Петербуржцев с коронавирусом начнут выписывать из больниц до получения отрицательных результатов теста

Согласно обновленным рекомендациям, выписка из стационаров пациентов с диагностированным коронавирусом для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения результатов теста ПЦР при наличии следующих критериев:

Возраст пациентов — от 18 лет и старше,

Стойкое улучшение клинической картины,

Исчезновение лихорадки — температура тела ниже 37,5,

Отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности — насыщение кислородом крови на воздухе больше или равно 95%,

Уровень лейкоцитов в крови больше 3,0*109.

При выписке до получения двух отрицательных результатов теста на коронавирус транспортировка пациента осуществляется санитарным транспортом при условии использования водителем и сопровождающим медицинским работником средств индивидуальной защиты. До получения двух отрицательных тестов пациенту также необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, ранее в Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, при каких симптомах и условиях принимают решение о госпитализации пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Ими могут стать даже невозможность изолироваться на время болезни, но в каждом отдельном случае решение о госпитализации принимает врач.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 673 тысячи, в Москве — 439 тысяч, в Петербурге — 64 тысячи, в мире — 46 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.