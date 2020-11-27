В начале сентября в Петербурге начался новый театральный сезон. За почти три месяца они потеряли в выручке 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А в ноябре падение составило более 70%.
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О падении выручки говорит статистика эквайрингового бизнеса ВТБ (есть в распоряжении редакции «Собака.ru»). По данным аналитиков, доход театров Петербурга за 2,5 месяца с начала сезона составила коло 340 миллионов рублей, что на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество транзакций сократилось на 44%. Оборот кинотеатров, где запрет на посещение был снят одновременно с театрами, снизился на 20%. Петербургские музеи, открывшиеся раньше, но сохраняющие ограничения по количеству посетителей, в этот период потеряли в выручке 35%.
В ноябре, когда для театров Петербурга ввели ограничение по заполняемости залов, выручка снизилась на 72%. За первые три недели месяца доход составил около 90 миллионов рублей, а количество транзакций снизилось по сравнению с ноябрем прошлого года на 56%.
В целом в России, в ноябре ухудшилась ситуация во всех сегментах. 58% в обороте и 53% в количестве посетителей потеряли кинозалы. Выручка музеев снизилась на 75% год к году, а количество транзакций в них — на 73%.
«В сентябре-октябре нынешнего года выручка российских театров и кинотеатров показывала снижение примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, но в ноябре пандемия повлияла на сферу культуры еще более радикально. Граждане сталкиваются с ограничениями по вместимости залов, либо добровольно избегают мест скопления большого числа людей. Можно сказать, что традиционный «бум» новогодних культурных мероприятий в этом году отменяется, и альтернативой походам на кинопремьеру, популярный спектакль или выставку станут семейные праздники дома», — отметил руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 215 тысяч, в Москве — 585 тысяч, в Петербурге — 114 тысяч, в мире — 60 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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