Спорт без зрителей, ТЦ без развлечений и 25% для театров: все ограничения по коронавирусу в Петербурге на сегодняшний день

Сегодня, 23 ноября, в Петербурге вступают в силу новые ограничения по коронавирусу. Теперь спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, а торговые центры останутся без развлечений и общепита. Кроме того, с начала декабря в театры и концертные залы пустят не более 25% от общего числа посетителей. Рассказываем обо всех запретах — настоящих и грядущих.
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Фото: Shutterstock.com
С сегодняшнего дня в Петербурге вступили в силу ограничения, касающиеся спортивных мероприятий, а также работы катков, ресторанов и кафе, расположенных в зданиях торговых и торгово-развлекательных центров:
- Запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия,
- В торговых центрах закрывается весь общепит, а также ледовые катки.
При этом продолжат работать отдельные городские катки — крытые и под открытым небом. Для них Смольный установил следующие ограничения:
- В зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 квадратных метров,
- На крытом катке одновременно смогут кататься не более 30 человек,
- Открытые катки останутся без раздевалок — они будут закрыты для посещения.
Ограничения, вступившие в силу сегодня, не касаются деятельности профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки.
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Elena Vasilchenko / Shutterstock.com
Со следующего вторника, 1 декабря, вступят в силу ограничения работы концертных залов, театров и кинотеатров:
- Наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале.
Ограничения не затронут мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве.
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LeDarArt / Shutterstock.com
Помимо новых ограничений по коронавирусу, в Петербурге сохраняются и прежние, в том числе касающиеся работы общепита — они были продлены до 15 января 2021 года. Напоминаем о них:
- Запрещена работа общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00,
- Запрещены любые мероприятия численностью более 50 человек — как в помещениях, так и на открытом воздухе,
- Приостановлена работа клубов, кружков, секций и студий, располагающихся в помещениях государственных учреждений Петербурга и финансируемых за счет бюджетных средств — независимо от возраста посещающих их лиц,
- Запрещено проведение общеразвивающих программ в помещениях государственных организаций дополнительного образования,
- «До встречи на танцполе» больше не актуальная фраза. Посетители любых мероприятий с входным билетом без указания зрительского места — например, с входом на танцпол — допускаться не будут.
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Фото: Shutterstock.com
Что еще?
- Режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, теперь обязателен для соблюдения.
Вот что об этом говорит Смольный: «Самоизоляция должна обеспечиваться в местах проживания либо иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах. При этом покидать место проживания разрешается для обращения за медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы их жизни и здоровью. Также такие граждане могут посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор до ближайшего места накопления отходов, гулять и заниматься физической культурой и спортом».
- По указу Министерства образования и науки до конца первого семестра, с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021-го, все студенты российских вузов переведены на дистанционный формат обучения.
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