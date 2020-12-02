Закрытый на пять дней общепит, театры без детей и Новый год дома: в Петербурге вводятся новые ограничения по коронавирусу

В эту пятницу, 4 декабря, в Петербурге вступят в силу новые ограничения по коронавирусу. В театры перестанут пускать посетителей младше 16 лет, в городе закроются аквапарки и океанариумы, а общепит полностью закроется на пять дней. Рассказываем обо всех новых запретах.
Новую редакцию постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» губернатор города Александр Беглов подписал сегодня, 2 декабря, изменения вступят в силу с 4 декабря:
- Запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы,
- В зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств,
- Запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств,
- Ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Теперь максимально допустимое количество посетителей будет определяться властями Петербурга, «исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения»,
- Отменяется возможность наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров свыше 25%. Раньше на мероприятия, собравшие солдаут по билетам до 18 ноября, еще можно было попасть.
Устанавливаются новые запреты для общепитов:
- С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января заведения не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время — с 19:00 до 06:00,
- С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.
Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
Тепер официально — петербуржцы проведут новогодние праздники дома. С 30 декабря по 10 января запрещается:
- Доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты,
- Проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек,
- Доступ посетителей в Ленинградский зоопарк,
- Деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.
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