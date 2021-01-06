Петербуржцы показали фото огромных очередей в поликлинике на Рихарда Зорге. Они стоят там по несколько часов

Как сообщает автор поста, в поликлинике принимают дежурные терапевты из двух ближайших филиалов. Очередь к трем врачам выстроилась в одном коридоре. «Талоны выдаются без времени посещения врача, все страждущие несколько часов толпятся в «живой» очереди в тесном, душном коридоре. Здоровые и больные, все вперемешку и без возможности хоть как-то рассредоточиться. На самих дежурных врачей нагрузка невообразимая — люди в кабинет попадают на взводе и не многие могут себя контролировать. И это длится часами. Да это просто трэш на фоне общей эпидемиологической обстановки!» — поделился он.