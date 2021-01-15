В Петербурге свободно «рекордно высокое» число коек для пациентов с коронавирусом

Как рассказали в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19, на сегодняшний день сохраняется тенденция к увеличению количества обращений петербуржцев в медицинские учреждения как по поводу новых случаев заболевания коронавирусом, так и по факту выздоровления. В течение нескольких дней общее количество выздоравливающих превышает количество заболевающих, поэтому число активно больных в целом уменьшается.

В ближайшие дни в Петербурге ожидают рост распространения коронавируса и увеличение количества госпитализаций. Отсутствие отчетливой тенденции синхронного роста всех показателей распространения инфекции связано с тем, что еще не прошли 7-8 дней среднего инкубационного периода заболевания с момента окончания праздников.

На сегодняшний день в Петербурге закуплена 21 тысяча пульсоксиметров. Из них 20 600 поступили в районные поликлиники, остальные будут использоваться врачами Городской станции скорой помощи. Приборы будут бесплатно выдавать пациентам с подтвержденным диагнозом для измерения сатурации — насыщения крови кислородом.