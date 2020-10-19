В 2020 году Петергоф принял на 60% туристов меньше, чем в прошлом сезоне

«В этом сезоне, открытом из-за пандемии 3 июля, посещаемость ГМЗ «Петергоф» составила 1,387 миллион человек. Это 39% от посещаемости прошлого года. Сказалось полное отсутствие иностранных туристов, ограничения на количество единовременных посетителей музеев и парков, а также общий спад интереса к туризм», — рассказали ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

В минувшее воскресенье, 18 октября, завершился сезон работы фонтанов Петергофа. Из-за эпидемической ситуации торжественная церемония закрытия сезона не проводилась. Исключением стало празднование 315-летия основания Петергофа — 12 сентября музей-заповедник отметил его фейерверком и пуском фонтанов, который впервые состоялся при зрителях.

Петергоф был основан Петром I в 1710 году как императорская загородная резиденция. В 1714 году были заложены Большой Петергофский дворец, Большой грот с каскадами, Монплезир и другие сооружения Нижнего парка. Для снабжения фонтанов Петергофа был построен специальный водовод общей длиной 40 километров. На его трассе расположено 18 прудов-хранилищ, имеющих более 1,3 миллиона кубических метра воды и занимающих площадь почти 100 гектаров.