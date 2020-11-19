Введут ли в Ленинградской области повторный локдаун из-за коронавируса? Рассказал Александр Дрозденко

О введении повторного локдауна. Цитата по ТАСС:

Локдаун мы не планируем вводить в Ленинградской области. И будем держаться максимально столько, насколько нам позволят держаться наши ресурсы и резервы по здравоохранению. Пока ни о каком закрытии малого, среднего бизнеса, ограничении работы предприятий, переводе всех на самоизоляцию речь не идет.

Но мы также понимаем, что как раз сегодня интересы наших жителей, наших граждан выражаются в том, чтобы как можно дольше сохранить привычные условия и быта, и социального обслуживания, и экономики, к которым мы привыкли.