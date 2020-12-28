Статистика дня: 58% россиян даже бесплатно не собираются прививаться от коронавируса «Спутником V»

Как выяснил «Левада-центр», не готовы сделать прививку вакциной от коронавируса «Спутник V» даже при условии бесплатной и добровольной вакцинации 58% россиян. В октябре таких было 59%, в августе — 54%. На сегодняшний день согласны применить препарат 38% россиян. В основном против вакцинации выступают женщины (59%) в возрасте от 25 до 39 лет (70%).

Среди наиболее популярных причин отказа от прививки – желание дождаться окончания испытаний вакцины (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). 12% — имеют противопоказания для вакцинации, 12% — не видят смысла в прививках, 10% респондентов «в целом против любых прививок».

15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре. Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19. Чем вакцинируют от COVID-19 петербуржцев, какие противопоказания и надо ли проверять уровень антител перед прививкой — рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. Ранее о правилах после вакцинации рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, после получения прививки от коронавируса люди должны соблюдать масочный режим, а также на 42 дня минимизировать контакты и воздержаться от употребления алкоголя.