Студентов петербургского ЛЭТИ перевели на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавируса

Студенты всех курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры будут посещать учебные занятия и практики дистанционно с 8 октября по 11 ноября 2020 года «в строгом соответствии с расписанием занятий». Учебные материалы будут размещаться в виртуальном образовательном кластере университета. Как считают в ЛЭТИ, «удаленка» позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие сотрудников и обучающихся.

Напомним, все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса. Негосударственным вузам было рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы также ушли на каникулы. В 2020 году Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня, однако позже был официально перенесен на более поздний срок. Новый учебный год в Петербурге начался в срок и с соблюдением правил безопасности. Уже в сентябре случаи заражения коронавирусом были выявлены в десятках школ.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 237 тысяч, в мире — 35 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.