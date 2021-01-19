Петербуржцы не получат «ковид-паспорта». Они подтверждают наличие антител у тех, кто переболел или сделал прививку

Петербуржцам, которые переболели или сделали прививку от COVID-19, не будут выдавать специальные «ковид-паспорта». Также горожане останутся без документов, подтверждающих наличие антител. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
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Фото: Shutterstock.com
Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, вопрос о введении в Петербурге паспортов вакцинации от коронавируса, а также документов подтверждающих наличие антител у переболевших COVID-19 «в настоящее время не обсуждается».
Между тем, получить их могли уже более 22 тысяч петербуржцев. По данным на 18 января, в Петербурге вакцинировано 22 349 человек. Из них 3 913 полностью закончили цикл вакцинации.
На сегодняшний день первым регионом России, в котором будут выдавать специальные документы об антителах к коронавирусу, станет Башкирия. По словам главы республики Радия Хабирова, «ковид-паспорта» помогут решить целый ряд проблем — например, отменить обязательную самоизоляцию для переболевших людей старше 65 лет. «Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», — заявил он.
15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Почти 7 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса в период новогодних праздников, за все время привились более 1 миллиона россиян по всей стране. 18 января в России стартовала массовая вакцинация.
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева.
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