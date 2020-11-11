«Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины «Спутник V», делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель», — приводит «Интерфакс» слова директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

В ходе исследований оценили эффективность среди более 16 тысяч добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. Согласно опубликованным данным, эффективность вакцины «Спутник V» была оценена в 92%. «По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутник V» составила 92%», — говорится в заявлении.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина поступила в гражданский оборот и появилась в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ее производство уже началось.

Ранее директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.