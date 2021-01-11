В Петербурге осталось свободно 17,4% коек для пациентов с коронавирусом. Более 7,7 тысяч человек с COVID-19 выписаны из больниц

За период с 31 декабря по 10 января в стационары Петербурга были госпитализированы 8 173 пациента с СOVID-19 и пневмониями, выписаны 7 785 человек. На сегодняшний день лечение от коронавируса проходят 10 218 заболевших.

Помощь петербуржцам с коронавирусом оказывают в 16 городских и 7 федеральных стационарах, в которых развернуты 12 378 коек. Число свободных коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями составляет 2160 мест — это 17,4% от общего числа развернутых мест.

Напомним, ко 2 января в Петербурге число свободных коек для пациентов с коронавирусом превысило 24%. К тому времени в городе было свободно 3 030 мест, на амбулаторном лечении находились почти 69 тысяч человек.

До конца 2020 года в Петербурге развернули около 2 тысяч дополнительных коек для пациентов с коронавирусом — в том числе во временном госпитале «Ленэкспо», Центре имени Алмазова и новом корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Дополнительные койки развернули и в Ленинградской области — почти 600 мест.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 425 тысяч, в Москве — 862 тысячи, в Петербурге — 279 тысяч, в мире — 90 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.