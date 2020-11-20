Центр имени Алмазова перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом

Под стационар для больных коронавирусной инфекцией центр имени Алмазова перепрофилируют в ближайшее время. «Система [здравоохранения Петербурга] выдержит, сомнений никаких нет, резервов много. Скоро мы перепрофилируемся, на подходе еще 4 стационара», — сообщил Шляхто. По его словам, учреждение справляется с нагрузками — в этом помог опыт, накопившийся за месяцы пандемии.

По словам Шляхто, новая коронавирусная инфекция часто дает осложнения на сердечно-сосудистую систему. «С самого начала мы думали, что это лёгочная инфекция, но это «черный лебедь» в первую очередь для кардиологии. Мы видим прямое и опосредованное влияние. Сегодня у нас командное лечение, а многие поражения связаны с поражением легких. Важно не упустить этот момент», — добавил он.

С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 39 тысяч, в Москве — 539 тысяч, в Петербурге — 92 тысячи, в Ленинградской области — 14 тысяч, в мире — 56 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.