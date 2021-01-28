В больницах Ленобласти к обычной работе вернули 300 перепрофилированных под COVID-19 коек

Как сообщил председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, на сегодняшний день из 3 157 коек для пациентов с коронавирусом заняты 1 863. Назад в систему общего здравоохранения возвращены 300 коек. В следующие два дня вернут к обычной работе еще 300 коек, на следующей неделе — 250 мест.

По данным на 28 января, всего в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 30 042 человека, выздоровели 27 083, умерли 395. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 224 случая заражения.

Напомним, ранее в Ленинградской области развернули почти 600 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Тогда план перепрофилирования основывался на «пессимистичном» сценарии. В последние дни число пациентов, которых выписывают из стационаров, превышает число госпитализированных. «За прошедшие сутки поступило 120 человек, выписано 210 пациентов», — добавил Вылегжанин.