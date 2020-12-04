Рестораторы, отельеры и турфирмы Петербурга обратились к Беглову с требованием смягчить «новогодние» запреты по коронавирусу

В письме, которое имеется в распоряжении редакции «Собака.ru», предприниматели Петербурга выражают свое «категорическое несогласие и удивление постановлением и мерами по закрытию всей туристической отрасли». Так, полный запрет на работу ресторанов в период высокого спроса, по их мнению, «носит не только дискриминационный характер по отраслевому принципу, но и создает условия для неравной конкуренции между регионами». А запрет на работу театров, музеев, выставок и проведение экскурсий повлек за собой массовый отказ от поездок в Петербург.

По мнению предпринимателей, запреты также усилят «массовые неконтролируемые переезды в общественном транспорте», в то время как организованные туристические поездки наоборот позволят избежать массовых скоплений людей. Кроме того, запреты повлекут за собой ухудшение гигиенических условий в Петербурге — в центре города общественные туалеты в достаточном количестве, а рестораны, где ими можно воспользоваться, будут закрыты.

«Длительное время, ценой колоссальных затрат добросовестные предприниматели выполняют все санитарные меры. Большинство заведений стали гораздо безопаснее любой районной поликлиники. Объявляя локальные закрытия на несколько недель, вы не предлагаете одновременно мер поддержки предпринимателям, в то время как потери по сравнению с прошлым годом в каждом отдельном предприятии составляют до 95% оборота. Кто компенсирует предприятиям эти деньги? Требуем вернуться к диалогу с бизнесом для приятия выверенного решения. В противном случае это приведет к окончательному закрытию тысяч предприятий и, как следствие, росту безработицы», — говорят предприниматели.

Вот что требуют рестораторы, отельеры, туроператоры и другие представители трасли «Гостеприимства и Услуг» Петербурга: