Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Петербург

Первая партия препарата «Спутник V» поступила в Городскую больницу №40. Сейчас отрабатывается механизм доставки вакцины, чтобы медперсонал мог ознакомиться с этим процессом. В частности, особые условия необходимы для хранения и перевозки препарата — медицинские учреждения и используемый для перевозки вакцины транспорт должны быть оснащены холодильниками, которые поддерживают необходимую температуру не выше минус 18 градусов.

В рамках пилотной поставки вакцины от коронавируса будут отработаны логистические цепочки, а также распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. Как отмечают в пресс-службе Смольного, массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.

В августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Препарат уже начал поступать в гражданский оборот — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.