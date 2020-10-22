В 26 больницах Петербурга установят таблички в память о погибших от коронавируса медиках

«Когда губернатор Петербурга предложил коллективам учреждений, в которых есть такие безвозвратные потери, сделать соответствующие памятные доски, коллективы откликнулись, и в 26 учреждениях, которые нашего подчинения, и федеральных учреждениях руководителями и коллективами было принято решение увековечить в виде памятных досок тех наших друзей, коллег, которые, к сожалению, погибли в эту пандемию. Мы не ограничивались, что человек умер именно из-за ковида, у кого-то это была сопутствующая патология, кто-то просто был в этот момент на работе, кто-то не работал, но тоже ушел», — рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Мемориальную табличку уже установили в Мариинской больнице, где сейчас развернуто 80 коек для пациентов с коронавирусом — в память о враче Константине Тузовском.

«Он изначально был хирургом — из 33 лет стажа он 26 проработал хирургом. Потом он перепрофилировался во врача скорой медицинской помощи и последние годы работал врачом скорой медицинской помощи, последние два года он трудился у нас. Отделение скорой медицинской помощи - это ключевая точка, туда поступают все пациенты по скорой помощи, и там им оказывается медицинская помощь, там производится сортировка больных, и там самый большой риск, один из самых больших рисков при контакте с пациентами», — рассказала исполняющая обязанности главврача больницы Евгения Рубежова.

Напомним, выплаты по COVID-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей. Позже Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работником, заразившимся или умершим вследствие коронавируса.