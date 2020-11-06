Пандемия убила до четверти фитнес-клубов Петербурга. Как спасают бизнес главы Alex Fitness, World Class и Fitness House?

В Петербурге из-за весенней пандемии закрылось около 150 фитнес-объектов, из которых большая часть – это небольшие студии. В сентябре-октябре ситуация не улучшилась. Владельцы фитнес-сетей считают, что сохранить бизнес им поможет снижение аренды на 50%.
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Николай Прянишников (World Class), Алексей Фурсов (Fitness House), Алексей Ковалев (Alex Fitness)
Фитнес-индустрия – одна из наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии, в России за период локдауна закрылось почти треть клубов. В Петербурге тяжелее всего пришлось фитнес-сетям, работающим в торговых центрах. А это 30% от всех фитнес-объектов в городе. Их держали закрытыми 4 месяца. Запрет был снят 27 июля (студии, расположенные в жилом фонде и бизнес-центрах, открылись 6 июля). Но горожане из-за страха заразиться ковидом, потери дохода и работы клубов с ограничениями не спешили возвращаться в залы. В итоге посещаемость после открытия упала на 50-60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В Петербурге после весеннего режима ограничений не открылось от 112 до 150 объектов. Если до пандемии в городе работало 800 клубов, то на данный момент уже 688, то есть закрылось 15%, подсчитали в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ). По оценке Национального фитнес-сообщества, до локдауна работало 760 фитнес-объектов, а после снятия ограничений отрасль не досчиталась 20% объектов.
Торговые центры шли на ухищрения
«В попытке обойти запреты некоторые торговые центры шли на ухищрения и получали статус мультифункциональных комплексов. Некоторые арендодатели давили на фитнес-клубы, вынуждая открываться и работать несмотря на запрет. Труднее всего пришлось небольшим фитнес-сетям и моноклубам — у них меньший запас прочности и меньше рычагов влияния», — рассказывает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
По словам главы представительства АОФИ в Петербурге и Ленобласти Натальи Борулько, продажи абонементов сильно сократились, клиенты хотят покупать короткие абонементы, что не всегда выгодно клубу. Сегодня в залы вернулись посетители с «замороженными» еще с весны абонементами, которые были продлены во многих случаях до конца года. Часто владельцам и управляющим приходится привлекать новых клиентов за счет скидок в размере 30-40% от стоимости абонемента.
Новый шторм
Из-за ежедневного роста больных коронавирусной инфекцией осенью в фитнес-клубах снова начался отток клиентов. «Разговоры о возможном закрытии всех сфер бизнеса в связи с ковидом штормят нашу отрасль. В результате в сентябре-октябре мы наблюдаем отток клиентов в фитнес-клубах. При переходе на удалённый режим работы многих компаний проседают клубы в центре, а в спальных районах, например, есть объекты, показывающие прирост. Сегодня падение выручки по отрасли в среднем составляет 50-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорит Наталья Борулько.
Национальное фитнес-сообщество прогнозирует, что при сохранении нынешней ситуации в стране к февралю может закрыться до 70% фитнес-клубов. Однако, президент сети Alex Fitness Алексей Ковалев с таким прогнозом не согласен. «У фитнес-индустрии сейчас сложнейший период, но я не согласен, что закроются 70% фитнес-центров. Идут очень сложные переговоры между собственниками помещений и операторами, потому что всем тяжело и все ждали осени, чтобы вернуться к нормальной работе, но происходят дополнительные ограничения и запугивание людей. Да, закрытия будут, но в меньшем объеме», — считает Алексей Ковалев из Alex Fitness, подчеркивая, что его сеть в сентябре недополучила около 35% оборота по сравнению с сентябрем 2019 года.
В сетях World Class и Fitness House трафик, в среднем, снизился на 30% от аналогичного периода прошлого года. «Ситуация в целом непростая, никто — ни мы, ни арендодатели — не понимаем, что будет дальше. 99% наших арендодателей идут навстречу, сложнее происходит диалог с владельцами недвижимости, у которых кредиты, так как им в свою очередь приходится договариваться с банками. Надеемся на лучшее», — отмечает основатель сети фитнес-клубов Fitness House Алексей Фурсов.
Нужна скидка в 50%!
Сегодня владельцы фитнес-сетей могут сохранить бизнес только в одном случае, если арендодатели предоставят скидку на аренду в размере 50%. Ассоциация операторов фитнес-индустрии в начале октября написала открытое письмо арендодателям, в котором просит снизить аренду для фитнес-объектов на 50% до конца 2020 года.
«Вопрос с арендодателями сейчас один из наиболее сложных, мы каждый день ведем с ними напряженные переговоры, но пока не достигнут компромисс по скидкам, так как у них тоже есть свои финансовые обязательства», — говорит генеральный директор сети World Class Николай Прянишников.
«Нам сейчас не до прибыли, нам сейчас важно сохранить бизнес. У нас в отрасли две основные статьи затрат – это зарплата и аренда, на них приходится 60-70% от оборота клуба при нормальной деятельности. Зарплату и количество уроков мы не можем сократить, так как это сразу повлияет на качество услуг. Поэтому мы можем только договариваться о сокращении расходов на аренду», — говорит Алексей Ковалев.
В первом полугодии фитнес-клубы, по оценкам экспертов, потеряли совокупно от 40 до 50 млрд рублей. «Дальнейшее ухудшение ситуации и снижение спроса могут привести к потере индустрией до 190,4 млрд рублей в ближайшие три года», — отметили в сети World Class.
Фитнес-ассоциации бьют тревогу и просят в своих обращениях к региональным и федеральным властям ввести мораторий на немедленный возврат денежных средств клиентам до 2021 года и на рост коммунальных тарифов до 2023 года, а также продлить отсрочку по «зарплатным» кредитам, снизить социальные налоги и взносы.
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