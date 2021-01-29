Детская больница имени Филатова в Петербурге возвращается к работе в обычном режиме

По словам руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто, ситуацию с оказанием плановой помощи в ближайшее время должно улучшить возвращение в штатный режим Мариинской больницы. Вслед за ней к обычной работе вернутся Детская городская больница имени Филатова, и институт имени Поленова Центра Алмазова.

«План есть. И совершенно четкое есть понимание, что в ближайшее время будет возвращена в строй Мариинская больница. Это очень большая больница, и я думаю, что это сразу улучшит ситуацию с плановой помощью. И детская больница Филатова тоже будет перепрофилирована обратно. Центр Алмазова планирует с середины февраля перепрофилировать Институт Поленова для обеспечения доступности нейрохирургической помощи», — приводит «Фонтанка» слова Шляхто.

Напомним, детская больница имени Филатова в Петербурге полностью перешла на прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него 5 ноября 2020 года. Центр имени Алмазова начал прием 9 декабря. В лечебно-реабилитационном комплексе подготовили 230 коек. Мариинская больница возвращается в обычный режим работы многопрофильного медучреждения в начале февраля. К уборке «красной зоны» привлекут персонал больницы. Ранее в Ленинградской области развернули почти 600 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Из-за увеличения числа выздоравливающих койки возвращают к обычной работе.