Введут ли в Ленинградской области повторный локдаун из-за коронавируса? Рассказал Александр Дрозденко

Власти Ленинградской области пока не планируют вводить повторный локдаун из-за коронавруса. Решение об усилении ограничительных мер будет приниматься исходя из интересов граждан ради их здоровья и безопасности.
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Фото: Shutterstock.com
Александр Дрозденко
О введении повторного локдауна. Цитата по ТАСС:
Локдаун мы не планируем вводить в Ленинградской области. И будем держаться максимально столько, насколько нам позволят держаться наши ресурсы и резервы по здравоохранению. Пока ни о каком закрытии малого, среднего бизнеса, ограничении работы предприятий, переводе всех на самоизоляцию речь не идет.
Но мы также понимаем, что как раз сегодня интересы наших жителей, наших граждан выражаются в том, чтобы как можно дольше сохранить привычные условия и быта, и социального обслуживания, и экономики, к которым мы привыкли.
Как отметил Дрозденко, ситуация, связанная с противодействием коронавирусной инфекции в Ленобласти, в настоящий момент находится под контролем, резерв коек не опускается ниже 30%.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 15 тысяч, в Москве — 533 тысяч, в Петербурге — 90 тысяч, в Ленинградской области — 14 тысяч, в мире — 56 миллионов человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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