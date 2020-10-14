Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

Решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев — 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1. Также в принятии решения важную роль играли принципы взаимности.

Помимо возобновления авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией, будет увеличено количество рейсов из России в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

«Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиационное сообщение. Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — напоминают в оперштабе.

К 1 ноября список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, будет выглядеть так: Беларусь, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Швейцария, Южная Коря и Япония.