Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменен из-за пандемии. Те, кто не поступает в вузы, сдадут два экзамена

Изменения в правила сдачи экзаменов были внесены Министерством просвещения РФ в связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации. Так, в 2021 году проведение итогового сочинения или изложения запланировано на вторую декаду апреля. осударственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля.

Для выпускников 11-х классов и других решивших сдать ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в 2021 году отменяется. Для получения аттестата тем, кто не поступает в вузы, необходимо будет сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. Он пройдет в конце мая.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года. Сроки будут связаны с графиком приемной кампании в вузы — все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как и участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Для выпускников 9-х классов досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменен.Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Также будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года.

Напомним, сдачу Единого государственного экзамена по точным наукам могут сделать полностью цифровой. О переходе на новый формат в сентябре 2020 года рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев — сдачу именно предметов естественно-научного цикла легче всего перевести на компьютеры. Гуманитарии нововведений могут не опасаться — «искусственному интеллекту, машине тяжело обработать информацию».