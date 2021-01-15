Петербург не готов к снятию ограничений по коронавирусу. Роспотребнадзор рассматривает возможность их ужесточения

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии, о послаблениях пока речи не идет. Чтобы снять ограничения, нужна «стойкая тенденция к снижению заболеваемости на протяжении длительного периода» — в течение месяца. «Заболеваемость должна быть на низком уровне в течение недели-двух без тенденции к росту. Мы видели такое снижение в июле-августе», — отметила она.

Необходимость ограничений, по ее словам, будет понятна в течение ближайших двух недель. Решение о введении новых или отмене уже действующих мер будет приниматься властями Петербурга с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. «Это будет зависеть от того, какую роль сыграли новогодние праздники. Ведь люди все равно общались, выезжали в другие регионы. Через неделю-две будем знать, как новогодние праздники скажутся на заболеваемости», — сказала Чхинджерия.

Снижение заболеваемости коронавирусом, которое наблюдалось в начале года, типично для праздников — когда горожане предпочитают не обращаться к врачам. По словам представителя Роспотребнадзора, как только закончились выходные, сразу возросла обращаемость, и уже сегодня в Петербурге фиксируется постепенное возвращение к уровню заболеваемости, который был до праздников. «На тот уровень, который был до праздников, мы восстановимся. Это 3,5-3,7 тысячи заболевших ежедневно», — уточнила Чхинджерия.

Эпидемический подъем COVID-19 вероятнее всего сохранится до конца марта, что характерно для ОРВИ в целом. В то же время у специалистов нет достаточного количества знаний, чтобы говорить о годовой динамике вируса — коронавирус наблюдается лишь с марта и из-за отсутствия коллективного иммунитета развивается нетипично.