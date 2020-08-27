За последние сутки в России выявлено 4 711 случаев заражения коронавирусом

За все время от COVID-19 скончались 16 804 человека (за последние сутки — 121), выздоровел 792 561 человек (за последние сутки — 6 411).

В Москве за все время заболевание диагностировано у 259 707 человек (за последние сутки — 637), 209 628 человек выздоровели (за последние сутки — 1 435), скончались 4 776 (за последние сутки — 12). В Московской области — 67 599 (за последние сутки — 148), выздоровели 51 035 человек (за последние сутки — 146), скончались 1 174 (за последние сутки ни одного летального исхода не зафиксировано).

В Петербурге — 35 917 (за последние сутки — 184), выздоровели 25 444 (за последние сутки — 65), скончались 2 392 человек (за последние сутки — 17). В Ленинградской области — 6 685 человек заболел (за последние сутки — 29), выздоровел 4 916 человек (за последние сутки — 27), скончались 79 человек (за последние сутки — 5).

По статистике за все время в Нижегородской области — 27 129 зараженных, 24 248 человек выздоровели, 456 скончались. В Свердловской области — 24 839, 19 744 выздоровели, 435 человек скончались. В Ханты-Мансийском АО — 19 350 заболевших, 17 995 человек выздоровели, 162 скончались. В Иркутской области — 16 510 человек заболели, 12 543 выздоровели, 248 скончались. В Красноярском крае — 16 428, 13 195 выздоровели, 450 скончались. В Ростовской области — 16 406 случаев заражения, 14 101 человек выздоровел, 332 скончались.