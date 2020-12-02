В России приняли закон о регулировании удаленной работы

Закон дополняет и детализирует положение главы 49.1 Трудового кодекса РФ об особенности регулирования труда дистанционных работников. Он вводит три понятия:

Дистанционная (удаленная) работа,

Временная дистанционная (удаленная) работа — временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места,

Комбинированная дистанционная (удаленная) работа — совмещение работы на рабочем месте и из дома.

Согласно новым нормам, в случае чрезвычайных ситуаций работодатель вправе перевести сотрудников на «удаленку» без их согласия. При этом он будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты на его приобретение. Снижать заработную плату при этом работнику будет нельзя.

Работодатель сможет уводить сотрудника на «удаленке», если он в течение двух рабочих дней не выходит на связь без уважительной на то причины. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа. В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности».