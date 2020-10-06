Смольный обещает не вводить ограничения по коронавирусу «в прежних объемах». Но для этого петербуржцы и бизнес должны соблюдать условия

Как отметил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией «не носит радикального характера». Несмотря на этом, сейчас в первую очередь необходимо сохранить систему оказания плановой медицинской помощи и принять меры по укреплению амбулаторно-поликлинического звена. Ограничительные меры в прежних объемах вводиться не будут при условии взаимного соблюдения требований санитарной безопасности. Они относятся как к пользователям общественного транспорта, так и к юридическим лицам, предпринимателям.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, в образовательных организациях города пока ситуация достаточно спокойная. Всего в Петербурге 20 тысяч классов, 55 из которых в настоящий момент переведены на дистанционный режим обучения. Но данные меняются ежедневно. «Пока нет предпосылок для того, чтобы либо переходить полностью на дистанционное обучение, либо на ранние каникулы. Но мы за ситуацией наблюдаем очень внимательно. Смотрим чтобы во всех школах соблюдались все предписанные санитарные нормы», — отметила она.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. На фоне второй волны коронавируса уже подготовили к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой. Увеличили число коек для пациентов с COVID-19 и власти Ленобласти.

На сегодняшний день почти 90% из 129 тысячи коек, развернутых для приема пациентов с коронавирусом в России, заняты. В Петербурге свободны только 6% мест. Во всех школах Москвы увеличат осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Мэрия столицы вновь частично вводит ограничения. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 237 тысяч, в Петербурге — 45 тысяч, в мире — 35 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.