«Вектор» получил разрешение на проведение испытаний вакцины «ЭпиВакКорона». Первыми привьют людей старше 60

«Первые исследования уже начались, следующие исследования начнутся в самое ближайшее время. Суммарно планируется проведение независимых следующих пострегистрационных клинических исследований: это исследования в рамках открытого контролируемого исследования безопасности, реактогенности, иммуногенности на добровольцах старше 60 лет, на 150 добровольцах», — сообщил глава центра Ринат Максютов.

Также планируется провести многоцентровое плацебо-контролируемое исследование на добровольцах старше 18 лет. Всего в рамках данного этапа испытаний будут отобраны 3 тысячи человек, при необходимости число добровольцев будет увеличено до 40 тысяч.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября.

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.