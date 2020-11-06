Пандемия убила до четверти фитнес-клубов Петербурга. Как спасают бизнес главы Alex Fitness, World Class и Fitness House?

Фитнес-индустрия – одна из наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии, в России за период локдауна закрылось почти треть клубов. В Петербурге тяжелее всего пришлось фитнес-сетям, работающим в торговых центрах. А это 30% от всех фитнес-объектов в городе. Их держали закрытыми 4 месяца. Запрет был снят 27 июля (студии, расположенные в жилом фонде и бизнес-центрах, открылись 6 июля). Но горожане из-за страха заразиться ковидом, потери дохода и работы клубов с ограничениями не спешили возвращаться в залы. В итоге посещаемость после открытия упала на 50-60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В Петербурге после весеннего режима ограничений не открылось от 112 до 150 объектов. Если до пандемии в городе работало 800 клубов, то на данный момент уже 688, то есть закрылось 15%, подсчитали в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ). По оценке Национального фитнес-сообщества, до локдауна работало 760 фитнес-объектов, а после снятия ограничений отрасль не досчиталась 20% объектов.