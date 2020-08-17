Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны провел исследование и разработал тест-систему, выявляющую коронавирусную инфекцию у людей и животных. Об этом заявил РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Россельхознадзор приступил к созданию вакцины от коронавируса для животных
-
Фото: Shutterstock
Как отметил Данкверт, тест уже показал положительный результат у двух кошек в Москве и Тюмени. «Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции», — сказал глава Россельхознадзора. Над созданием вакцины работают подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») совместно с учеными Научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России. Данкверт добавил, что первые образцы для широких производственных испытаний могут появиться осенью.
«Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу», — пояснил Данкверт. Норки могут быть переносчиками заболевания: первый случай заражения выявили в мае в Нидерландах. Человек работал на ферме по разведению норок.
Тем не менее Данкверт не исключает, что «через какое-то время люди захотят прививать и домашних животных».Вакцину готовы производить и для ветеринарных клиник, если она будет пользоваться спросом. По словам Данкверта, для этого необходимо провести исследования безопасности и убедиться в ее эффективности.
Напомним, международная группа ученых на основании проведенного ими экспресс-исследования сделала вывод, что коронавирус не передается от домашних животных к человеку. Как считают эксперты, та база данных, сформированная на сегодняшний день, говорит о сугубо человеческой природе коронавирусной инфекции. Клинические ветеринары уточняют, что опыты, проводимые на кошках, собаках, свиньях, показали очень малую восприимчивость к вирусу домашних животных, особенно собак.
Напомним, ранее китайские ветеринары выяснили, что у почти 15% бродячих и домашних кошек в Ухане есть антитела к SARS-CoV-2. Так, наличие антител подтвердилось у 15 животных (около 15%) из 102 протестированных особей. Исследователи отмечают, что домашних питомцев заразили их хозяева, которые перенесли коронавирусную инфекцию. А вот каким способом заразились бродячие кошки, пока неизвестно. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть при контактах с людьми.
Позже Всемирная организация здравоохранения заявила о тщательном отслеживании случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа. «Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью», – уточнил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.