В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона»

«Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона». Это, безусловно, очень важная задача, которую вы, дорогие друзья, успешно решили. Большое вам спасибо за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант, за вашу целеустремленность в работе», — заявил Путин сегодня, 14 октября, в ходе совещания с членами правительства.

Помимо вакцины «Спутник V», разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и зарегистрированной первой в мире, в скором времени в России появится еще одна — третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

По словам Путина, для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке. Также Россия продолжает сотрудничать с иностранными партнерами и планирует «продвигать» отечественную вакцину зарубежом — «но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться».

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.