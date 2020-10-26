Врачи рассказали о влиянии COVID-19 на когнитивные функции у детей и фертильность следующих поколений

По словам председателя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, обследования детей, переболевших коронавирусом, показали 30% снижение когнитивных функций после перенесенного COVID-19 — и даже бессимптомного. Наблюдение за такими детьми обязательно.

«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — добавила Намазова-Баранова.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 530 тысяч, в Москве — 401 тысячу, в Петербурге — 57 тысяч, в мире — 43 миллиона человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.