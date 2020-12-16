Для поездки в Таиланд виза больше не потребуется, однако перед вылетом придется оформить Сertificate of Entrance — сертификат о въезде на сайте посольства страны в России. Если же россияне планируют посещение Таиланда в течение 90-270 дней, им необходимо обратиться за получением специальной туристической визы.

«Туристам, желающим провести в Таиланде более 30 дней, следует подать документы на оформление TR визы, которая выдается на срок до 60 дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней. Максимальный срок нахождения в Таиланде по данному типу визы составляет 90 дней», — приводит «Интерфакс» сообщение министерства туризма Таиланда.

Туристам, посещающим Таиланд, все еще придется соблюдать обязательный карантин длительностью 15 дней — для этого в стране есть специальные отели, одобренные властями. Забронировать отель в Бангкоке или провинциях Таиланда для этих целей необходимо заранее.

Также при въезде, помимо паспорта и свидетельства, понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее 100 тысяч долларов, покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19, справка о разрешении на перелет, выданная не более чем за 72 часа до отправления, и справка с результатом отрицательного теста на коронавирус, выданная также не более чем за 72 часа до вылета.