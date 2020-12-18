Ждут ли Петербург новые ограничения по коронавирусу? А уже принятые снимут? Ответили в Смольном

«Ограничительные меры принимаются и снимаются нами только в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и наших врачей-эпидемиологов. Пока каких-то распоряжений от них — фиксирования стабилизации ситуации или по ухудшению — не поступало. Поэтому мы ждем рекомендаций от Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению. И после поступления от них таких рекомендаций, конечно, будут приниматься те или иные решения», — отметил Ситов.

По словам Ситова, информация о введении локдауна в Петербурге является недостоверной. «На прошлой неделе мы видели ряд вбросов, в том числе фейковых новостей. Мы зафиксировали, кто это сделал», — добавил он. Подтверждает это и главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова — вопрос о введении в Петербурге полного локдауна не рассматривается.

Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.