О падении выручки говорит статистика эквайрингового бизнеса ВТБ (есть в распоряжении редакции «Собака.ru»). По данным аналитиков, доход театров Петербурга за 2,5 месяца с начала сезона составила коло 340 миллионов рублей, что на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество транзакций сократилось на 44%. Оборот кинотеатров, где запрет на посещение был снят одновременно с театрами, снизился на 20%. Петербургские музеи, открывшиеся раньше, но сохраняющие ограничения по количеству посетителей, в этот период потеряли в выручке 35%.

В ноябре, когда для театров Петербурга ввели ограничение по заполняемости залов, выручка снизилась на 72%. За первые три недели месяца доход составил около 90 миллионов рублей, а количество транзакций снизилось по сравнению с ноябрем прошлого года на 56%.

В целом в России, в ноябре ухудшилась ситуация во всех сегментах. 58% в обороте и 53% в количестве посетителей потеряли кинозалы. Выручка музеев снизилась на 75% год к году, а количество транзакций в них — на 73%.

«В сентябре-октябре нынешнего года выручка российских театров и кинотеатров показывала снижение примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, но в ноябре пандемия повлияла на сферу культуры еще более радикально. Граждане сталкиваются с ограничениями по вместимости залов, либо добровольно избегают мест скопления большого числа людей. Можно сказать, что традиционный «бум» новогодних культурных мероприятий в этом году отменяется, и альтернативой походам на кинопремьеру, популярный спектакль или выставку станут семейные праздники дома», — отметил руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.