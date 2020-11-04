Зимние перчатки можно дезинфицировать, постирав или обработав раствором с перекисью водорода, но еще допустимо просто не трогать лицо. Об этом заявил ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
Врач: дезинфицировать перчатки зимой необязательно, но тогда лучше не трогать лицо
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Фото: Shutterstock
«В перчатках, которые мы носим зимой, не надо трогать лицо. А дезинфицируются они в растворах, которые содержат перекись водорода, они продаются. По факту, дезинфицировать перчатки не надо, их достаточно просто постирать или просто не трогать в них лицо. Кожаные перчатки можно протереть спиртом», — рассказал эксперт.
Ранее руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук и врач Владимир Зайцев заявил, что далеко не все россияне правильно используют маски — и это может привести к заражению коронавирусом. По его мнению, граждане безответственно относятся к этому требованию, потому что надевают маску не ради собственной безопасности, а чтобы избежать штрафов. Также ранее мы писали о том, какие есть особенности защиты от коронавируса зимой.
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