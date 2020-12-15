25 советов, как ухаживать за кожей под маской

Автор телеграм-канала KOSMETOS

Ежедневное ношение маски требует особого ухода. Как минимум, нужно стараться не пользоваться плотными тональными средствами — плотный тон сильно закупоривает поры, а под маской тем более. Советую использовать, например BB крем от Erborian на каждый день. Плюс сейчас зима и самое время подключить кислоты и ретинол в свой уход, если вы еще не пользуетесь этими средствами. Ретинол предотвращает и лечит уже появившиеся воспаления. Также очень важно вместо одного и того же полотенца после умывания использовать либо тканевые полотенца на каждый день (такие можно купить у Don’t touch my skin), либо одноразовые салфетки.

Самый большой риск постоянное ношения масок представляет для тех, у кого кожа склонна к гормональным высыпаниям, потому что чаще всего они появляются в нижней части лица (щеки, подбородок, шея). Что касается сухой кожи, без высыпаний, тут легче, но не старайтесь переувлажнить средствами кожу специально! Все хорошо в меру, не меняйте сильно свой уход! Если вы носите многоразовую маску, то ее нужно стирать каждый день! Это очень важно, потому что грязь, косметика или остатки кожного сала которые собираются на ней только ухудшают состояние кожи. Если вам приходится проводить очень много времени в маске, то советую использовать только консилер и тушь по необходимости, тон я бы пропустила.

Я лично пришла к выводу, что мне подходят одноразовые маски, которые меняю несколько раз в день. К сожалению, этот подход не совсем эко-френдли, но состояние моей кожи тут в приоритете. Если вы пользуетесь многоразовой маской, то она должна быть только из натуральных материалов, например, хлопка. Неопрену и любой синтетике я бы ни в коем случае не доверяла.