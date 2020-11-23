Спорт без зрителей, ТЦ без развлечений и 25% для театров: все ограничения по коронавирусу в Петербурге на сегодняшний день

С сегодняшнего дня в Петербурге вступили в силу ограничения, касающиеся спортивных мероприятий, а также работы катков, ресторанов и кафе, расположенных в зданиях торговых и торгово-развлекательных центров:

Запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия,

В торговых центрах закрывается весь общепит, а также ледовые катки.

При этом продолжат работать отдельные городские катки — крытые и под открытым небом. Для них Смольный установил следующие ограничения:

В зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 квадратных метров,

На крытом катке одновременно смогут кататься не более 30 человек,

Открытые катки останутся без раздевалок — они будут закрыты для посещения.

Ограничения, вступившие в силу сегодня, не касаются деятельности профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки.