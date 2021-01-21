В Петербург поступила партия из 62,5 тысяч доз вакцины от коронавируса — крупнейшая за все время

Партия из 62 550 доз вакцины от коронавируса упакована в 25 специальных термоконтейнеров, внутри которых имеются термодатчики. В течение трех дней — сегодня, в пятницу и субботу — препарат получат все 70 пунктов вакцинации. Объем поставки в каждый определит Комитет по здравоохранению, но в первую очередь вакцину привезут туда, где она заканчивается.

В Смольном рассказали о пути вакцины до прививочных пунктов. На Центральной фармацевтической базе ее перегружают в морозильные камеры, где поддерживается постоянная температура не выше -18 градусов — это требуется по условиям хранения. Сотрудники базы проверят все упаковки и соблюдение терморежима во время перевозки. После проверки вакцина будет расфасована в термоконтейнеры меньшего размера для доставки в пункты вакцинации.

«Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Ожидается, что на следующей неделе город получит еще одну большую партию вакцины.

Напомним, 18 января России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку смогут все желающие — даже через Госуслуги. Смольный поручил нарастить темпы вакцинации петербуржцев. Для этого в городе будут организованы выездные прививочные пункты, где можно будет сделать прививку от COVID-19.