Смертность в России на фоне пандемии коронавируса стала рекордной за 10 лет

Как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, общее количество умерших в России за период с января по октябрь 2020 года достигло 1,661 миллиона человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз до этого абсолютная смертность в стране была выше только в 2010 году — 1,704 миллиона человек. На Крым и Севастополь, вошедшие в состав России в 2014 году, в текущем году приходится около 1,7% от общей смертности.

Также подсчитана избыточная смертность — временное повышение летальных исходов над показателями предыдущих лет, которое фиксируется во время природных катастроф, войн, эпидемий. За период с апреля по октябрь 2020 года она составила 140,2 тысяч человек. Число пациентов с диагностированным коронавирусом за этот период в России составило 78,6 тысяч человек. Остальные потери могут быть связаны с недоучетом смертей от COVID-19 или косвенными факторами пандемии — например, перегруженностью системы здравоохранения.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 734 тысяч, в Москве — 708 тысяч, в Петербурге — 185 тысяч, в мире — 73 миллиона человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.