 10 млрд – это потери на напитках, попкорне, субаренде. В прошлом году доходы кинотеатров составили более 50 млрд рублей», - гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.

14:11 В Сочи прогнозируют почти 100% загрузку отелей в августе, несмотря на рекордный рост числа зараженных коронавирусом в Краснодарском крае.

13:35 Все получившие изготовленную "Вектором" вакцину от коронавируса добровольцы чувствуют себя хорошо, осложнений нет - Роспотребнадзор.

13:27 Бизнес Крыма получил во время пандемии финансовую поддержку в размере 2,8 млрд рублей.

13:24 Шесть человек, включая троих медработников и троих заключенных, заразились коронавирусом в исправительной колонии №5 в Кемерове, на базе которой работает областная тюремная больница.

12:43 На 48,5 минут увеличился рабочий день во время пандемии коронавируса. Пишет агентство Bloomberg.

12:38 500 млрд рублей недополучила российская туриндустрия из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса. Сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

12:34 Вирусологи из Канзасского государственного университета (США) в сотрудничестве с другими американскими институтами обнаружили, что 3C-подобные протеазы коронавируса, играют жизненно важную роль в репликации коронавируса. В лабораторных опытах с культурами клеток и с мышами низкомолекулярные ингибиторы протеазы использовались с двумя человеческими коронавирусами: MERS-CoV и SARS-CoV-2. Выяснилось, что эти соединения блокируют репликацию вирусов и улучшают выживаемость у инфицированных мышей.

12:31 Солнце способствует выработке иммунитета, способного бороться с новой коронавирусной инфекцией. Отмечает директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

12:28 Власти Крыма сообщили, что отели на август забронированы на 90%, несмотря на пандемию.

11:52 Треть заболевших коронавирусом в Карелии не имеют симптомов.

11:44 Краснодарский край: зафиксирован новый максимум суточного прироста заразившихся коронавирусом.

11:42 Рита Дакота заразилась коронавирусом. Тест показал положительный результат только с третьего раза.

11:04 Черногория откроет границы для россиян. Дата разрешенного въезда кабинетом министров Черногории пока не уточняется, но Россия внесена в список "зеленых стран".

11:01 В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 10 тысяч человек.

11:00 Крым в июле посетили 1,5 миллиона туристов.

10:58 Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился до отметки 0,98. Показатель уровня заражения не растет уже с 14 июля.

10:55 Компания Crocus Group за период пандемии коронавируса понесла убытки в размере от 3,5 до 4 млрд рублей.

10:53 Более 247 тысяч россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.

10:48 Германия переживает вторую волну заражения коронавирусом. По словам председателя объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанны Йоны, заражения нарастают постепенно и ситуация находится под контролем.

10:40 Директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург: Вакцину от коронавируса пока нельзя ставить детям — для этого препарат должен пройти полный цикл испытаний на взрослых.

10:37 Японская корпорация Sony ожидает снижения чистой прибыли в 2020 финансовом году на 12,4% из-за ситуации с распространением коронавируса.

10:30 За последние сутки в России выявлено 5159 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 7878, умерли 144. Новых случаев заражения в Москве - 691, в Петербурге - 158.

3 августа

21:59 Пандемия коронавируса и вызванного им заболевания COVID-19 принимает все более угрожающие масштабы: за минувший месяц зарегистрировано более 8 млн случаев инфицирования. Новых заболевших почти столько же, сколько за предшествующие полгода.

21:45 В Коми заработала первая в России реабилитационная клиника для перенесших коронавирус.

20:41 Пластиковые стаканчики возвращаются в нашу жизнь, вопреки экотрендам. Starbuck's, Dunkin’ Donuts вернули одноразовые стаканчики в кафе, чтобы избежать распространения коронавируса.

20:36 Девять членов экипажа теплохода "Александр Суворов" оказались заражены коронавирусом. Туристы, пребывающие на борту сегодня были помещены на карантин.

20:32 Преподаватели вузов отметили увеличение случаев плагиата и списывания студентами во время дистанционного обучения.

19:59 Регистрация первой российской вакцины от коронавируса должна пройти в течение 10 дней.

19:51 В Тюменской области введут систему автоматического оповещения жителей о результатах теста на коронавирусную инфекцию.

19:41 В Петербурге впервые с конца марта открылась большая хоральная синагога. Пока что только для ежедневных молитв.

19:37 Роспотребнадзор предупредил о возможности роста заболеваний от облучения из-за массовых КТ.

19:34 ЦБ: затяжной характер пандемии может снова привести к падению цен на нефть.

18:52 Власти Норвегии ограничивают круизное сообщение после вспышки коронавируса на судне Roald Amundsen крупнейшей круизной компании страны Hurtigruten.

18:43 В Абхазии зарегистрированы новые вспышки заражения коронавирусной инфекцией. В первые сутки границу с Абхазией прошли 7,5 тысяч туристов. Проверок на границе на предмет заражения не было.

18:38 В Петербурге приостановили формирование базы доноров "антиковидной" плазмы на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

18:35 Футбольная ассоциация Англии поручила судьям выдавать желтые или красные карточки игрокам, которые намеренно кашляют на соперников. Об этом сообщает Times.

18:29 На вечеринке в честь дня рождения Андрея Григорьева-Апполонова одна из гостей оказалась зараженной коронавирусом. О положительном тесте на COVID-19 рассказала в своем Instagram Ульяна Банана. Всего было 300 гостей.

18:08 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко: Российские специалисты делают все необходимое, чтобы обезопасить от коронавируса туристов, прибывающих на отдых в Сочи и Абхазию.

18:04 "Ленфильм" впервые за четыре с половиной месяца откроет для посещения свой культурно-выставочный центр, с 4 августа публика сможет увидеть его обновленные экспозиции.

17:58 ОАЭ облегчил въезд для туристов. Теперь тест на коронавирус можно сдать в любой официальной лаборатории. Рейсы планируют открывать с сентября 2020.

16:45 Глава ВОЗ: идеальное лекарство от коронавируса могут никогда не изобрести, нужно предотвращать распространение эпидемии.

16:36 Во Внуково и Домодедово пассажиров станут тестировать на COVID-19 с 4 августа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В Шереметьево экспресс-тестирование уже проходит.

16:32 Реальный коэффициент летальности при заражении коронавирусом может быть 0,6% - Сообщает ВОЗ на брифинге сегодня утром.

16:25 В Японии впервые обнаружен коронавирус у двух собак, двух разных хозяев. Животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom. Случаи заражения домашних животных ранее фиксировались в других странах, в том числе, в США и Франции.

16:20 Вакцина от коронавируса: более 20 стран запросили у России возможность производить вакцину. Переговоры ведутся с Бразилией и Индией.

16:16 Россияне взяли уже более 100 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки по ставке не более 6,5% годовых.

16:11 В ходе поддержки населения во время пандемии, в Тюменской области выплатили свыше 1,5 млрд руб. пенсионерам.

15:22 Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который был намечен на конец июля, из-за пандемии пройдет с 4 по 6 сентября в Николе-Ленивце.

14:44 Итоговое обследование тестировавших вакцину добровольцев показало наличие у них иммунитета к коронавирусу, сообщили в Минобороны РФ.

14:28 Режим повышенной готовности в Омской области продлили на две недели.

14:16 В Ненецком округе за двое суток не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба профильного департамента.

13:56 Сотрудникам социальных учреждений - домов-интернатов для пожилых людей, инвалидов - выплатили 8 млрд рублей за работу в период пандемии.

13:34 В Ленобласти завтра, 4 августа, стартует акция «Ленинградское здоровье», в рамках которой жителей массово проверят на антитела к коронавирусу.

13:29 Испытания китайской вакцины от COVID-19 на животных показали, что она может вызывать выработку достаточного количества антител к коронавирусу. Данные медицинского журнала Cell.

13:15 «У меня нет сомнений, что вакцина, которая попадет сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна», — глава Роспотребнадзора Анна Попова.

13:08 Петербург достиг коллективного иммунитета в 26%. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Артемович Тотолян.

12:58 В Челябинске из--за COVID-19 закрыли роддом.

12:56 В Краснодаре и Сочи зарегистрировано рекордное число новых зараженных за прошедшие сутки.

12:46 Более половины новых случаев заражения в Москве выявлена у людей до 45 лет.

12:29 Сбербанк запустил робота-дезинфектора собственной разработки, который ранее выполнял функции курьера. Популярность робототехники в мире растет в связи с пандемией. В Португалии, в Порту уже протестировали робота-дезинфектора в больницах.

12:25 Перевозки пассажиров РЖД в июле снизились на 26% по сравнению с июлем 2019. В связи с пандемией коронавируса.

12:04 Росавиация планирует продлить субсидирование авиакомпаний до сентября.

11:51 Абхазия: границы с Россией открыли слишком рано. Заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария выражает опасения в связи с тем, что большой приток туристов может привести к слишком быстрому росту числа заражений коронавирусом.

11:25 Загородные дома набирают популярность в 2020. По сравнению с прошлым годом объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%, а их количество - на 46%. Данные ВТБ за прошедшие 7 месяцев.

11:06 За последние сутки в России выявлено 5395 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 3420, умерли 79. Новых случаев заражения в Москве - 693, в Петербурге - 160.

10:54 Вывозные рейсы из Таиланда: Рейс Бангкок - Москва находится в пути и прибудет в Москву около 17 часов, на борту 331 россиянин. На 4 августа планируется вывозной рейс из Пхукета в Москву.

10:51 Всего в России протестировано на коронавирус более 29 000 000 человек.

31 июля

21:53 В Индии девять человек умерли выпив санитайзера на основе спирта. Из-за пандемии коронавируса в Индии закрыли алкомаркеты.

21:17 Коронавирусная инфекция выявлена у двух депутатов Саратовской областной думы. Дума продолжает работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

21:12 В Карелии ослабили ограничения из-за коронавируса.

20:59 Россиян, вернувшихся с отдыха из Турции, обяжут сдавать тест на коронавирус за свой счет.

20:53 Трамп во время пресс-конференции в Белом доме: Китай должен заплатить за распространение в мире нового коронавируса, так как пандемия произошла по его вине.

20:50 ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки.

20:21 Власти Аргентины продлили карантин в Буэнос-Айресе до 16 августа.

20:09 С начала прошлой недели доллар к рублю вырос на 3,3%, до 74,26 рубля, евро - на 7%, до 87,79 рубля. Сегодня доллар и евро поднялись до рекордных значений с начала пандемии коронавируса, 1 апреля.

20:04 Россия с 1 августа откроет границу с Абхазией.

19:59 Около 7 млн человек заразились коронавирусом в июле — больше, чем в любой другой месяц с начала пандемии. В относительном выражении прирост составил 68% против 64% в июне по подсчетам ТАСС.

19:53 Стоимость акций Apple в пятницу на фондовых торгах в США впервые превысила $400. Об этом свидетельствуют данные биржи.

19:14 Роспотребнадзор отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для граждан, въезжающих в Россию вывозными рейсами.

19:08 Еврокомиссия завершила переговоры с фармацевтической компанией "Sanofi" о покупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса для стран Евросоюза.

19:04 В Смоленской области отменили обязательную самоизоляцию для пенсионеров.

18:59 Артиста Элджея сегодня увезли на скорой. Видео, как его везут, рэпер опубликовал в своем Instagram. Напоминаем, что в понедельник Анастасия Ивлеева рассказала, что у них с Элджеем обнаружили коронавирус.

18:04 Коронавирус негативно влияет на продажи шампанского. "Сейчас мы переживаем кризис, который по экономическим потерям хуже, чем великая депрессия. Ожидаются потери около €1 млрд", - комментирует ситуацию Тибо Ле Майю, Межпрофессиональный комитет вин Шампани.

17:50 В Испании ведут разработку противовирусного спрея для полости рта, который в случае успеха сможет остановить распространение коронавирусной инфекции.

17:46 Власти Республики Кипр ввели норму обязательного ношения защитных масок в закрытых многолюдных помещениях по всей стране. Штраф за несоблюдение - 300€.

17:38 В Великобритании отменяется очередной этап ослаблений карантина. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, выступил с посланием гражданам.

17:32 21 млрд рублей. Сумма, которую Омичи взяли в кредит в мае 2020, пик пандемии коронавируса. Омскстат сообщает, что почти 50% кредитов составили займы, выданные для предпринимателей и юридических лиц.

17:24 Итало-американский автоконцерн Fiat Chrysler отчитался об убытках в размере $1,1 млрд во втором квартале. Майк Мэнли, генеральный директор, сообщил, что из-за пандемии ожидали убытков на $1 млрд больше.

17:12 Председатель Правительства Михаил Мишустин предложил поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли, организовав таможенные склады на территории России с участием "Почты России". Инициатива начнет реализовываться в 2021 году.

17:03 Российские футбольные клубы проголосовали против переносов матчей из-за COVID-19.

17:01 Индия продлила приостановку международных авиаперелетов до 31 августа 2020.

16:53 В Сочи зарегистрирован рост числа зараженных COVID-19.

16:51 Компания Aston Martin отложила запуск кроссовера DBX в России на конец этого года.

16:49 Министр здравоохранения России Михаила Мурашко: вакцинация населения будет добровольной. Массовое производство первой в мире вакцины от коронавируса запланировано на сентябрь.

16:46 "Ношение масок в новом учебном году станет обязательным требованием. Обеспечить студентов и преподавателей масками должны ВУЗы", - заявил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе онлайн-совещания с ректорами российских вузов.

16:41 Немецкие учёные из университетской больницы в Галле устраивают концерт на 4000 человек в Лейпциге 22 августа 2020. Мероприятие запланировано с целью провести исследование организации массовых событий с наименьшей угрозой для здоровья участников.

15:53 Дети младше 5 лет могут стать главными переносчиками коронавируса: исследования показали, что у детей количество вирусных частиц в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у взрослых.

15:44 Главный психиатр Москвы, профессор Георгий Костюк: Пандемия коронавируса и вызванная ей самоизоляция сильно отразилась на психическом самочувствии многих россиян.

15:37 Nike возглавил список самых популярных модных брендов во втором квартале 2020 года, подвинув лидеров прошлого квартала– Off-White, Gucci и Balenciaga. Составители рейтинга Lyst Index связывают результаты с пандемией.

15:32 Иммунитет от коронавируса до 2 лет может формировать двукратное введение российской вакцины, разрабатываемой НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

15:27 Google, Amazon, Facebook и Apple опубликовали корпоративную отчетность за второй квартал, на который пришлись наиболее жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

15:24 Правительство США выделит $2,1 млрд французской фармакологической корпорации Sanofi и британской компании GlaxoSmithKline, которые совместно разрабатывают вакцину от коронавируса.

15:22 В США владельцы iPhone с функцией Face ID стали выкладывать в сеть фото в защитных масках с фотографией своих лиц. Маски владельцы стали заказывать, потому что Face ID не работает, если пользователь в медицинской маске.

15:00 Венгерский лоукостер Wizz Air возобновляет перелёты из Петербурга в Лондон в связи с недавним снятием ограничений на перелеты в Великобританию. Как сообщили в пресс-службе оператора воздушной гавани, с 19 августа перелёты из Пулково в аэропорт Лутон будут выполняться с частотой до 4 раз в неделю.

14:51 В Гонконге из-за вспышки коронавирусной инфекции перенесли выборы в законодательное собрание на сентябрь будущего года.

14:47 Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал ректоров вузов проконтролировать трудоустройство выпускников в этом году из-за сложной ситуации, вызванной пандемией нового коронавируса. Об этом сообщается на странице Рособрнадзора в Facebook.

14:45 РЖД восстановили около 180 ранее отмененных поездов. Об этом в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал глава холдинга Олег Белозеров. "На сегодняшний момент выход из режима ограничений идет очень быстро. Мы восстановились по пригороду до 65%, по дальнему следованию - порядка 50%", - отмечает глава РЖД.

14:41 «Мулан», «Тихое место 2», новая часть «Форсажа»– все эти фильмы зрители увидят не раньше 2021 года. Disney, WarnerBros., и другие кинокомпании продолжают переносить премьеры из-за неработающих в период пандемии кинотеатров.

14:35 Таиланд атаковали голодные обезьяны. Виной всему пандемия коронавируса, из-за которой поток туристов, подкармливающих животных, резко снизился. Полиция объявила, что не может справиться с животными. Тем временем, обезьяны разбивают витрины и воруют еду. Данный вид является агрессивным, во время сильного голода, они нападают на людей и друг друга. Сообщает The Sun.

14:23 Брайан Крэнстон, актер, сыгравший главную роль в сериале "Во все тяжкие", рассказал в своем Instagram, что недавно переболел коронавирусом.

14:15 Известия назвали топ-5 основных источников коронавируса. По мнению доцента кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олега Батищева, идеальные для COVID-19 поверхности — железо и пластик. Наиболее опасными предметами стали ручки холодильников в магазинах, кнопки POS-терминалов (устройств для оплаты картой), дверные ручки внутри помещений и кнопки лифтов ТЦ и офисных зданий. На последнем месте поверхности в жилых домах.

14:04 Мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе — Курбан-байрам. Он знаменует собой окончание хаджа, паломничества к святыням в Мекке и ее окрестностях, и напоминает о жертвоприношении пророка Ибрахима. Из-за пандемии коронавируса праздничные молитвы в России, как и во всем мире, проходят онлайн.

14:03 Мексика поднялась в топ по числу летальных исходов от коронавируса. На первых местах остаются США и Бразилия. По информации ТАСС.

13:52 В Москве зафиксировали рекордный за месяц суточный прирост случаев коронавируса. 695 человек. Наибольший процент (48,5%) зараженных в возрасте от 18 до 45 лет.

13:50 Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России сообщила об отмене соревнований в Чайковском из-за угрозы распространения коронавируса. Летние этапы Гран-при в рамках российско-азиатского тура должны были пройти с 26 по 31 августа.

13:40 Общероссийское объединение пассажиров просит Росавиацию запретить "Аэрофлоту" продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто. "ПАО "Аэрофлот" осуществляет продажу билетов в данные государства. Это обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение, так как приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет. Авиакомпания не возвращает деньги, предлагая пассажирам обменять билет на ваучер на будущую поездку.", - следует из письма председателя объединения Ильи Зотова в адрес первого замминистра транспорта РФ, главы Росавиации Александра Нерадько.

13:34 Австрия снимает с 1 августа 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с 18 странами, включая Россию. Приезжающие будут обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и пробыть на карантине 10 дней.

13:27 Бразильский президент Жаир Болсонару во время прямой трансляции сообщил, что у него в легких была обнаружена грибковая инфекция. Болсонару провел 3 недели на самоизоляции после того, как 7 июля у него обнаружили коронавирус. Напоминаем, что вчера Мишель Болсонару, супруга президента, тоже заразилась коронавирусом.

13:22 Как минимум у каждого восьмого переболевшего COVID-19 через несколько недель проявились проблемы со слухом. Такие данные в издании American Journal of Otolaryngology обнародовали аудиологи из Университета Манчестера после проведенного исследования.

13:13 Президент Российской Федерации подписал изменения в Указ от 6 мая 2020 г. № 313 о поддержке медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь для для решения комиссии о назначении социальных выплат будет достаточно результатов компьютерной томографии, а не только лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19, как это было ранее. Кроме того, внесённые изменения устанавливают, что право на получение страховых выплат наступает со дня наступления страхового случая. Сообщает Минздрав России.

13:00 В Москве санкции за несоблюдение масочного и перчаточного режима начали вводить и против магазинов. Уже успели оштрафовать более 6 тысяч торговых точек на сумму более 300 миллионов рублей. По данным ТАСС.

12:56 Россияне воспринимают текущий кризис как экономический, а не как эпидемиологический, чем существенно отличаются от жителей стран Северной Америки, Западной Европы и Китая, говорится в исследовании EY Future Consumer Index. Опрос проводился в конце июня, в нем приняло участие более 14 000 человек в 19 странах мира. Оказалось, что россияне в меньшей степени боятся подхватить коронавирус, чем жители других стран.

11:52 Российская академия наук и Национальная академия наук США договорились о сотрудничестве по исследованиям, связанным с коронавирусом, сообщает ТАСС.

11:45 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал в своем Instagram, что заразился коронавирусом. На данный момент глава ЯНАО находится на домашней изоляции.

11:14 Телеведущая Регина Тодоренко в своем Instagram сообщила, что часть ее съемочной группы заболели коронавирусом. Здоровы оказались только сама ведущая и оператор.

11:04 Компания Apple в этом году планирует выпустить новые iPhone позже обычного сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Луку Маэстри. Новые модели могут появиться не в сентябре, а в октябре из-за пандемии коронавируса. Ранее у Apple случались задержки выпусков моделей X и XS в связи с техническими условиями. Также, издание Techcrunch со ссылкой на источники сообщало, что Apple начнет производить флагманский смартфон iPhone 11 в Индии.

10:30 За последние сутки в России выявлено 5482 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 8755, умерли 161. Новых случаев заражения в Москве - 695, в Петербурге - 159.

30 июля

22:00 По имеющейся информации, в мире было зарегистрировано 10 000 738 случаев выздоровления от COVID-19. РИА Новости сообщает об этом со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

21:36 Российский режиссер Александр Хант, автор "Витьки Чеснока", снял сюрреалистичную короткометражку «Карантин» о пандемии. Фильм режиссер опубликовал на своем ютьюб-канале «Журнал Главбух».

21:33 В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучили жизнеспособность коронавируса SARS-CoV-2. Как выяснили специалисты, почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. На сайте Роспотребнадзора сообщается, что кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и уничтожению коронавируса, в то время как в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность.

21:05 Новые вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди летом снизили бдительность. Об этом на брифинге 30 июля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Сообщает "Рамблер".

20:48 Вторую волну коронавируса в России следует ждать в начале учебного года. Об этом рассказали ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета. Эксперты считают, что в крупные города страны инфекцию могут занести иногородние студенты, которые вернутся с летних каникул. Число заболевших в Москве и Петербурге может вырасти на 20 процентов, при этом ученые подчеркивают, что вторая волна COVID-19 уже не будет такой массовой, как в марте.

20:41 Малоизученность вируса SARS-CoV-2 вызывает сложности при создании вакцины. Основной сложностью является то, что приходится работать с «живым» вирусом. Исследования возможны только в условиях, обеспечивающих наивысшую степень защиты. Об этом сегодня написал Telegram-канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

20:33 Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн умер от коронавируса. Кейн был кандидатом в президенты от республиканцев два раза: в 2000 и 2011 годах.

20:24 Группа ученых из Берлинского медицинского университета и Института молекулярной генетики Макса Планка (Германия) обнаружила, что у каждого третьего человека, не подвергавшегося предварительному воздействию SARS-CoV-2, тем не менее есть T-клетки, способные распознавать вирус. На данный момент неизвестно, какое влияние это окажет на человека при заражении COVID-19. Ученые надеются, что Т-клетки сыграют защитную роль для заразившегося, но результат может оказаться обратным. Сообщает Medical Xpress.

20:15 Коронавирус нового типа не может повреждать обонятельные нейроны, он действует лишь на вспомогательные клетки, которые задействованы в том, как мы воспринимаем запахи. Поэтому люди, которые перенесли COVID-19, не могут потерять обоняние навсегда, делают вывод генетики, чье исследование опубликовал научный журнал Science Advances.

19:56 Супруга президента Бразилии Мишель Болсонару заразилась коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

19:08 Ситуация с эпидемией коронавируса в России в целом стабилизировалась, но расслабляться рано. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, вице-премьером Татьяной Голиковой и другими чиновниками. При этом, по словам президента, в ряде регионов ситуация остается сложной.

18:58 Ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета во время совместного с компанией Signify исследования выявили эффективный метод инактивации коронавируса SARS-CoV-2. Выяснилось, что при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд, сообщают РИА Новости.

18:54 Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом. По его мнению, в случае всеобщего голосования по почте президентские выборы в 2020 году станут самыми неточными и сфальсифицированными в истории. Выборы в США должны пройти 3 ноября 2020 года.

18:28 Церемония вручения телевизионной премии «Эмми» впервые пройдет в онлайн-режиме. Трансляция состоится 20 сентября 2020 года.

18:08 Антитела к коронавирусу могут исчезать из организма человека, который переболел COVID-19, показало исследование группы международных ученых под руководством специалистов Национального центра эпидемиологии Испании. Также ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование с участием 65 коронавирусных пациентов. Выяснилось, что в течение 94 дней количество антител, нейтрализующих патоген, заметно уменьшилось, сообщает Forbes. Важно продолжать соблюдать меры безопасности.

17:52 Москва постепенно выходит из режима повышенной готовности. С 13 июля разрешены концерты в клубах без посадочных мест, а с 1 августа 2020 можно будет проводить концерты в залах, вместительностью до 3000 человек. При этом залы могут быть заполнены не более 50%. Мероприятия под открытым небом остаются недоступны. Такое решение мэр объясняет тем, что на открытом воздухе сложнее контролировать соблюдение социального дистанцирования. Подробнее о снятии ограничений в Москве Сергей Собянин написал в своем блоге.

17:17 Майкл Райан, директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения, констатировал, что в ВОЗ не знают точно, какое количество людей на планете должно переболеть COVID-19, чтобы выработался коллективный иммунитет. Также, Майкл Райан отметил, что пандемия не идет на убыль, а лишь усиливается. Сообщает ТАСС после брифинга, прошедшего в Женеве.

17:00 Москва вышла на нижний уровень суточного прироста заразившихся коронавирусом, дальнейшее снижение вряд ли будет, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.

10:35 За последние сутки в России выявлено 5509 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9322, умерли 129. Новых случаев заражения в Москве - 678, в Петербурге - 162.

19 июля

22:00 В Латвии за сутки зафиксировали три случая заражения коронавирусом.

21:40 В Великобритании за сутки 726 человек заболели COVID-19.

21:15 Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 73.

21:05 Президент США Дональд Трамп признал, что он совершает ошибки в оценке некоторых показателей пандемии коронавирусной инфекции.

20:53 Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось за сутки на 831 и составило к вечеру воскресенья 50 035 человек.

20:42 В Турции за сутки еще 924 человека заболели коронавирусом.

20:30 В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19.

20:13 Заведующая отделением детской хирургии городской клинической больницы №1 Челябинска Анна Белякова скончалась от COVID-19.

20:04 В Северной Осетии медики регулярно будут проводить обход населения. При этом глава региона Вячеслав Битаров поручил выработать механизм оценки пациентами работы участковых врачей.

19:55 В Северной Осетии с 21 июля снимут отдельные ограничения, введенные из-за коронавируса. По-прежнему запрещены массовые культурные мероприятия, работа кинотеатров и детских развлекательных центров.

19:43 Власти Бельгии решили не ужесточать пока карантинные меры на фоне роста случаев COVID-19.

19:32 Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 354.

19:21 В Ломбардии (северная область Италии) впервые с 22 февраля никто не умер от коронавируса.

19:13 Сокращение налога на заработную плату американцев должно быть в новом пакете мер Конгресса США по стимулированию экономики страны после пандемии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп

19:05 В Таджикистане за сутки 44 человека заболели COVID-19.

18:56 Число зараженных коронавирусом в Греции превысило четыре тысячи человек.

18:45 Марокко переходит с 20 июля к третьему этапу смягчения карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

18:34 Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до 15 августа.

18:20 Число умерших от COVID-19 в США превысило 140 тысяч человек.

18:08 Российские центры помощи женщинам заявили о вспышке домашнего насилия во время пандемии. Их данные сильно отличаются от статистики МВД, по которой преступлений в семейно-бытовой сфере стало меньше на 10,6%.

17:45 Число жертв коронавируса в Сербии превысило 470 человек.

17:36 Трамп назвал главного инфекциониста США Фаучи «отчасти паникером». Президент США в очередной раз объяснил рост случаев заражения коронавирусом тщательным подходом властей к тестированию населения.

17:27 В Украине десять сотрудников скорой помощи заболели COVID-19.

17:20 Во Франции с 20 июля штраф за отсутствие маски в общественных местах составит €135.

17:11 Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 21 тысяче.

16:56 Далай-лама XIV, находящийся с февраля на карантине, заявил о готовности возобновить учения для последователей буддизма в очном формате в конце этого года в Индии.

16:47 В Испании расследуют организацию футбольного матча между заболевшими COVID-19 и здоровыми. Подозреваемый через социальные сети агитировал присоединиться к участию в состязании, которое было намечено на 20 июля в Памплоне.

16:40 Министр иностранных дел Нигерии Джефри Онеяма сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.

16:34 Турция приостановила полеты в Иран на фоне вспышки коронавируса. Рейсы между странами не будут осуществляться с 19 июля и до дальнейшего уведомления.

16:26 Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч человек.

16:20 Всероссийский центр «Орленок» в первую после пандемии смену для детей из регионов принял 2 228 школьников.

16:12 Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 26 тысяч человек.

16:01 Правительство испанской Каталонии расширило требования не выходить из дома, если в этом нет необходимости, для граждан еще трех муниципалитетов в связи с резким ростом числа случаев COVID-19.

15:50 Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

15:43 В Киргизии за сутки выявили 1020 заболевших COVID-19.

15:34 Президент России Владимир Путин распорядился провести X Петербургский международный юридический форум 18-22 мая 2021 года.

15:26 СМИ сообщают о вспышке коронавируса у футболистов молодежки «Спартака». Заразились, по их данным, восемь спортсменов. База команды в Тарасовке, где тренировались игроки, в данный момент закрыта на дезинфекцию. С основным составом они не контактировали.

15:15 Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин из-за COVID-19. Они сопоставили ситуацию в Финляндии, где закрыли на карантин все учебные заведения, и Швеции, где им разрешили работать. И там, и там в начальных школах число заболевших было почти одинаковым.

15:04 Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 142 — до 66 095. Умерли еще четыре человека, всего скончались 499 пациентов.

14:47 Вооруженные силы Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для определения по запаху заразившихся коронавирусом людей. Как предполагается, новый метод должен позволить выявлять вирус у человека даже при бессимптомном течении заболевания.

14:32 Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург считает, что кроме людей из группы риска от коронавируса, в первую очередь, необходимо прививать учителей и тех, кто живет и работает в замкнутых коллективах.

14:15 Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 63,6 тысячи человек.

14:00 В Токио открылась первая после отмены ЧС из-за пандемии международная выставка живописи. Это коллекция работ Лондонской национальной галереи.

13:48 Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108.

13:39 Число зараженных коронавирусом в Румынии приблизилось к 37,5 тысячи.

13:30 В Иране за сутки умерли 209 пациентов с коронавирусом.

13:22 Вспышку COVID-19 зафиксировали в селе Рыбаковка Николаевской области на юге Украины — в одном из местных кафе. Заболели четыре человека, одного из них в субботу перевели в реанимацию.

13:15 Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о ходе испытаний российской вакцины от COVID-19. По его словам, все участники эксперимента — те, кого уже выписали, и те, кто еще находится под наблюдением врачей в стационаре — чувствуют себя хорошо.

13:07 Глава британского МИД Доминик Рааб утверждает, что спецслужбы России пытались похитить данные о вакцине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

12:58 Пациентов с COVID-19 не останется в федеральных стационарах Петербурга после 10 августа. С 27 июля оказание плановой и экстренной помощи возобновят Центр имени В.А. Алмазова, 442 военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии и Педиатрический Университет. С 3 августа пациентов в привычном режиме смогут принимать Клиническая больница им. Петра Великого медицинского университета имени И.И. Мечникова и Первый медицинский университет. Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова вернется к штатной работе с 10 августа.

12:47 Сборные России по спортивной гимнастике в полном составе возобновляют подготовку к сезону. В сборе на «Озере Круглом» примут участие все ведущие спортсмены страны.

12:40 В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом.

12:31 В Гонконге впервые выявили более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки. С 5 июля в городе вновь стал распространяться коронавирус после трех недель нулевого прироста.

12:20 Группа российских врачей 22 июля прибудет в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19.

12:12 Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян.

12:00 Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч человек.

11:54 В Грузии за сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом. Всего — 1028 заболевших за все время.

11:46 Более половины заболевших за сутки в Москве — люди от 18 до 45 лет (51,6%). 27,9% инфицированных — от 46 до 65 лет, 8,5% — от 66 до 79 лет, еще 3,7% — старше 80 лет. Среди новых пациентов 8,3% — дети.

11:35 Шесть аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторий из 13, которые весной временно прекратили свою деятельность из-за пандемии коронавируса, возобновили работу.

11:27 Субъекты России с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Москва, Московская область, Кабардино-Балкарская республика, Севастополь - 0,3%, 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область - 0,4%, 4. Калужская область, Липецкая область, республика Дагестан, Калининградская область - 0,5%, 5. Карачаево-Черкесская республика, республика Ингушетия, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Рязанская область, Курская область, Пензенская область, Тверская область, Еврейская АО, Чеченская республика, республика Татарстан - 0,6%.

11:18 Коэффициент распространения коронавируса в России держится на отметке 0,98. В Петербурге этот показатель 0,83. Параметр показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

11:10 Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии. При этом, согласно опросу, 23,9% жителей страны за проведение Игр летом следующего года.

11:00 Топ регионов по количеству выявленных случаев:

1. Москва — 233 545 выявлено случаев заражения (+591 за сутки), 170 539 выздоровели, 4 299 умерли.

2. Московская область — 61 743 (+171), 43 367, 1 058.

3. Санкт-Петербург — 29 346 (+202), 22 313, 1 781.

4. Нижегородская область — 21 623 (+218), 15 914, 336.

5. Свердловская область — 17 789 (+245), 11 786, 193.

6. Ханты-Мансийский АО — 13 978 (+237), 8 888, 103.

7. Иркутская область — 11 447 (+185), 6 160, 120.

8. Ростовская область — 11 419 (+103), 8 909, 183.

9. Красноярский край — 11 403 (+127), 8 529, 260.

10. Воронежская область — 10 065 (+105), 7 528, 77.

10:50 В Ленобласти с начала пандемии выявили 5 360 случаев заражения (+45 за сутки), выздоровели 4 355 человек (+8 за сутки), умерли 46 человек с начала пандемии.

10:47 В Петербурге за день выявили 202 случая заражения, всего — 29 346. Выздоровели 22 313 человек (+101 за сутки), умерли 1 781 человек (+26 за сутки).

10:45 За минувшие сутки в России выявили 6 109 случаев заражения, с начала пандемии — 771 546. Выздоровели 550 344 человека (+3 481 за сутки), умерли 12 342 человек (+95 за сутки).

10:44 Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом Ереван-Екатеринбург.

10:39 В Армении выявили 415 новых случаев заражения коронавирусом.

10:35 Вывозной рейс 19 июля доставит 37 россиян из Ташкента во Владивосток.

10:31 В Индии выявили 38,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

10:25 В Исаакиевском соборе Петербурга возобновились богослужения. Прихожанам при входе раздают средства индивидуальной защиты и проверяют температуру.

10:20 В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 273,7 тысяч человек. Всего в стране провели более 24,9 миллионов тестов на наличие инфекции.

10:15 Президент США Дональд Трамп объявил, что из-за пандемии коронавируса будет проводить телефонные предвыборные митинги вместо традиционных.

10:13 Новое масштабное исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что дети в возрасте от десяти лет распространяют коронавирус по крайней мере на одном уровне со взрослыми. Дети младше десяти лет вдвое реже заражают других.

10:10 Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

10:07 Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, достигнутые успехи необходимо закреплять вакцинацией населения. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

10:04 В Великобритании выделили шесть форм COVID-19. Как сообщает телеканал Sky News, они отличаются друг от друга симптомами. Это позволяет оценить риск развития серьезных осложнений.

10:00 Число людей, умерших в мире после заражения коронавирусом достигло 600 435. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

18 июля

21:48 ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев заражения коронавирусом в мире за сутки — 259 тысяч человек.

21:35 С 16 по 20 июля граждан России вывозят из стран Африки. Это сложный по логистике рейс, который позволит вернуться на родину десяткам россиян из Танзании, Либерии, Ганы, Камеруна, Уганды, Кении и других государств.

21:24 В Израиле выявили 1745 новых случаев коронавируса.

21:11 Авиакомпания British Airways, которая является крупнейшим оператором самолетов Boeing 747−400, объявила о выводе всех лайнеров этого класса из эксплуатации из-за «разрушительного влияния пандемии COVID-19 на авиакомпанию и на авиационный сектор».

20:51 Более восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса.

20:34 В Турции темпы прироста случаев заражения COVID-19 снизились до месячного минимума.

20:25 Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас призвал страны «Группы двадцати» (G20) обсудить возможность сокращения долговых обязательств беднейших стран для минимизации экономических последствий пандемии коронавируса.

20:12 Путевки для москвичей в летние детские лагеря других регионов из-за коронавируса, скорее всего, перенесут на 2021 год. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

20:01 В Екатеринбурге нашли организаторов массовой дискотеки под окнами правительства.

19:52 Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил появление сыпи у больных коронавирусом его воздействием на сосуды. Ранее испанские ученые рассказали, что в рамках исследования у 29% пациентов наблюдалась энантема в ротовой полости.

19:33 Меры «Группы 20» позволили не допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силаунов.

19:20 Глава минздрава Хабаровского края попросил митингующих из-за ареста губернатора Фургала разойтись из-за опасности коронавируса, «подумав о пожилых родителях».

19:12 Главы двух регионов Узбекистана — автономии Каракалпакстан на северо-западе и Сурхандарьинской области на юге — заразились коронавирусом.

19:00 Минздрав Италии фиксирует рост заражений коронавирусом. По данным мониторинга ведомства, сейчас ежедневное число заражений удвоилось по сравнению с концом июня.

18:51 Программа по благоустройству дворовых территорий в Москве в 2020 году будет выполнена максимум на 30% из-за приостановки работ на время режима самоизоляции.

18:40 Сергей Собянин: по сравнению с другими регионами Москва была одной из самых подготовленных к переводу обучения в онлайн-формат.

18:31 Мероприятия, посвященные Дню города, состоятся в Москве в обычные сроки в начале сентября, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

18:22 Рестораны и кафе в Калининградской области откроются с загрузкой 50%. В регионе с 20 июля также возобновят работу аттракционы в парках культуры и отдыха.

18:11 Псковская область перешла ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса. За неделю в регионе на 50% снизилось число новых случаев заражения.

17:57 В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 349.

17:32 В Молдавии выявили 300 новых случаев COVID-19.

17:23 В Екатеринбурге начали проверку из-за вечеринки у здания правительства города.

17:15 В Палестине выявили 532 новых случая COVID-19.

17:04 Генсек ООН инициировал «Новый глобальный договор» для более справедливого мироустройства. По ег словам, пробелы в в структурах управления и этических рамках обнажила пандемия.

16:55 Президент Казахстана раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19.

16:49 Пандемия коронавируса показала хрупкость мира и поставила человечество на колени, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

16:36 В Сербии число жертв коронавируса превысило 460 человек.

16:27 Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Саратовской области, общее число умерших в регионе возросло до 51.

16:10 В Омской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 50.

15:55 В Японии выявили 655 новых случаев COVID-19.

15:48 Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов прокомментировал исследование испанских ученых о том, что врачи находили у 29% пациентов с COVID-19 сильную сыпь на слизистой ротовой полости. Он отметил, что в оригинале статьи говорится о том, что лишь у части больных есть этот симптом. Ученый предположил, что он присущ не самому коронавирусу, а смешанной инфекции, например, энтеровирусу.

15:28 Коллективные молитвы, которые были прекращены из-за распространения коронавируса, возобновляются с субботы в мечетях Кабардино-Балкарии.

15:11 Узбекистан временно ввел запрет на экспорт фармацевтической продукции из-за роста числа заболевших COVID-19.

15:00 Футбольный клуб «Сочи», несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов».

14:53 Великобритания приостановит публикацию статистики по смертям от COVID-19. Такое решение было принято, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных.

14:44 В Москве с сегодняшнего дня открывается тематический парк развлечений «Остров мечты». Он заработал в конце февраля, но уже в марте его закрыли из-за коронавируса.

14:35 В Брянской области разрешили открыть лагеря и санатории, но наполняемость групп и отрядов не должна превышать 50%.

14:31 В Красноярском крае могут возобновить работу аквапарки и аттракционы на открытом воздухе. Кроме того, с жестким соблюдением санитарных требований откроются бассейны. Заработают библиотеки, но пока без читальных залов, разрешат начать индивидуальные занятия в учреждениях дополнительного образования детей и учебно-тренировочный процесс в спортивных школах.

14:20 Среди 35 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области есть 8-летний ребенок, общее число зараженных в регионе увеличилось до 5954 человек.

14:06 В Ингушетии число случаев коронавируса превысило 3,4 тысячи.

13:57 В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 65 782.

13:47 Очередная партия гуманитарной помощи из России в ближайшее время будет доставлена в Киргизию, где в последнее время наблюдается резкий рост количества заразившихся коронавирусом.

13:36 В Румынии число случаев COVID-19 достигло 36 691.

13:27 Около 530 бассейнов и 20 аквапарков могут с субботы возобновить работу на Кубани после снятия ограничений из-за коронавируса.

13:20 Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 270 тысяч.

13:09 В Австралии оштрафовали компанию за рекламу «способной защитить от COVID-19» одежды.

12:59 «Столичный цех деятелей культуры» обратился к председателю Мосгордумы с просьбой о выделении дополнительных средств в третьем квартале для компенсации недополученных доходов.

12:50 В Австралии до конца августа приостановят работу парламента из-за COVID-19.

12:40 Около 300 пациентов продолжают лечиться в больнице в поселке Коммунарка в Москве. Медучреждение работает с пациентами с коронавирусом.

12:32 Городская многопрофильная больница №2 в Петербурге с конца июля вернется к плановой работе и будет принимать пациентов без коронавирусной инфекции.

12:10 На Ямале зарегистрировали четыре новых очага заражения коронавирусом. Их зафиксировали среди вахтовых и производственных работников в поселке Харп, а также на двух месторождениях в Пуровском районе и Салехарде.

12:04 Коронавирус выявлен за сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 — 167. Ранее власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа.

11:53 В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 113.

11:41 В «Лаборатории Касперского» заявили, что регулярно фиксируют кибератаки на компьютеры в медучреждениях. В случае атак на суперкомпьютеры в Европе, включая используемые в исследованиях COVID-19, фиксировалось подключение майнеров криптовалюты.

11:33 Ученые из КНДР разрабатывают собственную вакцину от коронавируса. Об этом сообщают СМИ.

11:25 Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что осенью россиян ждет обычный подъем заболеваемости, в том числе и вторая волна коронавируса. По его словам, она будет слабее первой, так как у многих сформировался иммунитет.

11:17 Субъекты с наименьшими темпами прироста коронавируа за сутки: 1. Чукотский АО - 0%, 2. Москва - 0,2%, 3. Московская область, Кабардино-Балкарская республика - 0,3%, 4. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область - 0,4%, 5. Калужская область, Псковская область, Курская область - 0,5%.

11:09 Количество новых заболевших COVID-19 в Москве последний месяц уменьшается в среднем на 15% каждую неделю.

10:57 Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса: у 29% наблюдаемых пациентов обнаружили энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке. Этот симптом появлялся за два дня до остальных.

10:45 Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98. В Петербурге он 0,86. Параметр показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

10:43 Топ регионов по количеству выявленных случаев:

1. Москва — 232 376 выявлено случаев заражения (+575 за сутки), 169 637 выздоровели, 4 271 умерли.

2. Московская область — 61 399 (+166), 42 721, 1 043.

3. Санкт-Петербург — 28 906 (+244), 22 051, 1 728.

4. Нижегородская область — 21 200 (+216), 15 532, 325.

5. Свердловская область — 17 285 (+301), 11 273, 188.

6. Ханты-Мансийский АО — 13 494 (+249), 8 164, 97.

7. Ростовская область — 11 214 (+97), 8 745, 178.

8. Красноярский край — 11 149 (+129), 8 083, 256.

9. Иркутская область — 11 074 (+193), 5 912, 115.

10. Воронежская область — 9 852 (+109), 7 283, 75.

10:35 В Ленобласти с начала пандемии выявили 5 269 случаев заражения (+45 за сутки), выздоровели 4 329 человек (+23 за сутки), умерли 46 человек (+4 за сутки).

10:33 В Петербурге за день выявили 244 случая заражения, всего — 28 906. Выздоровели 22 051 человек (+156 за сутки), умерли 1 728 человек (+30 за сутки).

10:30 За минувшие сутки в России выявили 6 234 случая заражения, с начала пандемии —765 437. Выздоровели 546 863 человека (+7 490 за сутки), умерли 12 247 человек (+124 за сутки).

10:25 Жители городов-миллионников стали реже надевать маски и перчатки в общественных местах, следует из данных агентства маркетинговых исследований. При этом перчатки, помимо масок, чаще надевают москвичи.

10:20 В Испании и Нидерландах на фермах убили более миллиона норок из-за заражения коронавирусом. При этом доказательств, что COVD-19 мог передаться от них людям нет. Об этом пишут СМИ.

10:15 В России под наблюдением из-за коронавируса остается 273,8 тысяч человек.

10:12 Самолет Роскосмоса доставит сводный отряд медиков Федерального медико-биологического агентства на космодром Восточный в для борьбы с распространением коронавируса.

10:10 Работа по разработке вакцины от коронавируса в России идет успешно и может быть завершена раньше, чем в других странах. Такое мнение высказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

10:07 Заболеваемость коронавирусом в Байконуре, по прогнозу Федерального медико-биологического агентства, должна пойти на спад через 2-3 недели.

10:00 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

17 июля

21:52 В июне этого года количество безработных в России выросло до 4,6 млн человек. Это максимальный показатель за 8 лет.

21:38 В ВОЗ заявили, что Бразилия вышла на плато по коронавирусу и теперь находится в середине вспышки.

21:14 Сергей Собянин считает, что экономика Москвы выйдет на нормальный уровень в течение полугода, если не произойдет ничего радикального.

20:59 Цукерберг раскритиковал власти США за их низкую эффективность в борьбе с пандемией.

20:45 В ВОЗ заявили, что передача коронавируса фекально-оральным путем пока не подтверждена

20:22 Загрузка отелей и гостиниц Сочи после возобновления работы достигла 90%.

20:14 Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим в стране до 31 августа.

20:03 ООН требуется 10 млрд 300 млн долларов на борьбу с последствиями коронавируса в беднейших странах. В ООН считают, что 130 млн человек к концу 2020 года могут оказаться на пороге голода, считают представители организации.

19:48 Более 80 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

19:32 Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев в пятницу во время визита в Петербург заявил, что Петербург готов к любому развитию эпидемиологической ситуации. Также он отметил, что петербургский опыт развертывания в кратчайшие сроки 1000-коечного госпиталя является уникальным.

19:15 Среднее количество ежедневных заражений коронавирусом в Бельгии стало регулярно превышать цифру 100. Эксперты отмечают, что с 7 по 13 июля в стране отмечен рост инфицирований на 32% и это грозит второй волной пандемии.

19:04 На здании больницы в Хабаровске появился огромный плакат с надписью: «Я/МЫ ПРОСИМ ТИШИНЫ», подписанный врачами и пациентами больницы №2. Это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом в регионе после митингов. Кроме этого баннера, на улицах города появились и другие, с аналогичными призывами, но не такие крупные. Плакаты встречаются по маршруту, которым всю минувшую неделю ходили участники несанкционированных митингов.

18:50 За период весеннего призыва в Алтайском крае подтверждено менее двух десятков случаев заражения коронавирусом среди 2,5 тысяч призывников.

18:33 Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом. Ожидается, что режим действия новых мер продлится две недели. Среди объявленных мер ограничение количества посетителей в барах и ресторанах, а также закрытие ночных клубов, спортзалов и объектов культуры.

18:20 Израильские заведения общественного питания выступили против решения правительства страны закрыть их для посетителей на выходные и заявили, что не намерены ему подчиняться.

18:13 Результаты исследований, проведенных британским Центром доказательной медицины, указывают на то, что данные по летальным исходам вследствие заражений COVID-19 переоценены. В частности, отмечается, что в список скончавшихся от последствий заражения коронавирусом занесены имена людей, которые переболели задолго до смерти. Авторы исследования пишут, что пациент с положительным результатом (на коронавирус), но успешно выздоровевший и выписанный, все равно в случае смерти заносится в список скончавшихся от COVID-19, даже если у него был сердечный приступ или если он погиб в результате ДТП три месяца спустя.

17:55 Клинические испытания вакцины «Вектора» могут начаться через 2-3 недели.

17:37 Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дополнительной мере социальной поддержки для доноров антиковидной патогенредуцированной плазмы. Доноры получат до пяти тысяч рублей.

17:24 В Петербурге за последние сутки тест на коронавирус прошли ещё 17 019 человек.

17:11 Власти Петербурга все-таки выплатят деньги семье старшего врача Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимира Маньковича, который скончался после того как заразился коронавирусом. Ранее Смольный заявлял, что Манькович заразился не на работе.

16:57 Губернатор ХМАО заявила, что ситуация в регионе позволяет перейти к снятию ограничений. Это был последний регион в России, который ещё не приступил к снятию ограничений по коронавирусу.

16:50 Власти Ростовской области снимут ограничения на работу музеев с 20 июля.

16:33 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей странны не пренебрегать вакцинацией, в частности, против гриппа и пневмококковой инфекции. Вакцинация от гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции,

16:21 За неделю коронавирусом заразились 1,6 млн человек в мире. Это максимум с начала пандемии. География коронавируса меняется: эпицентрами остаются Америка и Азия, но ситуация ухудшается и на юге Африки, и в Восточной и Южной Европе. Власти некоторых европейских стран уже заявляют о второй волне коронавируса и возвращают ограничительные меры, а кое-где и карантин.

16:14 Настоятель подворья в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище в Новосибирской епархии протоиерей Андрей Федоров умер от коронавируса.

16:03 В Самарской области откроют загородные оздоровительные детские лагеря с 19 июля.

15:50 Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

15:37 Три церкви в Калифорнии подали в суд на губернатора штата Гэвина Ньюсома в связи с запретом на пение в храмах из-за распространения коронавирус.

15:25 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу выразил надежду, что страна сможет полностью оправиться от эпидемии коронавируса к Рождеству этого года.

15:13 Власти порекомендовали жителям Барселоны не выходить на улицу без крайней необходимости из-за вспышки коронавируса.

15:00 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на обвинения Лондона о том, что российские хакеры заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам по вакцине, Москва сама сталкивается с подобными киберпреступлениями.

14:49 Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что испытания вакцины против коронавируса в России дают хорошие результаты. Он отметил, что первый препарат зарегистрируют в августе.

14:41 Грузия со 2 августа восстановит регулярное авиасообщение.

14:35 Белый дом объявил 18 штатов красной зоной по коронавирусу.

14:27 Британские стадионы начнут пускать болельщиков с октября.

14:20 Собянин: Власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы.

14:11 Сергей Собянин заявил, что в Москве уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Он отметил, что коллективный иммунитет к коронавирусу есть примерно у 60% населения.

13:59 Британские власти приняли решение о выделении дополнительно на нужды системы здравоохранения £3 млрд ($3,7 млрд) с целью подготовиться «ко второй возможной волне коронавируса».

13:48 Тува получит из резервного фонда правительства РФ 160,5 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.

13:40 Предполагаемые попытки похитить информацию о разработке Великобританией вакцины от коронавируса, которые Лондон «с высокой вероятностью» приписывает Москве, не нанесли ущерб безопасности Соединенного Королевства.

13:28 Хабаровские санврачи рекомендуют вернуть ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. За последние сутки в регионе выявили 119 случаев заражения, с начала пандемии — 5 873. Выздоровели — 3 050, умерли — 46.

13:17 Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 2 млн. Число случаев заражения в стране за сутки увеличилось на 45 403.

13:05 Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что возобновление внутреннего авиационного сообщения состоится 21 июля.

12:57 В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн.

12:46 В китайском городе Урумчи отменили почти 90% рейсов после выявления случая коронавируса. Инфекция была выявлена у 24-летней жительницы города, при обследовании контактировавших с ней лиц было выявлено три бессимптомных носителя.

12:33 За последние сутки в мире выявили 249 764 случая заражения, общее количество достигло 13 805 296.

12:21 В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии.

12:08 NYT: в США за сутки коронавирусом заразились рекордные 75 тыс. человек.

11:59 Правительство Израиля приняло решение закрыть с 17:00 17 июля спортивные залы и фитнес-центры, а также разрешило работу ресторанов только с доставкой или на вынос.

11:47 Налоговая служба выплатит тюменским предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) субсидии на проведение дезинфекции от коронавируса. Предприятие получит 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.

11:35 В Бурятии решили не открывать этим летом оздоровительные лагеря из-за пандемии.

11:22 Коэффициент распространения коронавируса в России остался в пятницу на уровне предыдущего дня и составил 0,97. В Москве этот показатель опустился на 0,07 до отметки 0,88. В Петербурге он составляет 0,89.

11:09 Глава Минздрава Михаил Муращко заявил, что организация помощи в борьбе с пандемией в Свердловской области требует доработки. Он отметил, что в целом в регионе помощь организована в соответствии с порядками, но по результатам и по статистике данных есть вопросы, требующие доработки, донастройки по организации медицинской помощи, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе.

10:58 Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров ЕС проявить политическое мужество и согласовать бюджет на 2021-2027 годы и фонд восстановления экономики ЕС после пандемии на саммите в Брюсселе.

Внеплановый саммит глав государств и правительств ЕС посвящен переговорам по семилетнему бюджетному плану ЕС в €1,074 трлн и Фонду восстановления экономики после пандемии в €750 млрд. Планы восстановления ЕС, подготовленные Еврокомиссией, предусматривают приоритетные госдотации «зеленым и цифровым отраслям экономики ЕС, остальное будут финансировать по остаточному принципу.

10:47 Топ регионов по количеству выявленных случаев:

1. Москва — 232 376 выявлено случаев заражения (+575 за сутки), 169 637 выздоровели, 4 271 умерли.

2. Московская область — 61 399 (+166), 42 721, 1 043.

3. Санкт-Петербург — 28 906 (+244), 22 051, 1 728.

4. Нижегородская область — 21 200 (+216), 15 532, 325.

5. Свердловская область — 17 285 (+301), 11 273, 188.

6 Ханты-Мансийский АО — 13 494 (+249), 8 164, 97.

7. Ростовская область — 11 214 (+97), 8 745, 178.

8. Красноярский край — 11 149 (+129), 8 083, 256.

9. Иркутская область — 11 074 (+193) 5 912, 115.

10. Воронежская область — 9 852 (+109), 7 283, 75.

10:43 В Ленинградской области с начала пандемии выяили 5 269 (+45 за сутки), выздоровели 4 329 человек (+23 за сутки), умерли 46 пациентов с коронавирусом (+4 за сутки).

10:38 В Петербурге за последние сутки выявили 244 случая заражения, с начала пандемии — 28 906. Выздоровели 22 051 человек (+156 за сутки), умерли 1 728 человек (+30 за сутки).

10:35 За последние сутки в России выявили 6 406 случаев заражения, всего — 759 203. Выздоровело 539 373 человека (+7 681 за сутки), умерло 12 123 человека (+186 за сутки).

16 июля

21:57 В Воронежской области разрешили возобновить работу кафе, ресторанов, музеев и библиотек.

21:40 Власти США продлили закрытие границ с Мексикой и Канадой до 20 августа.

21:25 Основным зарубежным покупа10:50 Топ регионов по количеству выявленных случаев:

1. Москва — 232 376 выявленных случаев (+575 за сутки), 169 637 выздоровели 4 271 умерли.телем аппаратов ИВЛ «Авента-М является Узбекистан, говорится в отчете за 2019 год компании-производителя этих приборов, Уральского приборостроительного завода. Ранее сообщалось, что эти аппараты поставляются не только в российские больницы, но и идут на экспорт.

Напомним, что в Москве и Петербурге 9 и 12 мая в больницах произошли пожары, из-за которых погибли шесть человек — пятеро в Петербурге и один человек в столице. Аппараты поставил Концерн Радиоэлектронные технологии — дочка Ростеха и единственная компания, которая может торговать аппаратами ИВЛ. Их произвели на «Уральском приборостроительном заводе», СКР проводит на предприятии проверку. Эти же аппараты отправлялись в США и Италию как гуманитарные грузы, обе страны приостановили их использование до выяснения обстоятельств. Кроме того, Росздравнадзор приостановил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля, а также часть городов России отказалась от их использования.

21:13 В Карелии с 16 июля снова можно посещать природный парк «Валаамский архипелаг» в составе организованных туристических и паломнических групп.

21:00 В Москве к концу 2020 года в торговых центрах могут опустеть до 8-10% торговых площадей, прогнозируют аналитики компании JLL.

20:47 Специалисты ОАЭ и КНР первыми в мире перешли к третьей — финальной — стадии испытаний вакцины от коронавируса.

20:35 НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге начнет испытывать вакцину от коронавируса на добровольцах в 2021 году, сообщил исполняющий обязанности директора учреждения Дмитрий Лиознов; в свою очередь, замдиректора НИИ Дарья Даниленко предположила, что вакцины против COVID-19 могут быть эффективными в течение многих лет.

20:13 В кировском оздоровительном лагере 35 детей заразились коронавирусом.

19:58 Корпорация California Resources, крупнейшая нефтекомпания штата сообщила, что подала заявление о банкротстве, чтобы провести запланированную реструктуризацию долга, в основном, связанного с отделением от Occidental Petroleum Corp.

19:45 Директора Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что данные по российской вакцине от коронавируса и ее испытаниям надежно защищены.

19:31 Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детском фонде ООН в среду выразили обеспокоенность в связи со снижением уровня вакцинации детей из-за перебоев с доставками препаратов, вызванных пандемией коронавируса. По мнению специалистов, такое сокращение ставит под угрозу тяжело завоеванный прогресс в распространении широкого диапазона вакцин для еще большего количества детей и подростков.

19:19 В Роспотребнадзоре прокомментировали мнение известного швейцарского биолога Беды Штадлера. Он утверждает, что у человечества с самого начала был иммунитет к коронавирусу, меры против коронавируса были избыточными, а большая часть новых случаев — это реакция тестов на «вирусный мусор», а не на настоящий вирус.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцов считает, что высокая частота тяжелых форм, осложнений, огромное число заболевших среди медицинского персонала подтверждает отсутствие у большинства населения иммунитета. Безусловно, иммунный ответ, выработанный после контакта со сходным вирусом-предшественником SARS, может работать против нового варианта, снижая степень, тяжесть и распространенность поражений. Однако нет гарантии, что это действие обеспечит защиту при большом количестве вируса.

19:04 Столичные власти публикуют все данные по ситуации с коронавирусом в городе, ничего не скрывая, заявил мэр Сергей Собянин. Он также отверг возможность сокрытия властями Москвы реальных данных по коронавирусу.

18:52 Резкий рост заразившихся коронавирусом в Курганской области связан с отменой ограничений въезда для жителей других регионов и локальными вспышками на предприятиях региона.

18:40 На Украине фонд, предназначенный для борьбы с COVID-19, практически исчерпан, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Он подчеркнул, что деньги на проведение местных выборов в размере 1,3 млрд гривен (около $48 млн), направленные парламентом 13 июля, также выделили из коронавирусного фонда. Ранее украинские СМИ сообщали, что лишь 15% средств фонда были выделены на медицину в сумме около 3,2 млрд гривен (около $118 млн).

18:27 Власти Архангельской области планируют ужесточение масочного режима в Архангельске в связи с ростом заболеваемости.

18:16 Настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Тамбове протоиерей Иоанн Кубинец умер от коронавируса

18:04 Власти Республики Карелия отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, прибывающих в регион из-за рубежа, которая ввели ранее в связи с угрозой распространения коронавируса.

17:50 Узбекистан из-за пандемии коронавируса полностью прекратил экспорт газа в Россию, а в Китай — снизил в три раза

17:37 Свердловские власти в ближайшее время развернут в регионе дополнительно 600 койкомест для выздоравливающих после COVID-19 пациентов.

17:22 Массовое заражение коронавирусом произошло в Республике Бурятия на съемках клипа, тестирование подтвердило инфицирование восьми человек.

17:08 РЖД с 20 июля возобновляет курсирование поездов «Невский экспресс» между Петербургом и Москвой.

16:59 Пушкинская горбольница №38 им. Н.А. Семашко первой в Петербурге будет перепрофилирована из больницы для коронавирусных больных обратно в многопрофильный стационар. Она начнёт работу в штатном режиме с 27 июля.

16:45 Британия утверждает, что связанные с российской разведкой хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины от коронавируса в США, Канаде и Великобритании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не располагает информацией о том, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Британии.

16:32 Совет ЕС исключил Сербию и Черногорию из списка безопасных с точки зрения коронавируса стран, с которыми будут открыты границы

16:20 Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын стал реже появляться на публике из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.

16:06 Вторая волна распространения COVID-19 может привести к дополнительным осложнениям экономического кризиса, несмотря на постепенное восстановление мировой экономики.

15:55 В Аргентине выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки. В стране за сутки зафиксировали 4 250 случаев инфицирования.

15:47 Василий Лановой предложил провести шествие «Бессмертного полка» в следующем году 9 мая..

15:35 Акцию «Бессмертный полк» 26 июля отменили. Ее проведут после нормализации эпидемиологической обстановки.

15:18 В команде «Сочи» у девяти человек выявлен коронавирус, матч с «Тамбовом» не состоится.

15:02 Мэр Норильска заявил, что город не справляется с ростом числа зараженных коронавирусом и ему нужна помощь региональных властей. Краевой минздрав ответил, что хотя в последние 2 недели заболеваемость в Норильске растет, ситуация не критическая.

14:50 Авиарейсы из Иркутска на Ольхон возобновляются с 17 июля.

14:41 По меньшей мере у 17 членов экипажа российского рыболовецкого судна Regul, находящегося в порту южнокорейского Пусана, выявлен коронавирус. Всего на борту находятся 29 человек.

14:30 По оценкам, в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов, что касается мая, то снижение составило 10,9 процента.

14:18 Тест на коронавирус в России проводят 800 лабораторий.

14:09 В Петербурге за последние сутки тест на коронавирус прошли ещё 14 581 человек.

13:55 В Петербурге во время пандемии число курьерских доставок выросло в 25 раз.

13:47 НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге начинает испытания трех вакцин зарубежного производства от нового коронавируса с участием добровольцев.

13:40 Генеральный секретарь ШОС считает, что пандемия привела к появлению угрозы биотерроризма в мире.

13:18 Полная вакцинация россиян от коронавируса может завершиться в начале следующего года, произведено будет 30 миллионов доз вакцин.

13:09 Аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешат работать в Краснодарском крае с 18 июля.

13:00 Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса института Гамалеи будет завершена 3 августа, третья будет проходить и за рубежом.

12:38 Разрешение на амбулаторное применение «Авифавира» может быть получено в июле, после он может появиться в аптеках по рецепту.

12:30 РФПИ обсуждает возможность производства российской вакцины от коронавируса в Саудовской Аравии. Третья фаза испытаний российской вакцины Института Гамалеи тоже может пройти в Саудовской Аравии.

12:22 Власти Хабаровска могут вернуть ограничения по коронавирусу из-за того, что больницы города заполнены на 90%. В Хабаровском крае за минувшие сутки зафиксировали 117 случаев заражения, всего — 5 574. Из них выздоровели 2 929.

12:15 Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

12:05 Австралия, почти поборовшая эпидемию, фиксирует новую вспышку. С конца июня там стабильно регистрируют больше 100 случаев заражения в сутки. Штат Квинсленд ввел для нарушителей карантина полугодовые тюремные сроки. В штат Виктория для помощи в борьбе с вирусом введены военные.

11:58 Москва обновила новый минимум: число новых зараженных самое низкое с 4 апреля — в столице выявили 531 случай заражения.

11:50 ВВП Китая на фоне пандемии коронавируса в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%, сообщило статбюро КНР.

11:37 Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в Москве удастся избежать введения повторных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

11:20 Общественные и некоммерческие организации со всей России обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разъяснить постановление ведомства, которое продлевает режим изоляции для сиротских учреждений до 2021 года. Эксперты убеждены, что такие меры нанесут непоправимый вред детям-сиротам и лишат их шанса на семейное устройство.

11:07 В Москве за прошлые сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.

10:55 У президента Бразилии Жаира Болсонару снова положительный результат теста на коронавирус.

10:47 Топ регионов по количеству выявленных случаев:

1. Москва — 231 801 выявлено случаев заражения (+531 за сутки), 168 955 излечились, 4 258 умерли.

2. Московская область — 61 233 (+174), 42 372, 1 033.

3. Санкт-Петербург — 28 662 (+256), 21 895, 1 698.

4. Нижегородская область — 20 984 (+221), 15 320, 318.

5. Свердловская область — 16 984 (+349), 10 937, 179.

6. Ханты-Мансийский АО — 13 245 (+252), 7 831, 96.

7. Ростовская область — 11 117 (+98), 8 619, 173.

8. Красноярский край — 11 020 (+131), 7 710, 251.

9. Иркутская область — 10 881 (+196), 5 625, 109.

10 Воронежская область — 9 743 (+112), 7 014, 71.

10:40 В Ленобласти с начала пандемии выявили 5 224 случая заражения (+47 за сутки), выздоровело 4 306 человек (+17 за сутки), умерли 42 человека.

10:35 В Петербурге за день выявили 256 случаев заражения, всего — 28 662. Выздоровели 21 895 человек (+149 за сутки), умерли 1 698 человек (+22 за сутки).

10:31 За минувшие сутки в России выявили 6 428 случаев заражения, с начала пандемии — 752 797. Выздоровели 531 692 человека (+8 443 за сутки), умерли 11 937 человек (+167 за сутки).

15 июля

21:50 Власти Алтайского края решили не открывать детские лагеря летом 2020 года.

21:35 Власти Ульяновской области продлили ограничения из-за пандемии до 1 августа.

21:12 По меньшей мере 449 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Японии за минувшие сутки, это стало максимальным показателем с конца апреля.

20:57 Храм Саграда Фамилия в Барселоне откроется 25 июля.

20:40 Минпромторг РФ предлагает из-за пандемии продлить до конца 2020 года сроки вывоза иностранными гражданами товаров, по которым они могут получить компенсацию НДС по системе tax free.

20:29 В России пустили в оборот новый препарат от коронавируса — «Коронавир».

20:17 Торговые комплексы «Мега» в Ленобласти могут открыться уже 27 июля.

20:09 Израиль на полных парах идет ко второму тотальному локдауну вследствие быстрого распространения COVID-19, предупредил в среду министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

19:56 Суд Хостинского района Сочи отказал в принудительной госпитализации женщины с коронавирусом. Больная в настоящее время находится вместе со своей семьей детьми и мужем.

19:47 Петербургские предприниматели, которые владеют сдаваемыми в аренду коммерческими площадями, смогут получить скидку по налогу на имущество. Для этого владельцам ТЦ необходимо будет снизить платежи для арендаторов.

19:40 Белоруссия отменила требование о двухнедельной изоляции для людей, прибывших из России

19:31 Министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил сограждан о возможности введения полного или частичного карантина в стране, чтобы сдержать новую вспышку коронавируса

19:25 Число свободных коек в перепрофилированных под COVID-19 стационарах Петербурга превысило 4,5 тысячи. Это почти 38% от общего числа мест для пациентов с коронавирусом. В мае свободных коек было лишь около 1 200 — 11% от общего числа, в июне — 2 460.

19:13 Большинство штрафов, выписанных в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Москве в рамках работы приложения «Социальный мониторинг», отменены

19:00 Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, и сейчас наблюдается улучшение ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

18:52 Томские власти признали нехватку кадров в скорой помощи в условиях пандемии. При этом, вице-губернатор региона Иван Деев заявил, что проблема уже решается: «Мы разговаривали с главврачом "скорой помощи", он забрал к себе на работу весь выпуск базового медицинского колледжа».

18:45 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за пациентами, которые перенесли коронавирусную инфекцию, нужно установить длительное наблюдение в диспансерном режиме, включая медобследования.

18:38 Сотрудники полиции сегодня раздавали защитные маски митингующим на площади имени Ленина в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

18:27 Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов сообщил о двух новых случаев заражения коронавирусом в клубе. Несмотря на это, ближайший матч с «Динамо» состоится.

18:19 По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Хабаровский регион — единственный в России, где последние десять недель увеличивается заболеваемость. Десять недель назад в регионе было 267 выявленных случаев, за последнюю неделю их зафиксировано уже 706. Масштаб тестирования в крае не увеличивался и всё это время составляет менее 1,5 тысячи в сутки.

18:11 Одна из главных мировых достопримечательностей — Эйфелева башня — полностью открылась для посещений.

18:04 Добровольцы, участвовавшие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, получат по 100 тысяч рублей.

17:34 Китайские власти выявили за минувшие сутки шесть случаев заражения коронавирусом и еще четыре бессимптомных носителя инфекции.

17:26 В апреле—июне ВВП России сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,5–10%, подсчитали в Центробанке. Нижнюю точку спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, экономика России прошла в мае 2020 года. В июне ситуация в экономике начала улучшаться, однако компенсировать потери апреля—мая не удалось.

17:18 Роспотребнадзор сохраняет 14-дневный режим самоизоляции по прибытию в Россию для граждан, которые прилетели в страну вывозными рейсами.

17:05 Число умерших от коронавируса в США при сохранении нынешних тенденций к 1 ноября может достичь 224 тысяч человек.

17:00 Россияне за последние сутки стали в 4 раза чаще искать авиабилеты в Турцию

16:51 Два моногоспиталя, предназначенные для больных COVID-19, ввели в эксплуатацию в Тюменской области.

16:47 Около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно. Об этом говорят результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2, которое было проведено учеными Европейского университета совместно с клиниками «Скандинавия», лабораторией Genetico и «Полиметалл».

16:40 В США за сутки выявили 67,4 тысячи случаев заражения. В Калифорнии — 12,9 тысяч, во Флориде — 9,2 тысячи, в Техасе 9,8 тысяч.

16:33 В Бурятии около 20 человек заразились коронавирусом после празднования свадьбы. Всего гостями мероприятия были 35 человек.

16:25 В ВОЗ не ожидают, что вакцина против коронавируса будет найдена в ближайшее время.

16:16 Ограничения на торговлю непродовольственными товарами в помещениях площадью до 800 квадратных метров сняли в Приморье.

16:03 В Филадельфии запретили проводить массовые мероприятия до февраля 2021 года.

15:55 Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении зараженные коронавирусом.

15:49 Татарстан открывает кафе, рестораны и торговые центры.

15:41 Россия полностью отказалась от закупки «антиковидной» продукции за рубежом, заявил глава Минпромторга.

15:33 Голикова: в России выделено более 100 штаммов коронавируса.

15:22 Глава Минздрава России заявил, что клинические испытания одной из вакцин от коронавируса планируется завершить в течение двух недель.

15:14 В Казахстане опровергли информацию о заражённых коронавирусом медицинских масках из Китая.

15:03 Роспотребнадзор: популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26%.

14:50 Коэффициент распространения коронавируса в России в среду опустился ниже единицы, до 0,98, после того, как в течение предыдущих четырех дней находился на уровне 1 и немного превышал его. В столице этот показатель снизился за сутки на 0,04, до 1,04. В Петербурге он составляет 0,95.

14:38 Парижский Disneyland сегодня открылся для посетителей после перерыва.

14:30 Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что снятие ограничений не привело к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице, а число госпитализируемых сократилось за две недели на 30%.

14:23 Новость турецких СМИ оказалась преждевременной. Сегодня открывается не авиасообщение с Турцией, а только переговоры о нем.

14:15 Летние лагеря в Брянской области начнут работать с 18 июля.

14:07 Представители 30 крупнейших торговых центров Петербурга направили коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии по снятию ограничений на их работу.

13:53 Заражение коронавирусом зафиксировано у 50 вахтовиков, работающих на газоконденсатном Мыльджинском месторождении в Каргасокском районе Томской области.

13:45 За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15676 человек.

13:37 Свыше ста иностранных туристов прибыли на Мальдивы на первом с 27 марта коммерческом пассажирском рейсе.

13:19 Кузбасские театры и концертные площадки возобновят работу с 20 августа.

13:10 Минтранс РФ пока не уведомлял российские авиакомпании о возобновлении авиасообщения между РФ и Турцией с 15 июля.

12:59 Россия и Турция договорились возобновить полеты, но точной даты пока нет.

12:51 «Ведомости»: Всероссийскую акцию «Бессмертный полк» могут перенести на 2 или 3 сентября.

12:44 Представитель Сеченовского университета заявил, что налаживание производства вакцины от коронавируса может занять несколько месяцев

12:36 Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, расположенного в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус.

12:25 Первая группа добровольцев выписана после успешных испытаний вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко.

12:19 Российским семьям с детьми перечислено на фоне коронавируса более полутриллиона рублей, или 99% выделенных на поддержку средств.

12:13 С сегодняшнего дня Россия и Турция возобновляют авиасообщение.

12:06 Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ. Все добровольцы выработали антитела против вируса на ранней стадии исследования. Среди побочных эффектов были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц.

11:53 Все жители Москвы с 16 июля смогут сдать бесплатный ПЦР-тест на наличие коронавируса.

11:41 Граждане России смогут въехать в Хорватию, согласно обновленным правилам в связи с пандемией, при наличии ранее полученной шенгенской или национальной визы. Новых туристических виз хорваты пока не выдают.

11:32 Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в Иране началась вторая волна.

11:20 Глава Минздрава Украины сообщил, что карантин в стране планируют продлить на месяц.

11:12 В Техасе за сутки выявили 10 745 случаев заражения коронавирусом. Это второй по численности штат, всех зараженных там — 275 тысяч.

10:58 Топ регионов по количеству выявленных случаев:

1. Москва — 231 270 выявлено случаев (+628 за сутки), 167 810 излечились, 4 234 умерли.

2. Московская область — 61 059 (+173), 42 013, 1 022.

3. Санкт-Петербург — 28 406 (+264), 21 746, 1 676.

4. Нижегородская область — 20 763 (+229), 15 022, 312.

5. Свердловская область — 16 635 (+263), 10 614, 175.

6. Ханты-Мансийский АО — 12 993 (+251), 7 530, 96.

7. Ростовская область — 11 019 (+97), 8 451, 172.

8. Красноярский край — 10 889 (+133), 7 407, 235.

9. Иркутская область — 10 685 (+190), 5 278, 107

10. Воронежская область — 9 631 (+115), 6 910, 69.

10:52 В Ленинградской области с начала пандемии выявили 5 177 случаев заражения (+47 за сутки), выздоровело 4 289 человек (+15 за сутки), умерло 42 человека (+2 за сутки). В Ленобласти уже третьи сутки подряд умирают пациенты с коронавирусом.

10:51 В Петербурге за прошлые 24 часа выявили 264 случая заражения, всего — 28 406. Выздоровели 21 746 (+167), умерло 1 676 (+19 за сутки).

10:49 За последние сутки в России выявили 6 422 случая заражения, общее число достигло 746 369. Выздоровели 523 249 человек (+10 424 за сутки), умерло с начала пандемии 11 770 человек (+156 за сутки).

14 июля

21:53 Семьи с детьми от 16 до 18 лет смогут повторно получить социальную помощь из бюджета Тверской области, которая ранее предоставлялась как единовременная поддержка в период пандемии коронавируса. Сумма выплат составит 3 тыс. рублей, многодетным семьям — 5 тыс. рублей.

21:31 Россиянка Богдана Осипова (Мобли), которая находится в американской тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), просит разрешить ей в свете пандемии нового коронавируса и проблем со здоровьем далее отбывать заключение под домашним арестом. Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения.

21:13 Коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован у населения России осенью 2020 года при условии запуска промышленного производства вакцины. Такое мнение высказал руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

20:58 Власти Китая объявили о возобновлении группового туризма после почти шести месяцев запрета на фоне эпидемии коронавируса.

20:37 Шведский МИД отменил с 15 июля рекомендации воздерживаться от поездок в Андорру, Польшу и Германию..

20:20 Крым отменил обязательный двухнедельный карантин для приезжих из-за границы.

20:08 Соловецкий архипелаг в Архангельской области могут вновь посещать туристы, введенные ранее ограничения перестают действовать.

19:56 В американском штате Флорида за минувшие сутки зарегистрировано более 9,1 тыс. новых случаев заражение коронавирусом.

19:42 Премьер-министр Беларуси заявил, что транспортное сообщение с Россией возобновят в ближайшие дни.

19:30 Правительство Таиланда временно запретило въезд иностранным дипломатам и бизнесменам после того, как по прибытии из Хартума в Бангкок у дочери сотрудника посольства Судана был обнаружен коронавирус.

19:18 Британский уличный художник Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему пандемии COVID-19. Художник, которому до сих пор удается сохранять анонимность, наносил изображения на окна и стены вагонов среди бела дня, притворяясь работником метро, осуществляющим дезинфекцию. В действительности же в баллоне для дезинфицирующего средства была голубая краска.

19:06 В Архангельской области разрешили торжественные регистрации брака. При этом на самом торжестве могут находиться не более восьми человек, включая новобрачных и сотрудника ЗАГСа. Кроме того, в регионе разрешат экскурсии на открытом воздухе.

18:54 Минздрав отменил справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории.

18:42 Аэропорт Пулково сообщил о готовности принимать международные рейсы. В петербургском аэропорту соблюдаются рекомендации по недопущению скопления пассажиров, нанесена специальная разметка, установлены дозаторы с антисептиком, проводится регулярная уборка, воздух обеззараживается ультрафиолетом

18:30 Оперативный штаб Чечни по противодействию COVID-19 принял решение о временном запрете въезда туристов в республику, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

18:21 Российские исследовательские центры на сегодняшний день ведут разработку 26 различных вакцин, производство трех из них запланировано на 2020 год.

17:51 Мальдивы 15 июля открывают границы для иностранных туристов, в том числе из России.

17:39 Главный специалист отдела мониторинга городского комитета по труду и занятости Михаил Кузнецов заявил, что в Петербурге безработными признали более 100 тысяч человек.

17:27 Коронавирус может привести к резкому повышению уровня сахара в крови у пациента, сообщает главный внештатный специалист — эндокринолог Минздрава России Иван Дедов.

17:15 В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса.

17:03 Свердловские власти рекомендуют не участвовать в Крестном ходе в память Романовых. Он пройдет ночь с 16 на 17 июля от Храма на Крови до Ганиной ямы.

16:55 Власти Свердловской области усилят контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Послабления могут быть введены только после снижения количества выявляемых случаев заражения.

16:48 В Петербурге с начала пандемии провели более 1,5 млн тестов на коронавирус..

16:40 Компания «Кромис» — разработчик препарата «Авифавир» для лечения больных COVID-19 — до конца следующего года поставят в Бразилию минимум 300 тысяч упаковок «Авифавира».

16:34 Эпидемиолог констатировал значительное ухудшение ситуации с COVID-19 в Сербии.

16:20 ЕС принял решение сократить до 12 список стран, с которыми можно открыть границы, исключив Сербию и Черногорию.

16:15 Финляндия готова к приему туристов из России, однако конкретные сроки открытия границ будут определены властями страны исходя из принципа снятия ограничений с каждой отдельно взятой страной. Также в числе условий — уровень заболеваемости на каждые 100 тысяч населения.

16:03 На основных торговых улицах Петербурга за все время режима самоизоляции закрыли более 321 предприятие сферы услуг.

15:55 В Кировской области в детском лагере ребенок заразился коронавирусом. Ребенок был госпитализирован в инфекционный госпиталь из детского лагеря «Юность», расположенного в поселке Ганино. Точное количество заразившихся остается неизвестным. На данный момент лагерь закрыт на карантин, за детьми и вожатыми ведется круглосуточное медицинское наблюдение.

15:50 Уже больше половины российских регионов на втором и третьем этапах отмены ограничений.

15:37 В испанской Андалусии придется носить защитные маски даже на пляже, за несоблюдение меры грозят штрафы до €100

15:27 Власти Новосибирской области провели встречи с представителями торговых центров региона, которым с понедельника было разрешено возобновить работу. Обсуждалась в том числе необходимость контроля числа посетителей с целью соблюдения социальной дистанции.

15:20 Власти США не смогли ввести тотальный режим изоляции, в результате чего коронавирус продолжает распространяться по стране, заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19, доктор Энтони Фаучи.

15:12 Авиакомпания S7 отметила восстановление пассажирских перевозок в июне в сравнении с предыдущими месяцами, но вместе с тем они остаются убыточными.

15:03 Штат Бихар с населением в 125 млн человек стал еще одним регионом Индии, который вводит ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса.

14:53 Национальный праздник Франции 14 июля — День взятия Бастилии — в 2020 году из-за пандемии отмечается по сокращенной программе. Торжества по предложению президента Эммануэля Макрона сосредоточены на чествовании медицинского персонала и других работников передовой борьбы с коронавирусом.

14:47 Президент Франции Макрон заявил, что наблюдаются признаки «возвращения коронавируса».

14:40 Дмитрий Медведев заявил, что нельзя гарантировать, что не будет новой волны COVID-19.

14:33 Мэрия Томска приняла решение отменить сентябрьское празднование Дня томича, которое ежегодно посещают 150 тысяч человек почти каждый четвертый житель города, из-за пандемии коронавируса.

14:20 Несмотря на запрет массовых мероприятий, в селе Убур-Киреть на границе с Монголией прошли масштабные похороны. Родные и знакомые умершего — 92 человека с семи поселений и трех районов, съехались в Убур-Киреть, чтобы проводить его в последний путь. В итоге у двоих подтвердили коронавирус, один из больных госпитализирован в Улан-Удэ.

14:08 В Петербурге за последние сутки тест на коронавирус прошли ещё 13 195 человек.

14:00 Вакцинация от коронавируса должна проходить одномоментно по всему миру, иначе распространение болезни нельзя будет остановить, считает Дмитрий Медведев.

13:37 ФАС намерена возбудить дело за продажу экспресс-тестов на коронавирус в торговых сетях. В ведомстве считают, что тестирование должны проводить специалисты.

13:29 Власти Краснодарского края намерены за счет региональных мер государственной поддержки, оказываемых в условиях пандемии коронавируса, к концу 2021 года вернуться к уровню внутреннего регионального продукта (ВРП) 2019 год.

13:20 Власти Соединенных Штатов планируют продлить запрет на пересечение границы с Канадой и Мексикой по меньшей мере до конца августа.

13:11 В Кремле в свете пандемии коронавируса не исключают возможных последствий несанкционированных акций в Хабаровске .

13:00 Восемь стран на данный момент официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

12:51 В ряде больших стран, в частности, в России, получили бы иную, менее оптимистичную, картину распространения COVID-19, если бы тестировали людей столь же интенсивно, как в США, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

12:40 Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала, что у музеев нет необходимости принимать бессчетное количество посетителей, при этом современная культура вполне способна существовать в условиях социального дистанцирования.

12:27 Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что вернется к работе, если новый тест, который он намерен сдать во вторник, покажет отрицательный результат..

12:20 Минздрав Казахстана рекомендовал школам провести первую четверть в школах дистанционно.

12:13 Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19.

12:05 Организаторы традиционного марафона в Чикаго отменили забега в 2020 году из-за пандемии коронавируса.Марафон должен был пройти 11 октября.

11:57 Замэра Москвы Анастасия Ракова: В Москве проведено масштабное исследование распространения коронавируса среди близких контактов заболевших COVID-19, по результатам которого выяснилось, что вероятность заражения не связана со степенью тяжести заболевания.

11:48 От коронавируса скончался заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев. С самого начала пандемии он руководил борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

11:42 Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что вспышек COVID-19 из-за ЕГЭ не наблюдается.

11:35 Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице не подтверждаются выводы ВОЗ о том, что бессимптомные больные COVID-19 не могут передавать инфекцию.

11:27 The Sun: Вторая возможная волна коронавируса в Великобритании, пик которой может прийтись на эту зиму, грозит гибелью до 120 тысяч пациентов.

11:20 Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что соблюдение дистанции на пляжах — личная ответственность, принуждения не будет.

11:11 Власти Монголии зафиксировали один летальный случай в результате заражения бубонной чумой.

11:06 ВОЗ направит в Казахстан экспертов для изучения причин роста числа заболевших пневмонией. За первое полугодие число пациентов с пневмонией составило около 98,5 тысяч. Это на 55,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

10:57 Французская фармацевтическая компания Sanofi близка к договоренности о поставке Евросоюзу 300 млн доз вакцины от коронавируса.

10:45 Топ регионов по количеству выявленных случаев:

1. Москва — 230 642 случаев заражения (+613 за сутки), 165 966 излечились, 4 205 умерли.

2. Московская область — 60 886 (+198), 41 657, 1 015.

3. Санкт-Петербург — 28 142 (+281), 21 579, 1 657.

4. Нижегородская область — 20 534 (+193), 14 642, 305.

5. Свердловская область — 16 372 (+245), 10 323, 172.

6. Ханты-Мансийский АО — 12 742 (+268), 7 279, 94.

7. Ростовская область — 10 922 (+99), 8 291, 167.

8. Красноярский край — 10 756 (+128), 7 127, 234.

9. Иркутская область — 10 495 (+198), 4 727, 98.

10. Воронежская область — 9 516 (+117), 6 762, 67.

10:41 В Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировали 46 случаев заражения, всего — 5 130. Излечились 4 274 человека (+13 за сутки), умерло 40 человек (+1 за минувшие сутки).

10:35 С начала пандемии в Петербурге выявили 28 142 случая заражения коронавирусом (+281 за сутки), выздоровели 21 579 (+194 за сутки), умерли 1 657 (+31 за сутки).

10:30 За сутки в России выявили 6 248 случаев заражения, с начала пандемии — 739 947. Излечились 512 825 (+8 804 за сутки), умерли 11 614 человек (+175 за сутки).

13 июля

21:55 В Туркмении с 16 по 23 июля приостановят движение поездов.

21:40 Глава ВОЗ назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в мире. Первый сценарий реализовался в странах, которые быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения и избежали крупных вспышек. К ним генеральный директор отнёс некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий наблюдается во многих странах Европы, где имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер.

Третий вариант разворачивается в странах, которые преодолели первый пик, однако ослабили ограничительные меры и теперь ведут борьбу с новыми пиками и увеличением числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования.

Четвертая ситуация складывается в странах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки.

21:28 В Татарстане продлили самоизоляцию для пожилых людей до 26 июля.

21:20 Формальное расследование открыто в Италии из-за иска ассоциации потребителей Codacons, которая ранее обвинила ВОЗ в задержках в принятии решений, ошибках и распространении противоречивой информации о пандемии COVID-19. Одновременно в Италии проводится расследование о действиях правительства в условиях пандемии на основании того, что ряд населенных пунктов в районе Бергамо, одного из наиболее пострадавших из-за коронавируса городов, не включили в красную зону после выявления первых случаев заражения.

21:13 Российская премьер-лига сообщила о выявленном случае заболевания коронавирусом среди сотрудников и футболистов «Уфы».

21:01 В Москве с 13 июля разрешены все виды экскурсий.

20:50 Ракетные пуски, запланированные на 23 и 30 июля с космодрома Байконур в Казахстане, пройдут в установленные сроки, несмотря на вспышку коронавируса в городе, заявил Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса.

20:37 Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев

20:30 Российские власти отменили обязательную самоизоляцию для людей, которые приезжают из-за рубежа. Будет достаточно просто предъявить отрицательный результат теста.

20:23 ООН: По меньшей мере 9,7 млн детей в мире до конца этого года будут вынуждены прекратить обучение в школе из-за роста бедности и сокращения бюджетных трат на образование после пандемии коронавируса.

20:15 Авиастроительная корпорация Boeing намерена вдвое сократить производство узко- и широкофюзеляжных самолетов вследствие снижения спроса на фоне пандемии коронавируса.

20:09 В Брянской области отменили режим самоизоляции для пожилых людей

20:02 В Пермском крае до 28 июля продлили масочный режим.

19:54 В июне 2020 года в Москве умерло на 3 687 больше людей, чем в июне 2019 года.

19:50 В Нью-Йорке впервые за несколько месяцев никто не умер из-за коронавируса за сутки.

19:44 В ВОЗ считают, что дети до 10 лет меньше всего подвержены COVID-19 и легче его переносят.

19:27 Губернатор Александр Беглов во время интервью на радио «России» сообщил, что в Петербурге продолжает расти число заразившихся коронавирусом. По мнению Беглова, это связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

19:20 Валаам с 16 июля готов принимать паломников и туристов.

19:15 Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в понедельник выступил с предложением аннулировать виды на жительство или визы приезжим из других стран при нарушении ими двухнедельного режима самоизоляции по прибытии в республику.

19:08 В Вологодской области продлили часть ограничений из-за коронавируса до 3 августа. С 14 июля прекращают свои деятельность муниципальные и региональные контрольно-пропускные пункты. Также отменяются электронные пропуска на въезд в регион и требование двухнедельной самоизоляции для прибывших из других регионов. При этом сохраняется 14-дневная самоизоляция для прибывших из-за границы и вахтовиков, для заразившихся коронавирусом и контактных с ними лиц

19:03 В Калининградской области в детских садах открылись все группы.

19:00 По данным ООН, число голодающих в мире в 2020 году может вырасти на 132 млн из-за пандемии.

18:53 Власти Вологодской области решили возобновить оказание плановой медицинской помощи.

18:49 Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правительство государства готово к переговорам с властями России по поводу возможной закупки отечественного препарата «Авифавир» для лечения пациентов с коронавирусом.

18:42 Более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали правительства своих стран повысить налоги на богатство, чтобы богатейшие люди мира помогли преодолеть последствия пандемии коронавируса.

18:30 Граница Венгрии будет открыта с 15 июля для россиян с действующей визой, но въезжающим предстоит либо предоставить два отрицательных теста на коронавирус, либо отправиться на двухнедельный карантин. Размер штрафа для тех авиапассажиров, которые будут прилетать на Кипр без заполненной онлайн иммиграционной карты CyprusFlightPass, составляет отныне €300. Иммиграционная карта CyprusFlightPass должна содержать информацию о стране проживания, возможных транзитных странах на маршруте следования на Кипр, а также о том, покидали ли вы территорию своей страны в течение двух недель перед вылетом на Кипр.

18:00 Кинотеатры в Москве заработают с 1 августа.

17:54 Масочный режим в Туркмении, где нет коронавируса, стал обязательным.

17:48 Основная цель работы экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, отправившейся в Китай, установить, передался ли коронавирус человеку от животного, и что это было за животное.

17:41 Таможенные проверки, приостановленные властями до 2021 года на фоне пандемии COVID-19, могут быть возобновлены уже 1 августа

17:35 Власти Гонконга из-за коронавируса вновь запретили населению собираться в группы больше 4 человек.

17:27 Казахстан продлил карантин еще на две недели.

17:19 Кинотеатры в России могут возобновить работу с 13 июля, если получат разрешение от региональных властей. Об этом говорится в приказе Минкульта.

17:13 Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса расширил список ограничительных мер, призванных предотвратить распространение коронавируса, в их числе — запрет на продажу алкоголя.

17:07 В Хабаровском крае режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в понедельник был продлен еще на две недели — до 27 июля.

16:59 Члены экипажа российского судна «Айс Стрим» (Ice stream), у которых в южнокорейском порту Пусан в июне диагностировали COVID-19, выписаны из больницы, судно покинуло порт.

16:53 Путин заявил, что летальность от COVID-19 в РФ в разы ниже, чем во многих других странах.

16:49 В Москве за последние сутки выздоровели еще 394 пациента после прохождения лечения от COVID-19.

16:44 Япония и США пытаются совместными усилиями разобраться в причинах заражения коронавирусом американских военнослужащих на военных базах на японской территории. По меньшей мере 62 американских военных, которые проходят службу на трех американских военных базах в Японии, заразились коронавирусом в период с 7 по 12 июля.

16:40 Роспотребнадзор проверит ферму в Алтайском крае после гибели студента от COVID-19. На прошлой неделе в Змеиногорске произошла вспышка среди участников студенческого отряда, проживавших в общежитии во время работ по сбору ягод. Один из студентов умер, еще несколько были госпитализированы. На момент вспышки заболевания в общежитии было 128 человек, пока только у 13 подтвердилось наличие инфекции.

16:34 Представитель команды научных советников правительства Франции, эпидемиолог Арно Фонтане считает, что шанс того, что эффективную вакцину от коронавируса удастся получить к 2021 году, крайне невелик.

16:28 В правительстве России сообщили об ускорении безработицы в России до 6,3%. Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%.

16:25 Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии соответствующих решений от региональных властей — приказ главы Минкультуры РФ.

16:19 Тurkish Airlines заявила, что намерена возобновить авиасообщение с Россией 1 августа. Первые полеты будут в Москву, Петербург, Казань, Краснодар, Ростов и Сочи.

16:10 S7 предлагает продлить период выдачи авиакомпаниям COVID-субсидий минимум до сентября. При этом распределять их предложено из расчета 1330 рублей за каждого «потерянного» пассажира.

Сейчас субсидии для авиакомпаний распределяются из расчета 365 рублей за каждого пассажира, «потерянного» с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

16:03 Двадцати участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве, введен второй компонент вакцины от коронавируса

15:52 Замглавы Роспечати Владимир Григорьев заявил, что книжная отрасль по итогам года потеряет в лучшем случае от 15 до 25 млрд рублей, для ее восстановления при оптимистическом сценарии потребуется минимум 1,5 года

15:46 Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что Россия может возобновить авиасообщение с некоторыми странами Евросоюза в августе, также Москва заинтересована в открытии для россиян Турции. По словам Барзыкина, наиболее вероятно возобновление авиасообщения с популярных у россиян странами пляжных направлениях, не входящих в Шенгенское соглашение или Евросоюз.

15:40 Во Флориде за сутки коронавирус выявили более чем у 15 тыс. человек.

15:31 У людей, которые перенесли COVID-19, иммунитет может уменьшаться всего за три месяца. К такому выводу пришли ученые, которые исследовали 65 британцев.

15:25 В ЮАР снова ввели комендантский час в связи с пандемией. Южно-Африканская Республика уже третий месяц занимает в Африке первую строчку по числу инфицированных новым коронавирусом. На текущий день их насчитывается 224 665. Количество умерших из-за заражения коронавирусом также наибольшее среди всех стран континента 3 602.

15:20 Министр экономики Боливии Оскар Ортис заразился коронавирусом. Он стал четвертым членом боливийского кабинета, заболевшим COVID-19.

15:13 Финляндия открывает границы для поездок почти в 20 стран Европы. Среди них Австрия, Андорра, Бельгия, Греция, Италия, Кипр, Словакия, Швейцария и другие.

15:05 В Узбекистане вновь приостанавливают авиа- и железнодорожное сообщение. С 13 июля авиаперелеты будут осуществляться только для вывоза соотечественников из-за границы.

14:57 Аргентинские медики за сутки выявили 2 657 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 100 166.

14:50 Охоту на сурков запретили также и в Республике Алтай (ранее аналогичный запрет был введен в Туве). Это связано со вспышкой бубонной чумы в соседней Монголии.

14:43 «МБХ-Медиа»: Скорой помощи запретили выезжать на вызовы к температурящим больным в Норильске.

14:35 Гонконгский университет (HKU) назвал беспочвенными заявления своей бывшей сотрудницы о том, что Китай якобы скрывал правду о начале вспышки коронавируса. Речь идет о докторе-вирусологе Янь Лимэн, которая в апреле бежала, по ее признанию, в США и в интервью американскому телеканалу Fox News обвинила власти КНР в замалчивании информации об инфекции. Китаянка также сообщила, что якобы одной из первых в конце декабря 2019 года начала проводить исследования, связанные с коронавирусом.

14:28 Депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Зубарев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением создать федеральную сеть пунктов психологической поддержки медиков.

14:20 Власти Кипра ожидают, что регулярное авиасообщение с РФ возобновится уже в следующем месяце — в конце августа.

14:11 В Петербурге открылись оба магазина IKEA. В соцсетях жалуются на огромные очереди.

14:03 В институте Гамалеи надеются, что частные компании начнут производить вакцину от коронавируса в начале-середине сентября.

13:55 Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14-15 августа, надеются в институте Гамалеи. При этом, препарат в ближайшее время, скорее всего, не удастся купить в аптеках. Также в институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в больницах бесплатно.

13:48 Двадцати участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, введён второй компонент вакцины от коронавируса.Данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют уверенно говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины от коронавируса

13:40 Reuters: Долги ведущих компаний мира в 2020 году возрастут из-за пандемии на $1 трлн.

13:33 Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что у КНР и ВОЗ есть взаимопонимание в подходе к вопросу о происхождении коронавируса.

13:25 В Российском совете торговых центров считают, что четверть российских торговых центров могут закрыться к осени. Совет снова обратился в правительство с просьбой перенести срок уплаты налогов за 2020 год на 2021 год. По данным организации, если отсрочки не будет, общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 миллиардов рублей, налог на имущество – 24 миллиарда рублей, налог на прибыль – 15 миллиардов рублей и единый социальный налог – 4 миллиарда рублей.

13:18 В Забайкалье отменили обязательную самоизоляцию для вернувшихся из-за границы жителей.

13:11 Согласно исследованию банка «Точка» о состоянии малого и среднего предпринимательства в России, выручка малого бизнеса в стране вернулась к уровню до пандемии. Отмечается также, что выручка в отраслях, которых пандемия коснулась в меньшей степени, в последнюю неделю июня превысила докарантинный уровень на 23%. Увеличилась и покупательская активность, которая показывала рост с середины апреля. К июлю она превысила докарантинный уровень на 3%.

13:04 Власти Мурманской области усилят работу скорой медицинской помощи за счет формирования дополнительных бригад. Такое решение администрация приняла в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и увеличения случаев заражения коронавирусом в регионе.

12:59 В торговых сетях Приморья начали продавать экспресс-тесты на коронавирус.

12:53 Несколько сотрудников мэрии Краснодара заразились коронавирусом, часть подразделений в связи с этим перешла на удаленный режим работы.

12:47 Латвия может пересмотреть порядок выдачи виз гражданам России и Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.

12:40 Европейский союз одобрил предложение Нидерландов по оказанию поддержки на сумму €3,4 млрд в виде кредитов для авиакомпании KLM, входящей во франко-нидерландский альянс авиаперевозчиков Air France — KLM.

12:35 Коронавирусом заразились 13 из 126 работников студотряда, которые были изолированы после смерти инфицированного студента, работавшего сборщиком ягод в Алтайском края. 10 июля Минздрав региона сообщил, что в Змеиногорском районе 18-летний студент, работавший в студотряде, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией. В связи с этим 126 студентов были изолированы.

12:24 Масочный режим в Удмуртии с 13 июля становится рекомендательным.

12:17 В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

12:10 В резервный госпиталь «Екатеринбург ЭКСПО» привезли восемь первых пациентов с коронавирусом. Сейчас в ЭКСПО организовано 50 койко-мест, хотя раньше сообщалось об установке для больных 3 тысяч коек.

12:02 Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник поднялся на 0,01, до 1,01. В Москве он составил 1,07. В Петербурге коэффициент снизился до 1,03 — минимального значения с 29 июня. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

11:55 В Петербурге за последние сутки тест на коронавирус прошли ещё 9 621 человек.

11:47 Глава Севастополя рекомендует туристам до приезда в Крым сдавать тест на коронавирус.

11:40 С 19 июля в Исаакиевском соборе в Петербурге возобновятся богослужения.

11:33 Правительство Армении приняло решение о продлении режима ЧП в стране из-за коронавируса до 12 августа.

11:27 Владимир Путин: Система здравоохранения в России должна иметь возможность предоставления плановой медицинской помощи гражданам даже в условиях глобальных эпидемий.

11:21 Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева в эфире телеканала РБК заявила, что число россиян, которые посещают занятия в фитнес-клубах, достигло 50-65% от прошлогодних показателей.

11:15 С сегодняшнего дня в Москве отменяются все ограничения на работу бизнеса и учебных заведений. В Петербурге с сегодняшнего дня в нормальном режиме начинает работу общественный транспорт, снимаются все ограничения на работу салонов красоты и парикмазерских, запускаются бани и разрешаются тренировки в спорт-клубах и бассенах.

11:10 В Мнистерстве обороны заявили, что ни один участник парада Победы в Москве не заразился коронавирусом.

11:00 Топ регионов по количеству выявленных случаев:

1. Москва — 230 029 выявлено случаев (+672 за сутки), 164 954 излечились, 4 168 умерли.

2. Московская область — 60 688 (+196), 41 279, 1 009

3. Санкт-Петербург — 27 861 (+291), 21 385, 1 626.

4. Нижегородская область — 20 341 (+212), 14 274, 299.

5. Свердловская область — 16 127 (+218), 9 964, 163.

6. Ханты-Мансийский АО — 12 474 (+270), 7 048, 93.

7. Ростовская область — 10 823 (+97), 8 097, 164.

8. Красноярский край — 10 628 (+128), 6 811, 232.

9. Иркутская область — 10 297 (+203), 4 543, 94.

10. Воронежская область — 9 399 (+119), 6 577, 63.

10:54 В Ленинградской области с начала пандемии выявили 5 084 случая заражения (+47 за сутки), выздоровели 4 261 человек (+7 за сутки), 39 умерли (+2 за сутки).

10:50 В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 291 случай заражения, всего — 27 861. Выздоровело 21 385 человек (+152 за сутки), умерли 1 626 (+23 за сутки).

10:45 За сутки в России зафиксировали 6 537 случаев заражения, всего с начала пандемии — 733 699. Выздоровел 504 021 человек (+2 960 за сутки), 11 439 человек умерли (+104 за сутки).