Как привиться от COVID-19 в Петербурге: где есть вакцина и что говорят сами врачи?

врач-психотерапевт, генеральный директор Клиники когнитивной психотерапии

Первую дозу «Спутник V» я получил 9 января. Пройти вакцинацию в одном из офисов общей врачебной практики мне предложил однокурсник по медвузу и сказал, что нам нужно собрать группу из 5 человек. Я сразу согласился, потому что хочу минимизировать риски заболевания для себя и для своих близких.

После вакцинации нахожусь в ожидании связи с Биллом Гейтсом, трансформации в управляемого биоробота, развития расстройств аутистического спектра и других удивительных превращений. А если серьезно, то портал Госуслуг прислал мне ссылку на личный кабинет привившегося от COVID-19 — там можно вести дневник самонаблюдений. В нем я отметил, что в первый день после постановки температура поднялась до 38,1℃. Это допустимая реакция, о которой меня предупреждали. На следующий день температуры уже не было, но сохранялась незначительная слабость. На третий день я чувствовал себя хорошо и уже работал.

30 января я отправлюсь на второй этап вакцинации. Принимая решение о прививке, я исходил из того, что риски, связанные с заболеванием COVID-19 намного серьезнее и существенно превосходят риски, связанные с вакциной.