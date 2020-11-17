Скончался театральный режиссер Роман Виктюк

Роман Григорьевич Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей и начал проявлять интерес к актерской деятельности уже в школьные годы — вместе с друзьями и одноклассниками он ставил небольшие спектакли. После окончания актерского факультета ГИТИСа в 1956 году работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса.

Начиная с середины 1970-х Виктюк ставит спектакли в театрах Москвы, среди которых «Царская охота» в Театре имени Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированная роза» во МХАТе, «Утиная охота» Вампилова и «Уроки музыки» Петрушевской в Студенческом театре МГУ. Последний был запрещен. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» Виктюк поставил свой самый известный спектакль — «Служанки», Жана Жене.

Театр Романа Виктюка начался с постановки «М. Баттерфляй». В 1996 году театр получил статус государственного и собственное здание на Стромынке. Несмотря на это, длительное время спектакли театра шли на различных московских площадках из-за необходимости в реставрации — она началась только в 2012 году и завершилась в 2015-ом.

За свою жизнь Роман Виктюк поставил более 130 спектаклей, 39 из которых — для своего собственного театра.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Романа Григорьевича Виктюка.