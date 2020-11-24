Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Оставят горожан и без традиционного концерта на Дворцовой площади — в ночь с 31 декабря на 1 января его можно будет посмотреть онлайн, находясь за праздничным столом в кругу близких.

«Учитывая действующие эпидемиологические правила, установленные Роспотребнадзором, ограничения на посещение массовых мероприятий для организованных групп несовершеннолетних и режим самоизоляции для людей старше 65, традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится. Но появится уникальная возможность подготовить качественно новую новогоднюю программу с участием лучших творческих коллективов для эфира 31 декабря», — сообщил глава Комитета по культуре Константин Сухенко.

Метро сможет работать круглосуточно только в рождественскую ночь, с 6 на 7 ноября — и в том случае, если это будет необходимо для проведения ночных праздничных богослужений.

В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели.

Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель. Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, в скором времени заработает «Каток у моря» в «Севкабель Порту».