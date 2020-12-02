Закрытый на пять дней общепит, театры без детей и Новый год дома: в Петербурге вводятся новые ограничения по коронавирусу

В эту пятницу, 4 декабря, в Петербурге вступят в силу новые ограничения по коронавирусу. В театры перестанут пускать посетителей младше 16 лет, в городе закроются аквапарки и океанариумы, а общепит полностью закроется на пять дней. Рассказываем обо всех новых запретах.