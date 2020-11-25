Заведениям общепита в торговых центрах Петербурга разрешат работать. Но не всем

Чтобы заведения общепита возобновили работу, им необходимо соответствовать ряду правил. Как рассказал начальник управления Комитета по развитию предпринимательства Сергей Кузин, продавать блюда и напитки навынос смогут те заведения, у которых есть отдельный вход с улицы, входной тамбур или изолированная лестница.

«Лифт не должен останавливаться нигде по пути, а с цокольного этажа ехать к общепиту, тогда это можно считать отдельным входом. Если он останавливается на других этажах, это не рассматривается», — приводит «Деловой Петербург» слова Кузина.

Напомним, с 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.