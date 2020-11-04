Врач: дезинфицировать перчатки зимой необязательно, но тогда лучше не трогать лицо

Ранее руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук и врач Владимир Зайцев заявил, что далеко не все россияне правильно используют маски — и это может привести к заражению коронавирусом. По его мнению, граждане безответственно относятся к этому требованию, потому что надевают маску не ради собственной безопасности, а чтобы избежать штрафов. Также ранее мы писали о том, какие есть особенности защиты от коронавируса зимой.