По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, в первую очередь ежедневную уборку в квартире должны проводить те, кто регулярно посещает людные места и пользуется общественным транспортом.

Особое внимание во время уборки необходимо уделять прихожей. После возвращения домой стоит продезинфицировать дверные ручки и ключи. А для того, чтобы быстро обработать руки после улицы, не лишним будет установить в коридоре флакон с антисептиком.

Не стоит пренебрегать и дезинфицирующими средствами. Даже если дома никто не болеет, их нужно использовать при уборке как можно чаще.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 796 тысяч, в Москве — 475 тысяч, в Петербурге — 71 тысячу, в мире — 50 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.