Авиакомпания Finnair планирует возобновить рейсы между Хельсинки и Петербургом с конца января

Финская авиакомпания Finnair планирует возобновить полеты между Хельсинки и Петербургом. На сайте перевозчика уже можно найти билеты на рейсы начиная от 28 января.
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Grisha Bruev / Shutterstock.com
Согласно информации на сайте авиакомпании, уже сейчас можно забронировать билеты на рейсы из Петербурга в Хельсинки начиная от 28 января. Перелеты планируют осуществлять четыре раза в неделю — с четверга по воскресенье.
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Скриншот страницы сайта Finnair
Несмотря на открытую продажу билетов на авиарейсы между Хельсинки и Петербургом, ранее властями Финляндии были продлены ограничения на въезд граждан России в страну до 9 февраля.
Напомним, россиянам разрешили въезжать на территорию Финляндии с 1 октября — но только тем, кто владеет недвижимостью в стране. Ранее правительство также смягчило условия для открытия границ с другими странами в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, туристические поездки остаются под запретом — он был продлен властями Финляндии еще в начале сентября и не отменялся.
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