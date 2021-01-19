Петербуржцы не получат «ковид-паспорта». Они подтверждают наличие антител у тех, кто переболел или сделал прививку

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, вопрос о введении в Петербурге паспортов вакцинации от коронавируса, а также документов подтверждающих наличие антител у переболевших COVID-19 «в настоящее время не обсуждается».

Между тем, получить их могли уже более 22 тысяч петербуржцев. По данным на 18 января, в Петербурге вакцинировано 22 349 человек. Из них 3 913 полностью закончили цикл вакцинации.

На сегодняшний день первым регионом России, в котором будут выдавать специальные документы об антителах к коронавирусу, станет Башкирия. По словам главы республики Радия Хабирова, «ковид-паспорта» помогут решить целый ряд проблем — например, отменить обязательную самоизоляцию для переболевших людей старше 65 лет. «Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», — заявил он.