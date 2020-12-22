Евросоюз запрещает поездки в Великобританию из-за пандемии коронавируса

«До конца декабря относительно Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. Это означает, что государства-члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде лицам из Соединенного Королевства. После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения», — приводит ТАСС заявление Еврокомиссии.

Напомним, с 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня. Закроются заведения общепита, театры и кинотеатры, а людям запретят встречаться со всеми, кроме ближайших родственников и сожителей. С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Ранее Италия, Нидерланды и Бельгия также отменили авиасообщение с королевством в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Аналогичные меры готовы принять во Франции и Германии.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 906 тысяч, в Москве — 750 тысяч, в Петербурге — 208 тысяч, в Великобритании — более 2 миллионов 79 тысяч, в мире — 77 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.