В России приняли закон о регулировании удаленной работы

Законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы, вынесенный на рассмотрение Госдумы в июне, одобрили в Совете Федерации. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
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Закон дополняет и детализирует положение главы 49.1 Трудового кодекса РФ об особенности регулирования труда дистанционных работников. Он вводит три понятия:
- Дистанционная (удаленная) работа,
- Временная дистанционная (удаленная) работа — временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места,
- Комбинированная дистанционная (удаленная) работа — совмещение работы на рабочем месте и из дома.
Согласно новым нормам, в случае чрезвычайных ситуаций работодатель вправе перевести сотрудников на «удаленку» без их согласия. При этом он будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты на его приобретение. Снижать заработную плату при этом работнику будет нельзя.
Работодатель сможет уводить сотрудника на «удаленке», если он в течение двух рабочих дней не выходит на связь без уважительной на то причины. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа. В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности».
«Сформулированы нормы, касающиеся времени тех, кто работает на удаленке, чтобы не получалось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен реагировать на звонки или сообщения работодателя. Мы прекрасно понимаем, что в трудовых отношениях работник является слабой стороной, и поэтому нормы Трудового кодекса должны в первую очередь защитить права и интересы работников, но при этом учитывать законные экономические интересы работодателей», — объяснил руководитель фракции «Единая Россия», являющейся инициатором законопроекта, Сергей Неверов.
Напомним, переход на удаленную работу из-за распространения коронавируса и как следствие введения режима самоизоляции в России снизил уровень загрязнения воздуха. По подсчетам экспертов, весной 2020 года воздух стал чище на 20-50%. Ранее россиянам рассказали, как организовать работу на «удаленке». Хотите знать, как проходил рабочий процесс в сериале «Офис», если бы Майкл, Дуайт, Джим и другие находились дома, а не в офисе? Загляните в рабочий чат Dunder Mifflin!
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