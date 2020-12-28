160 заведений общепита Петербурга планируют установить «зимние кафе» в период новогодних праздников

По словам главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова, к 28 декабря петербургские рестораторы подали 160 заявок на установку «зимних кафе», из них одобрены 60%. Также к Новому году в городе появятся около 200 зимних веранд и ярмарок — их планируется разместить на частной территории.

Представители общепита отмечают, что разрешения получили в основном заведения, уже имеющие опыт установки летних кафе в упрощенном формате. Отказы получают те, кто согласовывал полноценную летнюю веранду как нестационарный торговый объект. В качестве причин отказа указывают «пересечение испрашиваемой территории со схемой размещения НТО».

Напомним, альтернатива закрытию заведениям общепита была предложена в начале декабря. В числе возможных вариантов работы — участие в городских ярмарках, разносная торговля, точки продажи на частной территории и уже разрешенные «зимние кафе». В таких кафе смогут поставить только столики, стулья, скамьи и зонты, которые станут единственной защитой общепита от снега и мороза. Правила благоустройства не предусматривают установку обогревателей в числе уличной мебели, однако, по словам Ситова, их еще могут разрешить.