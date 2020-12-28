Треть россиян загадают в новогоднюю ночь окончание пандемии. Что еще желают жители страны?

Согласно результатом исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», самым популярным пожеланием у россиян в новогоднюю ночь стало здоровье себе и близким — об этом просят 51% жителей страны. Также россияне хотят высокую зарплату (44%) и счастье (42%). Треть жителей страны (35%) хотят, чтобы в 2021 году пандемия коронавируса завершилась, чуть меньше россиян (28%) мечтают купить квартиру, дачу или автомобиль, а также найти свое призвание (23%).

Также россияне загадают провести год без катаклизмов и катастроф (19%), найти любовь (15%), отправиться в путешествие мечты (14%) и не заболеть коронавирусом (10%). 7% россиян хотят провести на удаленке весь год, а всего 2% — вернуться в офис. Самым редким желанием россиян стал миллион подписчиков в соцсетях или поход на концерт любимой группы — об этом мечтает 1% опрошенных.

Напомним, большинство россиян решили провести новогодние праздники дома. 13% никуда не поедут, потому что боятся заболеть коронавирусом, а 34% хотели бы, но не сделают этого из-за отсутствия денежных средств. На празднование нового, 2021-го года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом жители страны сократят расходы на подарки, увеличив траты на праздничный стол.