Сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса стало рекордным за 15 лет

Как пишет РБК, по предварительной оценке Росстата сокращение населения России в 2020 году составило 510 тысяч человек. Более масштабное сокращение наблюдалось в стране по итогам 2005 года — тогда население страны уменьшилось на 564,5 тысячи человек. Таким образом, сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет.

Смертность в России за период с января по ноябрь 2020 года достигла 1,881 миллиона человек, что на 13,9% — или 229,7 тысяч — больше, чем за аналогичный период 2019 года. Коэффициент смертности за данный период вырос до 14 умерших на 1 тысячу человек против 13,6 за период с января по октябрь.

Показатель избыточной смертности, который отражает прямые и косвенные эффекты пандемии коронавируса, за период с января по ноябрь 2020 года достигла 184,6 тысяч человек. Официальная смертность от COVID-19 в России за все время пандемии составляет 116 тысяч. Одновременно с ростом смертности сокращается и рождаемость — за период с января по ноябрь 2020 года число родившихся сократилось на 4,4% в годовом выражении.

Напомним, уровень смертности в России превышал показатели прошлых годов и ранее. Так, число скончавшихся за период с января по октябрь 2020 года стал максимальным за 10 лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.