Как привиться от COVID-19 в Петербурге: где есть вакцина и что говорят сами врачи?

С конца декабря каждый петербуржец может привиться от COVID-19, и для этого необязательно быть врачом или учителем. Редакция «Собака.ru» составила подробный ликбез: как искать «вписки» на вакцинацию, стоит ли сдавать перед ней тест на антитела, кому противопоказана процедура и есть ли смысл в ожидании зарубежных вакцин.
В отличие от Москвы, где выстроена понятная система записи на вакцинацию — некоторые даже практикуют там прививочный туризм! — в Петербурге ситуация с вакциной от СOVID-19 более запутанная. Чтобы разобраться в том, где все же можно ее получить и на каких условиях, петербуржцы завели отдельный чат в Telegram. В нем, например, можно найти таблицу с данными о доступе к вакцине в отдельных поликлиниках — информацию добывают сами участники чата.
Официально сообщалось, что на первом этапе в Петербурге привьют только медиков, соцработников, учителей, сотрудников силовых структур и представителей СМИ. На практике прививку получить может получить любой петербуржец — если найдет нужную медицинскую организацию.
Если вы хотите привиться от коронавирусной инфекции, для начала имеет смысл позвонить в поликлинику, к которой вы прикреплены по полису ОМС. И узнать, можно ли прийти к ним на вакцинацию. Например, в поликлинике № 39 редактору «Собака.ru» сообщили, что привиться можно. Но нужно подождать, потому что вакцины закончились. В регистратуре поделились номером телефона, по которому можно записаться, когда «Спутник V» появится вновь. Напомним, запасы вакцин в Петербурге иссякли после новогодних каникул. Еще 20 тысяч доз «Спутник V» город получил 13 января, их распределяют по 70 прививочным пунктам. К концу января петербуржцы должны получить еще 68 тысяч доз.
Филипп Кузьменко
врач-терапевт, автор популярного медицинского блога «Доктор Фил»
При записи на вакцинацию у меня возникли сложности, но некритичные. Когда я пришел в регистратуру поликлиники № 120, меня развернули и сказали записываться по телефону. Сделать это не удалось — после 30 минут ожидания звонок сбросили. Я решил не сдаваться и вновь отправился в поликлинику. В этот раз меня внесли в отложенный журнал записи — буду прививаться 19 января.
Записаться на вакцинацию можно через портал «Здоровье петербуржца», выбрав свой район, поликлинику и опцию «вакцинация от COVID-19» в списке медицинских услуг. Правда, на 15 января мы не нашли ни одной свободной записи в в Центральном районе.
Многое, как обычно, решают связи. Например, вы можете привиться, если у вас есть нужные контакты среди врачей. Для вакцинации медики просят собрать группу из 5 человек — дело в том, что ампула препарата «Спутник V» рассчитана сразу на 5 доз и целесообразно использовать ее целиком. По этой же причине вас с радостью привьют, если вы окажетесь в нужный час перед прививочным кабинетом — врачи не заинтересованы в том, чтобы вакцина пропадала. В Telegram-чате «Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге» часто появляются сообщения о срочном поиске 5-го пациента на командную вакцинацию.
Андрей Каменюкин
врач-психотерапевт, генеральный директор Клиники когнитивной психотерапии
Первую дозу «Спутник V» я получил 9 января. Пройти вакцинацию в одном из офисов общей врачебной практики мне предложил однокурсник по медвузу и сказал, что нам нужно собрать группу из 5 человек. Я сразу согласился, потому что хочу минимизировать риски заболевания для себя и для своих близких.
После вакцинации нахожусь в ожидании связи с Биллом Гейтсом, трансформации в управляемого биоробота, развития расстройств аутистического спектра и других удивительных превращений. А если серьезно, то портал Госуслуг прислал мне ссылку на личный кабинет привившегося от COVID-19 — там можно вести дневник самонаблюдений. В нем я отметил, что в первый день после постановки температура поднялась до 38,1℃. Это допустимая реакция, о которой меня предупреждали. На следующий день температуры уже не было, но сохранялась незначительная слабость. На третий день я чувствовал себя хорошо и уже работал.
30 января я отправлюсь на второй этап вакцинации. Принимая решение о прививке, я исходил из того, что риски, связанные с заболеванием COVID-19 намного серьезнее и существенно превосходят риски, связанные с вакциной.
Если вы хотите привиться от СOVID-19, то:
- позвоните в поликлинику своего района и узнайте о возможности пройти вакцинацию. Возможно, вам потребуется время, чтобы дозвониться до регистратуры.
- посмотрите наличие свободных талонов на портале «Здоровье петербуржца».
- вспомните, есть ли у вас знакомые врачи, работающие в поликлиниках. Узнайте у них о возможностях вакцинации.
- вступите в Telegram-чат «Вакцинация от коронавируса в Санкт-Петербурге». Там появляется актуальная информация о доступных вакцинах и собираются команды для получения прививки.
- попытайте удачу и придите в прививочный кабинет, имея на руках паспорт и полис ОМС. Возможно, именно благодаря вам врачам не придется утилизировать одну из доз препарата.
В частных клиниках от COVID-19 не прививают, исключение составляет только сеть частных клиник «МЕДСИ» в Москве. Сама прививка там бесплатная, но осмотр врача-терапевта перед вакцинацией стоит 1850 рублей. Вакцинироваться можно только при наличии временной или постоянной регистрации в Москве.
Нужно ли проводить вакцинацию тем, кто имеет антитела? И стоит ли их проверять?
В памятке от петербургского комздрава отмечается, что проверять уровень антител перед прививкой не требуется. Но к ней не допускаются люди, переболевшие COVID-19 в последние 6 месяцев — походы к их вакцинации будут выработаны позже. Несмотря на официальное заявление чиновников, многие петербуржцы по-прежнему уверены в том, что проверка уровня антител имеет смысл. Прояснить ситуацию с антителами мы попросили Оксану Станевич — врача-инфекциониста ПСПбГМУ им. Павлова, работающую с коронавирусной инфекцией.
- Нужно ли сдавать антитела, если ты не болел COVID-19 и подумываешь о прививке?
Тест можно не сдавать, если вы не помните у себя никаких признаков заболевания в период пандемии. Скорее всего, у вас нет защиты от коронавирусной инфекции или ее недостаточно. Да, существуют пациенты, которые перенесли COVID-19 бессимптомным образом, при этом получили высокий титр антител. Но это скорее исключение из правила. И даже если у вас имеются антитела, о существовании которых вы не подозреваете, прививка не нанесет иммунитету вреда. А лишь увеличит количество нейтрализующих антител в организме.
- Какое количество антител считается высоким? И указывает на то, что прививка уже не нужна?
Если вы проводите количественный анализ на антитела, то получаете результат в виде цифрового значения — так называемый коэффициент позитивности. Высоким считается коэффициент позитивности выше 8. При этом из теста мы не можем узнать, какое количество антител является нейтрализующими, то есть обладающими (предположительно!) защитным действием. Нейтрализующие свойства антитела пока определяются только в научно-исследовательских институтах, но не в коммерческих лабораториях.
- То есть можно вовсе не тратить деньги на тест на антитела?
Да. При этом сдать тест на антитела имеет смысл тем, кто переболел COVID-19. Дело в том, что после болезни зачастую вырабатывается больше антител, чем после вакцинации. Если после получения вакцины «Cпутник V» титр антител у пациента в среднем составляет 1:40, то после болезни, как правило, в два раза больше — 1:80. Болезнь формирует более выраженный иммунный ответ, чем прививка.
- Что такое boost-эффект при вакцинации?
Boost-эффект — сленговый термин среди врачей-инфекционистов, обозначающий повышенное и ускоренное образование антител после вторичного введение вакцины. Например, вы уже привились и решили закрепить результат спустя несколько недель или месяцев повторным введением вакцины от той же инфекции. То есть вы можете привиться сначала «Cпутник V», а потом еще и зарубежной вакциной, если она появится в доступе.
- Можно ли расслабиться после вакцинации и считать себя защищенным от COVID-19?
После вакцинации титр нейтрализующих антител в среднем составляет 1:40. Это не очень высокий показатель, но это лучше, чем вообще ничего. Можно ли расслабляться после вакцинации, мы поймем в течение 2021 года. Станет понятнее, достаточно ли такого количества антител, играют ли вообще важную роль в защите от COVID-19 нейтрализующие тела и В-клеточный иммунитет. Или куда важнее Т-клеточный иммунитет, который отечественная вакцина также стимулирует.
Кому точно не стоит прививаться от коронавирусной инфекции?
Для вакцинации «Cпутник V» существуют противопоказания. О них в прививочном кабинете вас спросит врач. Итак, противопоказаниями являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания
- обострение хронических заболеваний (вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии)
- беременность или период грудного вскармливания
- возраст до 18 лет.
Из числа противопоказаний недавно убрали возраст старше 60 лет и наличие хронических заболеваний — например, сахарного диабета. Теперь комздрав рекомендует в приоритетном порядке прививать петербуржцев старше 60 лет с хроническими болезнями.
А стоит ли вообще прививаться «Cпутник V»?
52% россиян не планируют прививаться от коронавируса. Основной причиной, по данным опроса ВЦИОМ, являются их опасения по поводу того, что «новая вакцина плохо изучена, слишком быстро изобретена и не прошла все испытания».
Что известно на данный момент? С сентября проходит 3 фаза клинических исследований с участием 40 тысяч человек. В середине декабря была опубликована информация об эффективности «Cпутник V» на основе анализа данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. Предварительные данные свидетельствуют, что эффективность вакцины составляет 91,4%. Однако информация о вакцине пока поступает в виде пресс-релизов, а не в виде открытых протоколов клинических исследований. Именно эта непрозрачность во многом смущает экспертов.
Скептично к российской вакцине отнеслись и западные СМИ, но на днях аналитик старший аналитик Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели отметил, что даже не видя подробных данных испытаний, есть основания быть уверенными в «Cпутник V». «Я надеюсь, что в ближайшее время, данные III фазы будут опубликованы в рецензируемом журнале, чтобы мы могли составить собственное мнение о ее эффективности и безопасности», — пишет Сэм Фазели.
Публичного отчета III фазы клинических исследований, а также научную публикацию с анализом, сколько заболевших COVID-19 было в группе привитых и в группе плацебо, ждет и врач-инфекционист Оксана Станевич. При этом отмечает, что сомнений в безопасности вакцины у нее нет. Ведь платформа отечественной вакцины хорошо изучена.
Оксана Станевич
врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова
Аналоги этой вакцины, в том числе прививка от Эболы, хорошо показали себя в течение предыдущих лет. В основе «Cпутник V» V лежит технология вирусного вектора — он доставляет ген коронавируса внутрь клетки человека. После чего клетки сами синтезируют белок и на него возникает иммунная реакция. Заразиться инфекцией от вакцины абсолютно невозможно. Живого коронавируса в препарате нет, только его белок, а вектор-переносчик не несет вредных свойств. Серьезно опасаться аллергии тоже не имеет смысла. Если в прошлом вы не сталкивались с аллергическими реакциями, эта прививка не будет исключением.
Среди тех, кто уже оценил эффективность отечественной вакцины — СЕО ВКонтакте Андрей Рогозов. После первой прививки у него выработалось порядка 7 единиц IgG. После второй дозы вакцины суммарный показатель составил 17 единиц. Данными о количестве выработанных антител уже привившиеся россияне также обмениваются в Telegram-чате «ГВ-Результаты вакцинации». В нем состоит более 8 ,5 тысяч участников.
Филипп Кузьменко
врач-терапевт, автор популярного медицинского блога «Доктор Фил»
Я фанатею от вакцин, поэтому привьюсь уже на следующей неделе. В современной медицине трудно найти более удачный старт-ап, чем вакцинация. Представьте себе: 200 лет назад один человек без электронных микроскопов, стерильных лабораторий и супер-современных компьютеров нашел в грязном коровнике средство, которое меньше чем за 100 лет избавило человечество от множества смертельных проблем со здоровьем. Речь об изобретателе вакцины от оспы Эдварде Дженнере — он первым в мире сообразил, что если ввести человеку ослабленный вирус, он перенесет болезнь легко и сформирует полноценный иммунитет.
В допрививочную эпоху смерть каждого второго ребёнка в семье считалось вариантом «нормы», детская смертность в XIX веке была в районе 40-50%. После начала массовой вакцинации в мире в начале XX века она упала до 1-2%. При этом в 2021 году мы имеем достаточно увесистый процент людей (от 5 до 35%), которые не доверяют вакцинам или боятся их. Пока в стране есть люди, которые боятся вакцин, должны быть и те, кто разубеждают их в обратном. Я – один их таких. Даже несмотря на то, что вакцина новая, уже сейчас можно уверенно сказать – вероятность получить хоть какой-то значимый ущерб от неё настолько ничтожна, что даже не имеет права нами серьёзно рассматриваться.
Если вы не хотите прививаться отечественной вакциной и ожидаете зарубежной, то ждать, скорее всего, придется долго. Так, вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники на фармрынке и в госструктурах, закупок на государственном уровне не планируется. Частные клиники, по заявлению Росздравнадзора, также не имеют права использовать вакцины иностранного производства, не прошедшие государственную регистрацию.
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