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Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России

Власти Таиланда вернули безвизовый режим для туристов из России. Теперь для того, чтобы посетить страну на срок до 30 дней, потребуется только сертификат о въезде.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Для поездки в Таиланд виза больше не потребуется, однако перед вылетом придется оформить Сertificate of Entrance — сертификат о въезде на сайте посольства страны в России. Если же россияне планируют посещение Таиланда в течение 90-270 дней, им необходимо обратиться за получением специальной туристической визы.

«Туристам, желающим провести в Таиланде более 30 дней, следует подать документы на оформление TR визы, которая выдается на срок до 60 дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней. Максимальный срок нахождения в Таиланде по данному типу визы составляет 90 дней», — приводит «Интерфакс» сообщение министерства туризма Таиланда.

Туристам, посещающим Таиланд, все еще придется соблюдать обязательный карантин длительностью 15 дней — для этого в стране есть специальные отели, одобренные властями. Забронировать отель в Бангкоке или провинциях Таиланда для этих целей необходимо заранее.

Также при въезде, помимо паспорта и свидетельства, понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее 100 тысяч долларов, покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19, справка о разрешении на перелет, выданная не более чем за 72 часа до отправления, и справка с результатом отрицательного теста на коронавирус, выданная также не более чем за 72 часа до вылета.

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