Театрам Петербурга разрешили увеличить заполняемость залов до 50%

Согласно новой редакции постановления, с 16 января заполняемость театральных залов Петербурга может составлять 50% от общего числа мест — тогда как ранее она составляла только 25%. При этом ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, продолжает действовать по 31 января.

Напомним, 11 января музеи, выставочные залы, концертные площадки и Ленинградский зоопарк вернулись к работе после «новогодних» ограничений по коронавирусу. Также петербуржцы и гости города вновь могут воспользоваться экскурсионными и туристическими автобусными маршрутами. Обо всех ограничениях, действующих в Петербурге на сегодняшний день, можно узнать здесь.