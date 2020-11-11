Не больше четырех за одним столом: Смольный планирует ввести новые ограничения для общепита

Как рассказал «Фонтанке» заместитель председателя Комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов, новые ограничения могут с большей долей вероятности быть приняты в рамках очередной редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В рамках новой редакции постановления ограничения могут ввести для общепита — а именно запретить петербуржцам собираться за одним столиком компаниями более 4 человек. Также власти Петербурга рассматривали возможность ввести запрет на посадку за барными стойками, однако от этой идеи пока отказались.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 836 тысяч, в Москве — 485 тысяч, в Петербурге — 74 тысячи, в мире — 51 миллион человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.