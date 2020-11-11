Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года

Работа временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий в зданиях подведомственных Минкульту музеев Москвы будет приостановлена с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

Работа постоянных экспозиций приостанавливаться не будет. Посетить их можно при соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра и маршрутизации, исключающей встречных потоки посетителей. Билеты на постоянные выставки будут продаваться из расчета заполняемости на более 25% от общей вместимости.

До 29 ноября руководители подведомственных Минкульту музеев Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работников старше 65 лет, а также сотрудников с хроническими заболеваниями. Также руководство должно минимизировать очное присутствие иных работников на рабочих местах.

Из-за роста случаев заболевания коронавирусом в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го также запрещена работа ночных клубов, ресторанов и кафе — с 23:00 до 06:00. Ограничения не касаются торговли навынос и доставки готовых блюд.

Также с 13 ноября в Москве приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями. Запрет не распространяется на официальные мероприятия, проводимые по решению властей. Спортивные мероприятия со зрителями можно будет проводить только после их согласования с городским Департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора по Москве.

Ограничительные меры коснутся также театров, кинотеатров и концертных залов. С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го число зрителей в них не должно превышать 25% от общей вместимости зала.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 836 тысяч, в Москве — 485 тысяч, в Петербурге — 74 тысяч, в мире — 51 миллион человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время, проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек и работа фуд-кортов.