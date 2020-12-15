25 советов, как ухаживать за кожей под маской

В 2020 году к вопросу «Как ухаживать за кожей зимой?» добавилось новое обстоятельство — марочный режим. Чем нынешний подход к уходу должен отличаться от привычного (и должен ли), может ли маска вызвать высыпания или усилить сухость кожи и насколько вредны многоразовые средства защиты? Об этом поговорили с авторами телеграм-каналов, посвященных бьюти-сфере.
Анна Саркисян
Автор телеграм-канала KOSMETOS
Ежедневное ношение маски требует особого ухода. Как минимум, нужно стараться не пользоваться плотными тональными средствами — плотный тон сильно закупоривает поры, а под маской тем более. Советую использовать, например BB крем от Erborian на каждый день. Плюс сейчас зима и самое время подключить кислоты и ретинол в свой уход, если вы еще не пользуетесь этими средствами. Ретинол предотвращает и лечит уже появившиеся воспаления. Также очень важно вместо одного и того же полотенца после умывания использовать либо тканевые полотенца на каждый день (такие можно купить у Don’t touch my skin), либо одноразовые салфетки.
Самый большой риск постоянное ношения масок представляет для тех, у кого кожа склонна к гормональным высыпаниям, потому что чаще всего они появляются в нижней части лица (щеки, подбородок, шея). Что касается сухой кожи, без высыпаний, тут легче, но не старайтесь переувлажнить средствами кожу специально! Все хорошо в меру, не меняйте сильно свой уход! Если вы носите многоразовую маску, то ее нужно стирать каждый день! Это очень важно, потому что грязь, косметика или остатки кожного сала которые собираются на ней только ухудшают состояние кожи. Если вам приходится проводить очень много времени в маске, то советую использовать только консилер и тушь по необходимости, тон я бы пропустила.
Я лично пришла к выводу, что мне подходят одноразовые маски, которые меняю несколько раз в день. К сожалению, этот подход не совсем эко-френдли, но состояние моей кожи тут в приоритете. Если вы пользуетесь многоразовой маской, то она должна быть только из натуральных материалов, например, хлопка. Неопрену и любой синтетике я бы ни в коем случае не доверяла.
Кристина Крецу
Автор телеграм-канала «Золушка из масс-маркета»
Есть исследования, которые доказывают (раз и два), что из-за масок появляются прыщи, зуд и покраснения. И я лично слышала такие истории. Но подобная реакция в большинстве случаев возникает из-за длительного ношения. Если вы в основном находитесь дома и с маской выходите только в магазин, аптеку или любое другое общественное место, то с вашей кожей вряд ли случится что-то плохое. А если вы работаете в магазине, аптеке или другом месте, где постоянно нужно носить маску, то шанс получить прыщи и раздражение намного больше. Я 80% своего времени нахожусь дома, поэтому ни с чем таким пока не столкнулась.
Первый шаг к решению проблемы (если это позволяют правила) — сменить одноразовые хирургические маски на хлопковые (но только если вы не медработник). Купите три-четыре штуки и берите с собой на работу, чтобы их вовремя менять, потому что ношение одной и той же маски в течение дня вредно для кожи. Много хорошего слышала про защитные маски Uniqlo.
Второе — использовать поменьше макияжа и умываться утром и вечером. Не думаю, что наносить тональный крем обязательно, если половина лица все равно спрятана за маской. Гель для умывания лучше подобрать гипоаллергенный. В этом плане я доверяю больше так называемым аптечным маркам, например, Bioderma и La Roche Posay. Сама использую Cosrx low ph, но у меня совсем не привередливая кожа.
Моя личная третья рекомендация — увлажнять кожу и один-два раза в неделю пользоваться кислотным пилингом. Главное, чтобы в средствах было поменьше силикона и побольше активных ингредиентов. А в остальном смотрите по своему бюджету.
Вот мой персональный топ средств. Увлажнение: Cosrx, интенсивная увлажняющая ночная маска с медом, Sukin, восстанавливающий уровень влаги ночной крем, Dear, Klairs, смягчающий тонизирующий препарат для лица. Пилинг: Reviva Labs, крем с 10% гликолевой кислотой и очищающее средство для лица с гликолевой кислотой, Wishtrend, косметическая вода с 5% миндальной кислоты, Cosrx, очищающий тоник с кислотами AHA и BHA.Но уход за кожей лица всегда подбирается индивидуально методом проб и ошибок. То, что понравилось одному, может совершенно не зайти другому человеку. Начните с того, что вам больше нравится по цене и составу.
Ирен Шимшилашвили
Автор телеграм-канала «Дневник визажидзе»
Необходимость и не необходимость смены ухода зависит от того, как ваша кожа реагирует на маски. Если раздражения или высыпаний нет, то систему ухода можно не менять. В случае, когда кожа на маски реагирует раздражением, стоит добавить к уходу успокаивающие средства, а когда появляются акне — обратить внимание на кислоты. Вообще все строго индивидуально, среди негативных реакций кожи на маски могут быть не только акне и раздражения, но и шелушения, сухость, воспаления.
Если вы используете многоразовую тканевую маску и носите ее каждый день, то и стирать такую рекомендуется ежедневно. Что касается нанесения макияжа на ту часть лица, что скрыта маской, мнения расходятся. Кто-то старается не использовать тональные и другие маскирующие средства под маску, чтобы не провоцировать воспаления, кто-то видит в слое косметики дополнительный защитный барьер. Также у кого-то ухудшается состояние кожи ото всех масок, у кого-то — только от определенных. Все супер индивидуально, поэтому оптимальный выход — пробовать.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.